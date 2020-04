Passaggio a Iliad: le offerte cambio operatore di Aprile 2020

Novità per i clienti che sottoscrivano i piani mobile di Iliad, l’operatore oltre a proporre ottime combinazioni di Giga e traffico voce include alcuni servizi gratis. Ecco quali sono le migliori offerte per chi cambi operatore ad Aprile 2020 e scelga la compagnia francese

Un prezzo chiaro e che non subisce variazioni, Iliad è arrivata sul mercato con questa promessa e sembra stia rispettando le sue dichiarazioni. Da quando ha introdotto le sue tariffe non sono state presentate poi successive rimodulazioni unilaterali e il costo effettivo pagato mensilmente è quello dichiarato.

Gli utenti attendono con ansia che Iliad avvi anche in Italia le sue offerte di rete fissa in fibra. Per il momento però non ci sono ancora certezze sulla data in cui saranno annunciate le prime promozioni per le attivazioni internet casa del colosso francese. Così come si attendono novità sull’introduzione del 5 G e delle nuove tariffe per la navigazione sulla rete mobile ultraveloce.

L’arrivo di Iliad e la modifica delle tariffe mobile

Un rapporto di I-Com ha mostrato come dall’introduzione delle tariffe Iliad le offerte dei competitor siano calate di prezzo e abbiamo incrementato il bundle di traffico internet. Nel Febbraio 2018 per un piano con 8 GB e minuti illimitati si poteva arrivare a pagare 25 euro al mese, l’offerta più economica 2 anni fa costava 15 euro e garantiva 1000 minuti in chiamata e 15 GB.

A Gennaio 2020 quasi tutti gli operatori hanno offerte con minuti e sms illimitati e propongo dei pacchetti tra i 40 GB e i 70 GB. I prezzi variano tra i 7 e i 20 euro circa. Una rivoluzione che ha portato il costo per GB dagli oltre 2.80 euro del Febbraio 2018 ad una media di 0.29 euro a GB nel 2020.

Il successo è senz’altro stato trainato da questi elementi di economicità e chiarezza delle tariffe. A fine 2019 il gruppo ha raggiunto i 4.5 milioni di utenti e dopo due anni sono presenti diversi concorrenti con piani mobili molto convenienti, anche più economici delle offerte Iliad. Ma i numeri del gestore continuano a crescere.

Le promozioni per passare ad Iliad

Per individuare ad Aprile 2020 quali sono le migliori offerte mobile per passare ad Iliad abbiamo usato il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento ha cercato per noi in pochi secondi quali siano i piani attivabili con la società francese. Si può anche personalizzare la ricerca inserendo nella prima pagina di ricerca tra le offerte mobile l’attuale operatore del cliente. In questo modo sarà più semplice sapere se ci siano delle promozioni speciali riservate a chi chieda la portabilità di una sim TIM, Vodafone o WindTre, ad esempio.

Le tariffe per chi passi ad Iliad ad Aprile 2020 sono due:

Iliad Voce

Iliad Giga 50

Per poter chiedere la portabilità del vostro numero potrete attivare uno di questi piani. Per la registrazione e per richiedere l’invio della sim Iliad potrete rivolgervi ai nostri consulenti o compilare il form che si trova sul sito del gestore.

Uno dei maggiori vantaggi offerti da Iliad è la mancanza di un vincolo, le sue tariffe non prevedono penali temporali. Gli utenti sono dunque liberi di passare ad altri piani quando vogliono e senza dover temere maxi addebiti in uscita.

Attivare le offerte Iliad

Come prima cosa vi sarà chiesto se vogliate mantenere l’attuale numero, per avviare questa procedura dovrete fornire il contatto, il nome del gestore, il tipo di contratto attivo (ricaricabile o abbonamento) e il codice ICCID che si trova sulla vostra sim. Infine ricordate di spuntare la casella che apparirà quando avrete completato questa prima parte del form per chiedere l’accredito sulla nuova sim del credito residuo.

Dopo di che avrete da inserire i dati della linea, quelli di pagamento, le informazioni per la spedizioni. Vi sarà chiesto anche di effettuare un controllo dei dati compilati. Dovrete poi scegliere se inviare un video per identificarvi e confermare la vostra scelta di passare a Iliad o se procedere al riconoscimento quando il corriere vi consegnerà la sim.

