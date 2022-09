Passa da Vodafone a TIM, WindTre, Iliad e altri operatori: le offerte di Settembre 2022

Passa da Vodafone a Iliad e altri operatori per avere fino a 120 GB in 5G a meno di 10 euro. Scopri le offerte di settembre dei diversi gestori

Vodafone è tra i primi operatori di telefonia mobile non solo in Italia ma anche in tanti altri Paesi. Nonostante questo si può sempre trovare un’offerta più conveniente per il proprio smartphone. Il comparatore di SOStariffe.it è lo strumento ideale per confrontare le tariffe di tutti i maggiori operatori e avere a certezza di attivare la promozione più conveniente in base alle proprie specifiche abitudini di consumo. Ecco quindi le proposte di settembre per chi passa da Vodafone a Iliad, TIM, WindTre e tutti gli altri gestori.

Passa da Vodafone a Iliad, TIM e WindTre: le offerte di settembre 2022

Offerte di Iliad, TIM e WindTre Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 Giga 80 di Iliad illimitati 80 GB in 4G/4G+ 8,99 euro 2 Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 3 TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro 5 Di Più Full 5G con Easy Pay di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 euro

Chi passa da Vodafone a Iliad può trovare offerte senza vincoli di durata o costi nascosti. Se non siete soddisfatti del nuovo piano mobile potete quindi disattivarlo quando volete senza penali. L’operatore francese poi fissa per sempre il prezzo delle sue tariffe e non prevede limiti alla velocità di navigazione. Le due migliori tariffe Iliad di settembre sono:

Giga 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre . L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

con minuti e SMS illimitati e fino a 855 Mbps in download a . L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

Attiva Giga 80 di Iliad »

Se avete scelto WindTre invece potete avere una tariffa chiamata Di Più Full 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G alla massima velocità con il Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente. L’operatore include anche accesso privilegiato e senza attese al suo servizio clienti al 159 e il blocco dei servizi a sovrapprezzo.

E’ inoltre possibile provare Di Più Full 5G per un periodo di 30 giorni gratuitamente. Dopo un mese potete decidere se disattivare il piano senza penali o continuare con l’offerta pagando il prezzo mensile previsto e l’attivazione di 49,99 euro. Quest’ultima si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistando l’offerta online o 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. La SIM costa 10 euro.

Confronta le offerte di WindTre »

TIM invece dispone di una ricca scelta di offerte 5G per navigare alla massima velocità con il Vero 5G. Le migliori oggi disponibili sono:

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. Il piano include anche navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore, 100 GB di spazio su Google One per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus. Primo mese e attivazione gratuiti acquistando la promozione sul sito.

Attiva TIM 5G Power Smart

TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Il piano include anche TIMMUSIC. Primo mese e attivazione gratuiti acquistando la promozione sul sito. La tariffa è disponibile solo per gli under 25.

Se non siete pienamente soddisfatti di questa tariffa potete aggiungere:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

Per tutte le tariffe la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso con acquisto online. Chi passa da Vodafone a TIM ma è già cliente del secondo operatore per la rete fissa può avere Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia con TIM Unica. La promozione è gratuita e resta attiva fino a quando non si recede dall’offerta fissa. E’ previsto un limite di 6 SIM, anche non intestate al titolare dell’offerta Internet di casa. Con TIM Unica si può anvere anche una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Passa da Vodafone a un operatore low cost a settembre 2022

Offerte degli operatori low cost Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Super Power 20 di Postemobile illimitati 20 GB in 4G+ 4,99 euro 2 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 3 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,98 euro 4 Creami Extra WOW 50 di Postemobile illimitati 50 GB in 4G+ 6,99 euro 5 Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 7 Elite x12 di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 120 GB in 4.5G 95,99 euro l’anno (circa 8 euro al mese) 8 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro 9 Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS illimitati per tutto l’anno in 4.5G, poi 120 GB 9,99 euro 10 Kena 11,99 100GB Gold minuti illimitati e 1000 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 euro 11 Very 11,99 di Very Mobile illimitati 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 euro 12 ho. 13,99 di ho. Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro

I clienti Vodafone hanno tutta la convenienza ad affidarsi a un operatore low cost. I MVNO (Mobile Virtual Network Operator) infatti hanno tariffe con tanti Gigabyte a un prezzo nettamente inferiore. Nel passaggio però potreste perdere qualcosa in termini di velocità media di navigazione. Inoltre bisogna tenere conto che diversi gestori low cost obbligano gli utenti di altri provider alla portabilità se vogliono cambiare piano mobile. Questa procedura è comunque gratuita per tutti gli operatori e come prevede la delibera AGCOM in materia deve essere compltata entro 3 giorni lavorativi.

