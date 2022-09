WindTre è tra gli operatori di telefonia mobile più importanti in Italia ma questo non significa che si possano trovare alternative altrettanto efficienti in termini di velocità di navigazione, assistenza o altro a prezzi più abbordabili. Per aiutarvi a spendere il meno possibile per il vostro telefono, ecco quindi tutte le offerte del mese per chi passa da WindTre a Iliad e tutti gli altri operatori.

Passa da WindTre a Iliad, Vodafone, TIM e altri operatori: le offerte di settembre 2022

Offerte per chi arriva da WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Postemobile Super Power 20 illimitati 20 GB in 4G+ 4,99 euro 3 Spusu 50 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,95 euro 4 Creami Extra WOW 50 di Postemobile illimitati 50 GB in 4G+ 6,99 euro 5 Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 4G e 5G 7,95 euro 7 TIM Young (solo under 25) illimitati fino a 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 8 Giga 80 di Iliad illimitati 80 GB in 4G e 4G+ 7,99 euro 9 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro 10 Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS illimitati per tutto l’anno in 4.5G, poi 120 GB 9,99 euro 11 Flash 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G, 4G e 5G 9.99 euro 12 Kena 11,99 100GB Gold di Kena Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 euro 13 Very 11,99 di Very Mobile illimitati 50 GB in 4G 11,99 euro 14 ho. 13,99 di ho. mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro 15 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro 16 RED Pro di Vodafone illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro

Le offerte di telefonia mobile si possono inserire in diverse categorie. Abbiamo ad esempio le tariffe che richiedono espressamente la portabilità del numero e altre che includono la navigazione 5G. Alcune possono essere attivate solo online mentre altre sono disponibili anche in negozio. Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontarle tra loro per trovare il piano più conveniente in base ai vostri consumi.

Passa da WindTre a Iliad e altri operatori per il 5G

Oggi sono molti gli operatori di telefonia mobile, anche low cost, a prevedere nei rispettivi listini delle offerte 5G. Questa tecnologia consente di navigare a una velocità anche quattro volte superiore rispetto al 4G e garantisce un tempo minimo di risposta della rete (latenza) oltre a un segnale stabile anche con più dispositivi connessi contemporaneamente. Per poter accedere alle reti di ultima generazione, però, è necessario disporre di uno smartphone abilitato e di adeguata copertura. Attualmente comunque tutte le grandi città sono raggiunte dal 5G anche solo in alcune aree.

Iliad è stato il primo operatore low cost a lanciare un’offerta 5G sotto i 10 euro al mese. Le sue tariffe sono senza vincoli o costi nascosti. L’utente può quindi scegliere in ogni momento di recedere dal piano senza penali o il pagamento delle spese per la disattivazione della linea. Iliad inoltre non applica rimodulazioni e quindi fissa per sempre i servizi inclusi e il costo mensile delle sue promozioni. Con Flash 150 hai minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Europa è possibile utilizzare fino a 9 GB in roaming. La tariffa è disponibile fino a domani 15 settembre 2022, salvo proroghe da parte di Iliad.

Un’altra offerta interessante di Iliad, che però prevede la navigazione sulla rete 4G o 4G+, è Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione e spedizione sono gratuite mentre la SIM costa 9,99 euro. In Europa è possibile utilizzare fino a 7 GB in roaming.

Vodafone invece è stato il primo operatore a lanciare un’offerta 5G in Italia. Le promozioni della famiglia RED sono le più richieste e permettono di avere minuti e SMS illimitati e fino a 100 GB a partire da 14,99 euro al mese con Smart Pay. L’addebito automatico su conto corrente o carta di credito offre l’opportunità di dimenticarsi per sempre delle ricariche manuali ma soprattutto permette di avere uno sconto sul prezzo mensile dell’offerta oltre agli sconti e promozioni di Vodafone Club.

TIM è invece considerato uno degli operatori più veloci in 5G non solo in Italia ma anche in Europa, come hanno certificato diverse società di analisi indipendente nei mesi passati. Una delle sue offerte più interessanti è TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese. Con questa tariffa sono inclusi accesso prioritario alla rete per navigare fino a 2 Gbps in download, 100 GB di memoria s Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus per la sicurezza dei dati personali di tutta la famiglia. In Europa è possibile utilizzare fino a 13 GB in roaming.