1. Iliad Voce

Per i clienti che siano alla ricerca di un piano voce illimitato e che non siano interessati alla navigazione da rete mobile, l’offerta Iliad Voce è un buon compresso. Il canone mensile è di circa 5 euro e include:

chiamate verso fissi e mobili italiani

sms senza limiti

40 MB (corrispondo a 0.04 GB)

La tariffazione per chi navighi oltre questa soglia sarà di 0.90 euro ogni 100 MB. Sono compresi nell’offerta anche una serie di servizi accessori:

mi richiami

segreteria telefonica

hotspot

2. Iliad Giga 50

Per chi invece voglia sia un bundle voce senza limiti che un pacchetto di GB che permetta di navigare in libertà c’è Giga 50 di Iliad. Questa offerta è la promozione che ha preso il posto della prima tariffa proposta da Iliad. Ad Aprile 2020 chi chieda di passare a Iliad o acquisti una sim con attivo questo piano avrà a 7.99 euro al mese:

minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali

sms senza limiti

50 GB per navigare in 4G e 4G+

Questa promozione offre anche 4 GB in roaming in Europa, negli Stati aderenti all’Unione europea sono inoltre valide le condizioni di traffico voce e sms illimitati verso i numeri italiani. Sono compresi anche minuti illimitati verso le numerazioni fisse e mobili di 60 Paesi, fanno parte di questo elenco anche USA e Canada.

3. Iliad 40 Giga

Questo terzo piano è per coloro che vogliano mantenere un canone mensile un pochino più contenuto, l’offerta è di 6.99 euro al mese, e un bundle dati inferiore. Con questa promozione saranno inclusi nel canone:

chiamate e sms verso i numeri nazionali

40 GB per navigare su rete Iliad

Le velocità di connessione con tutte le tariffe descritte saranno di 390 MBit/s in download e 50 Mbit/s in upload dei dati.

Offerte smartphone incluso con Iliad

Come tutti gli operatori anche Iliad permette ai propri utenti di attivare tariffe smartphone incluso. Si tratta di piani che consentono all’utente di pagare a rate gli ultimi modelli di cellulare integrando nel canone mensile una quota extra per lo smartphone.

Con Iliad per esempio potrete comprare l’ultimo iPhone 11 Pro Max con 64 GB anticipando in fase di acquisto 289 euro e poi per 30 mesi dovrete versare 33 euro. Ad Aprile la migliore offerta Iliad smartphone incluso è quella per acquistare l’iPhone Xs 64GB, si dovranno pagare 219 euro in fase di ordinazione poi 19 euro per 30 mesi.

Come attivare la sim

In ogni caso con le offerte Iliad in fase di attivazione dovrete pagare un contributo di 9.99 euro per la consegna della sim. Date le attuali restrizioni e la chiusura dei punti vendita con sim Bobox dovrete per forza optare per la ricezione tramite corriere a casa.

Per completare la configurazione della vostra sim dovrete accedere con le credenziali che vi saranno consegnate insieme alla scheda. Nome utente e password vi permetteranno di entrare nell’area personale e di ultimare il processo di attivazione.

Tra il momento in cui riceverete la sim e quando sarà effettivamente operativa trascorrerà qualche giorno. Quando la vostra vecchia sim non funzionerà più potrete inserire la scheda Iliad e iniziare ad utilizzare l’offerta. Questo passaggio sarà necessario per ultimare la procedura di portabilità del vostro vecchio numero.

I numeri per avere assistenza

Per qualsiasi dubbio su problemi tecnici o commerciali si potrà contattare il numero gratuito 177, se si chiama dall’Italia, o il +39.351.89.95.177 per le chiamate dall’estero. Il costo delle telefonate dipenderà dalla tariffazione del vostro piano telefonico.

Si possono inoltre inoltrare comunicazione scritta alla Casella di posta di Iliad Italia. L’indirizzo a cui mandare i documenti è Iliad Italia S.p.A., CP 14106, 20146 Milano. Oppure inviando un fax al +39.02.30.37.79.60.

E inoltre possibile scaricare l’app sia sui cellulari Android che su iOS e gestire ricariche e piani in autonomia.