Postemobile non è tra gli operatori che richiede di mantenere il numero di telefono e recentemente dovrebbe aver completato la migrazione proprio sulla rete di Vodafone. Ai clienti che arrivano dall’operatore in rosso propone tre tariffe:

Super Power 20 con minuti e SMS illimitati e 20 GB in 4G+ a 4,99 euro al mese

Attiva Postemobile Super Power 20 »

Creami Extra WOW 50 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G+ a 6,99 euro al mese. Attivazione gratuita acquistandola online

Attiva Creami Extra WOW 50 »

Creami Extra WOW 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese.

Attiva Creami Extra WOW 150 di Postemobile »

Spusu si distingue tra gli operatori low cost per il servizio Giga di Riserva. Ogni mese è possibile accumulare minuti, SMS e Gigabyte e trasformarli in traffico dati aggiuntivo da utilizzare a partire dal rinnovo successivo quando si esauriscono i Gigabyte inclusi. Il traffico accumulato non ha scadenza. Per chi arriva da Vodafone anche senza portabilità è disponibile una tariffa con 2000 minuti, 500 SMS, 50 GB in 4G e 100 GB di riserva a 5,98 euro al mese.

Confronta le offerte di Spusu »

Elimobile come il precedente gestore punta molto sui servizi esclusivi. In particolare l’azienda fondata da Gianluca Vacchi ha realizzato gli elicoin, una moneta digitale per acquistare contenuti a pagamento sull’app gratuita Elisium. La valuta si ottiene a ogni rinnovo dell’offerta o attivando l’addebito automatico. Con Run with Me potete poi guadagnare 10 elicoin per ogni chilometro percorso fino a un massimo di 1.500.

Su Elisium avete esperienze uniche con i propri idoli come Carlo Cracco virtual masterclass con personaggi di spicco in vari settori come Marvin Vettori, interviste, serie TV, approfondimenti, corsi di arte, musica, scrittura, fotografia, etc. Concierge invece vi mette a disposizione un assistente personale per organizzarvi visite alla mostre, biglietti per concerti, cene al ristorante e servizi per la casa.

Le offerte di Elimobile per chi arriva da Vodafone sono:

Entry con minuti illimitati, 100 SMS, 30 GB in 4.5G e 50 elicoin a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 4,99 euro. A ogni rinnovo si ricevono 50 elicoin.

Attiva Entry di Elimobile »

Easy di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, 60 GB in 4.5G e 70 elicoin con primo mese gratuito, poi 6,99 euro al mese. Attivazione a 5 cent con carta di credito. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium. A ogni rinnovo si ricevono 70 elicoin.

Attiva Easy di Elimobile »

Elite x12 di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB in 4.5G, 100 elicoin a 95,99 euro l’anno (circa 8 euro al mese). Attivazione gratuita. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e Concierge. A ogni rinnovo si ricevono 100 elicoin.

Attiva Elite x12 di Elimobile »

Elite di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, Giga illimitati in 4.5G per tutto l’anno (poi 120 GB), 100 elicoin a 9,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 9,99 euro. A ogni rinnovo si ricevono 100 elicoin.

Attiva Elite di Elimobile »

Fastweb Mobile è l’unico operatore virtuale a prevedere un’offerta con navigazione 5G inclusa. La sua offerta base permette quindi avere minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB a 7,95 euro al mese. SIM a 10 euro con attivazione e consegna gratuite. La promozione include anche tutti i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dal mondo del lavoro.

Attiva Fastweb Mobile »

Kena Mobile ai clienti di Vodafone propone una tariffa con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. L’operatore low cost di TIM richiede la portabilità del numero.

Attiva Kena 11,99 100GB Gold »

Very Mobile a chi arriva da Vodafone richiede la portabilità del numero e per loro ha pensato a una tariffa con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite.

Confronta le offerte di Very Mobile »

ho. Mobile tramite l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati permette di provare le sue tariffe per 30 giorni senza costi. Scaduto il periodo promozionale si può decidere se continuare con l’offerta o cedere il rimborso di tutte le spese sostenute con due clic online. La promozione per chi arriva da Vodafone include minuti e SMS illimitati, 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 13,99 euro al mese. E’ previsto l’acquisto di una ricarica da 14 euro, da cui sarà scalato il primo rinnovo e obbligo di portabilità. L’attivazione è di 29,99 euro ma SIM e spedizione sono gratuite.

Confronta le offerte di ho. Mobile »