TIM Young è una offerta dedicata agli Under 25 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Nel piano è anche incluso accesso gratuito a TIMMUSIC e sono disponibili fino a 9 GB in Europa in roaming. Potete aggiungere all’offerta:

Raddoppio dei Giga (fino a 100 GB) a 99 cent al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIMGAMES per giocare online senza consumare traffico dati a 5 euro al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone o smartwatch a 99 cent al mese

Per chi passa a TIM da WindTre il primo mese e attivazione per tutte le offerte è gratuito se acquistate online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Fastweb Mobile è l’operatore con l’offerta 5G dal prezzo più basso. L’omonima tariffa infatti permette di avere minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita mentre la SIM costa 10 euro con consegna gratuita. In Europa è possibile utilizzare fino a 8 GB in roaming. Con questa tariffa si può anche accedere ai corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove nozioni sul mondo digitale tra le più richieste dalle aziende.

Passa da WindTre agli operatori low cost

Gli operatori low cost per definizione sono la migliore alternativa per chi cerca un’offerta di telefonia mobile economica. Queste aziende solitamente riservano le loro promozioni più convenienti a chi arriva da altri operatori virtuali ma chi arriva da WindTre può trovare tariffe a un prezzo inferiore a quelle del proprio attuale gestore a parità di Gigabyte inclusi. La maggior parte degli operatori virtuali richiede però la portabilità del numero, che viene comunque eseguita gratuitamente.

L’offerta più economica di Elimobile si chiama Entry ed include minuti illimitati, 100 SMS, 30 GB in 4.5G, 50 elicoin a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 4,99 euro.

Le altre tariffe dell’operatore fondato da Gianluca Vacchi sono:

Easy con minuti illimitati, 100 SMS, 60 GB in 4.5G e 70 elicoin con primo mese gratuito, poi 6,99 euro al mese. Attivazione a 5 cent con carta di credito.

Elite x12 con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB in 4.5G, 100 elicoin a 95,99 euro l’anno (circa 8 euro al mese). Attivazione gratuita.

Elite con minuti illimitati, 100 SMS, Giga illimitati per tutto l’anno in 4.5G (poi 120 GB), 100 elicoin a 9,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 9,99 euro.

Tutte le tariffe di Elimobile includono 60 minuti e fino a 1 GB di navigazione in roaming all’interno dell’Unione Europea. Inoltre è possibile accedere gratuitamente alla piattaforma Elisium, che propone servizi esclusivi come esperienze uniche con i propri idoli, corsi online, l’ultima serie TV di Maccio Capatonda, interviste, video e molto altro. Per usufruire dei servizi a pagamento si utilizzano gli elicoin, una apposita moneta digitale. Elimobile ne regala una quantità fissa ad ogni rinnovo ma con Run With Me se ne possono raccogliere dieci per ogni chilometro percorso fino a un massimo di 1.500. Elite x12 è l’unica a includere anche Concierge e avere a propria disposizione un assistente personale per l’organizzazione di cene, visite alle mostre, biglietti per i concerti e servizi per la casa.

Spusu è un operatore low cost che si appoggia alla rete di WindTre e con la sua Spusu 50 consente di avere 2000 minuti, 500 SMS, 50 GB in 4G e 100 GB di riserva dati quando si esaurisce il traffico dati incluso a 5,98 euro al mese. In Europa è possibile utilizzare fino a 4,9 GB in roaming. Con il servizio Riserva Dati puoi accumulare i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati nel mese e trasformarlo in traffico dati aggiuntivo che non scadenza e si può utilizzare a partire dal successivo rinnovo.

Kena Mobile è tra gli operatori che richiede la portabilità del numero e a chi arriva da WindTre ha riservato la sua unica offerta Kena 11,99 100GB Gold con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. In Europa è possibile utilizzare fino a 10 GB in roaming.

ho. Mobile ha la particolarità di permettere di provare gratis le sue tariffe gratuitamente per n mese grazie alla promo Soddisfatti ho. Rimborsati. Scaduto il periodo promozionale si può scegliere se continuare con l’offerta, pagando il costo mensile e attivazione previsti, o chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute online con due clic. La sua tariffa per chi arriva da WindTre è ho. 13,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 13,99 euro al mese. L’attivazione è di 9 euro mentre la SIM è gratuita. È previsto l’acquisto di una ricarica da 14 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo della tariffa. In Europa è possibile utilizzare fino a 9,9 GB in roaming. Anche in questo caso è richiesta la portabilità.

PosteMobile invece non richiede la portabilità del numero e permette a tutti di sottoscrivere le sue offerte, a prescindere da quale operatore proviene. Tra le sue proposte più interessanti abbiamo Creami Extra WOW 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese.

In alternativa potete attivare Creami Extra WOW 50 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G+ a 6,99 euro al mese. Per entrambe l offerte l’attivazione è gratuita con acquisto online.

La sua tariffa più economica, con prezzo scontato online, è però Postemobile Super Power 20 con minuti e SMS illimitati e 20 GB in 4G+ a 4,99 euro al mese.

Very 11,99 di Very Mobile infine include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. In Europa è possibile utilizzare fino a 11 GB in roaming.

