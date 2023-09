Se siete un cliente di Vodafone insoddisfatto c’è sempre tempo per cambiare operatore di telefonia mobile. Oggi sul mercato ci sono infatti offerte anche molto più convenienti rispetto a quelle proposte dal gestore britannico. In più per mantenere il proprio numero gratis basta richiedere la portabilità a un altro operatore. In massimo tre giorni lavorativi potrete tornare a utilizzare il vostro solito contatto.

Passa da Vodafone a un altro operatore: le offerte più convenienti di settembre 2023

Le migliori offerte degli operatori per chi arriva da Vodafone Minuti, SMS e Giga Prezzo 1 Super 20 di PosteMobile minuti e SMS a consumo + 20 GB in 4G 4 €/mese 2 Super Mobile di Optima Italia minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 3 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese 4 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB anche in 5G 7,95 €/mese 5 Mobile Smart 70 di Tiscali minuti illimitati e 100 SMS + 70 GB in 4G fino a 150 Mbps 7,99 €/mese 6 Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese 7 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ 8,99 €/mese 8 Flash 180 di Iliad minuti e SMS illimitati + 180 GB anche in 5G 9,99 €/mese 9 Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB anche in 5G 11,95 €/mese 10 Kena 11,99 100GB Promo di Kena Mobile minuti illimitati, 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps (+ 50 GB con autoricarica) 11,99 €/mese 11 TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese 12 Start 5G di WindTre

minuti illimitati, 200 SMS + 100 GB in 5G con Priority Pass 12,99 €/mese

Chi passa da Vodafone a un altro operatore può scegliere tra promozioni per tutti i gusti. A meno di 12 euro al mese si possono avere anche fino a 300 GB inclusi. Chi ha uno smartphone abilitato, invece, può attivare un’offerta 5G a meno di 8 euro al mese. Per confrontare le proposte dei vari gestori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per trovare l’offerta più conveniente in base alle proprie esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte per chi passa da Vodafone a un altro operatore a settembre:

1. Super 20 di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 3,64 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 4 euro al mese. Non è previsto un contributo di attivazione mentre per il prezzo della SIM è di 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica ma verrà spedita gratuitamente.

2. Optima Super Mobile Smart

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload 4,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Italia costa 4,95 euro al mese. Non è previsto un contributo di attivazione mentre per il prezzo della SIM è di 14,90 euro, invece di 19,90 euro.

3. Spusu 70

2000 minuti e 500 SMS

70 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 5,45 GB per navigare in roaming in Ue

140 GB di riserva da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi

da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi Riserva dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo da utilizzare a partire primo rinnovo e che non ha scadenza

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese per sempre. Il contributo di attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Spusu vi permette poi di acquistare un’eSIM direttamente online o di cambiare offerta senza costi aggiuntivi.

4. Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB per navigare anche in 5G in tutte le principali città

per navigare anche in 5G in tutte le principali città 8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy utili per apprendere nuove competenze digitali

L’offerta di Fastweb costa 7,95 euro al mese senza vincoli. Non è previsto un contributo di attivazione mentre per il prezzo della SIM è di 10 euro. La SIM vi verrà spedita gratuitamente entro 5 giorni lavorativi ed è possibile identificarsi tramite SPID.

5. Mobile Smart 70 di Tiscali

minuti illimitati e 100 SMS

70 GB per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download

per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download 7,26 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Tiscali costa 7,99 euro al mese. Non è previsto un contributo di attivazione mentre per il prezzo della SIM è di 10 euro.

6. Giga 100 di Iliad

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 7 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 7,99 euro al mese per sempre. Per tutte le tariffe dell’operatore low cost non ci sono vincoli né costi nascosti. Iliad permette quindi di richiedere la disattivazione senza costi aggiuntivi in qualsiasi momento. Il contributo di attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Si può anche richiedere un’eSIM direttamente online al costo di 9,99 euro.

7. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 8,19 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 8,99 euro al mese. Non è previsto un contributo di attivazione mentre per il prezzo della SIM è di 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica ma verrà spedita gratuitamente.

8. Flash 180 di Iliad

minuti e SMS illimitati

180 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo di attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 14 settembre 2023.

Chi passa da Vodafone a Iliad attivando un’offerta da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito come Flash 180 può avere uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. In base alla copertura, che potete verificare gratis su SOStariffe.it, potete accedere a differenti tipologie di reti:

IliadBox

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

L’offerta per i clienti mobili di Iliad costa 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale a 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e l’antivirus McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

9. Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

FastwebUP Plus Mobile

Assicurazione Pet di Quixa inclusa

L’offerta di Fastweb costa 11,95 euro al mese senza vincoli. Non è previsto un contributo di attivazione mentre per il prezzo della SIM è di 10 euro e vi verrà spedita gratuitamente. Con FastwebUP Plus Mobile ogni mese potete scegliere tra:

16 minuti gratis per utilizzare i monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, toys, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Se attivate Fastweb Mobile Maxi potete attivare l’offerta fibra ottica di base dell’operatore a un prezzo più vantaggioso:

Fastweb Casa Light

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a 16 cent al minuto + 16 cent di scatto alla risposta

attivazione inclusa

modem FASTGate incluso

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta costa 22,95 euro al mese senza vincoli, invece di 27,95 euro al mese.

10. Kena 11,99 100GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download 11 GB per navigare in roaming in Ue

50 GB in più al mese attivando la ricarica automatica entro il 20 settembre 2023

L’offerta di Kena Mobile costa 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

11. TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo a 16,99 euro al mese)

fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo a 16,99 euro al mese) 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete

L’offerta di TIM costa 14,99 euro al mese ma per i nuovi clienti con acquisto online il primo mese è gratis, così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Chi passa da Vodafone a TIM ma è già cliente del secondo per la rete fissa può avere Giga illimitati fino a 6 SIM della famiglia, anche se non intestate al titolare della connessione di casa, con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma se si associano almeno 3 SIM entro il 23 settembre 2023 il prezzo è azzerato. Con TIM Unica Power avete inclusi anche:

sconti sui migliori smartphone con vincolo di 24 mesi per la parte mobile

con vincolo di 24 mesi per la parte mobile 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime per chi non ha già un’offerta intrattenimento (poi si rinnova a 9,99 euro al mese)

e per chi non ha già un’offerta intrattenimento (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

12. Start 5G di WindTre

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 5G alla massima velocità con Priority Pass

per navigare in 5G alla massima velocità con Priority Pass blocco dei servizi a sovrapprezzo

L’offerta di WindTre costa 12,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite Easy Pay. Il contributo di attivazione sarebbe di 49,99 euro ma acquistandola online si può dividere in 24 rate da 1,67 euro al mese più 9,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro.

I clienti di WindTre per la telefonia mobile possono accedere alla sua offerta fibra ottica a un prezzo più vantaggioso:

Super Fibra

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

modem Wi-Fi 6 incluso

Il costo è di 22,99 euro al mese. Per avere anche chiamate illimitate il prezzo sale a 26,99 euro al mese. Il contributo di attivazione sarebbe di 39,99 euro.

