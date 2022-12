Passa da Vodafone a TIM, WindTre, Iliad e altri operatori: le offerte di Dicembre 2022

La mappa delle offerte mobile attivabili dai clienti Vodafone che si stiano orientando verso altri operatori per risparmiare in vista del nuovo anno.

Caro bolletta, inflazione, tasse e spese per i regali di Natale hanno “messo a dieta” le tredicesime degli italiani in questo 2022 che volge al termine. Ecco perché, in vista del nuovo anno, la parola “risparmio” è sempre più sulla bocca dei consumatori. E anche il comparto della telefonia mobile non si sottrae a questa instancabile caccia alle offerte.

Talvolta, proprio il cambio di operatore è una mossa per risparmiare sulle tariffe. Una “via d’emergenza” su cui incamminarsi per provare a tagliare il canone mensile, senza però rinunciare a chiamate e minuti illimitati o top performance di navigazione, anche in 5G.

Per i clienti Vodafone che si stiano chiedendo se sia possibile un passaggio ad altro operatore, ecco la risposta degli esperti di SOStariffe.it: una mappa con le offerte mobile più vantaggiose a dicembre 2022 proposte da altri operatori, sia quelli tradizionali (come TIM, iliad o Fastweb) sia quelli virtuali (i cosiddetti MVNO) come Elimobile, Kena Mobile o Very Mobile.

Tali promozioni sono state individuate dal comparatore di SOStariffe.it per offerte mobile tra quelle attivabili a dicembre 2022 e selezionate sulla base sia del loro rapporto-qualità prezzo, ma anche dalla possibilità di mantenere inalterato (nel passaggio) il proprio numero di telefono (la cosiddetta “portabilità del numero).

Nel paragrafo che segue analizzeremo nel dettaglio le proposte che consentano agli attuali clienti Vodafone di effettuare il cambio operatore, mentre cliccando al link di seguito è possibile avviare il confronto delle offerte sul comparatore di SOStariffe.it:

Le migliori alternative a Vodafone per la telefonia mobile a Dicembre 2022

OFFERTE PER CHI ARRIVA DA VODAFONE COSTO MENSILE 1 Entry di Elimobile 4,99 euro 2 Fastweb Mobile Promo Christmas 7,95 euro 3 iliad Giga 150 9,99 euro 4 Kena 11,99 100 GB Gold 11,99 euro 5 TIM 5G Power Smart 14,99 euro

Grazie al comparatore di SOStariffe.it abbiamo setacciato le offerte di telefonia mobile attivabili a dicembre 2022 per i clienti Vodafone che siano alla ricerca di soluzioni più economiche per chiamare e navigare dal proprio smartphone. Di seguito procediamo con la loro analisi, dalle principali caratteristiche alla spesa stimata mensile.

Entry di Elimobile

Elimobile, l’operatore virtuale (o MVNO) che ha fatto il suo debutto nel mercato della telefonia mobile italiana nel Maggio 2022, propone l’offerta Entry ai clienti in uscita da Vodafone. Si tratta di una soluzione vantaggiosa in quanto permette di avere minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G al costo contenuto di 4,99 euro al mese.

Con una prima ricarica in regalo, la promozione si caratterizza anche per:

60 minuti e fino a 1 GB per navigare in roaming in Europa;

attivazione a 9,99 euro con spedizione gratuita;

con spedizione gratuita; possibilità di connettersi alla Rete da casa grazie all’hotspot sullo smartphone;

downgrade o upgrade gratuito della tariffa;

App Elisium e servizio Run With Me inclusi;

Tra i punti di forza dell’offerta Elimobile c’è anche la possibilità di ottenere 50 elicoin (la moneta di Elimobile) per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium come virtual masterclass, corsi online, docu-serie e live experience. Ad ogni rinnovo si ricevono altri 50 elicoin e se ne possono ottenere 10 per ogni chilometro percorso con Run With Me.

Clicca al link di seguito per accedere al portale del provider e avere un quadro dettagliato della promozione:

Fastweb Mobile

Attivando l’offerta Fastweb Mobile Promo Christmas gli ex clienti Vodafone possono fare affidamento su chiamate illimitate (sia verso mobili che fissi nazionali), 100 SMS e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Da segnalare che il 5G è incluso senza costi aggiuntivi (in aree coperte e con dispositivo compatibile con la rete 5G di Fastweb). Acquistando l’offerta online la SIM costa 10 euro mentre spedizione e attivazione sono gratuite.

L’identikit della promozione messa a punto da Fastweb include anche:

chiamate incluse verso 60 destinazioni internazionali ;

; navigazione in roaming in Europa fino a 8 GB;

in Europa fino a 8 GB; assistenza e informazioni su credito, consumi e ricarica sull’ App My Fastweb ;

; accesso gratuito ai corsi in streaming e on-demand della Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le competenze più ambite dal mercato del lavoro.

Per saperne di più su questa promozione tutta natalizia di Fastweb (attivabile entro il 31 gennaio 2023), clicca sul pulsante verde di seguito:

iliad Giga 150

Con un costo di 9,90 euro al mese per sempre (+ 9,99 euro per la SIM), anche iliad Giga 150 è una promozione che entra nel radar della convenienza del comparatore di SOStariffe.it. Cosa assicura ai clienti, sia quelli in arrivo da Vodafone che gli altri? Minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia, oltre a 150 GB in 4G/4G+ e 5G ogni mese. Previsti anche 9 Giga dedicati in roaming, per una navigazione in tutta Europa.

Oltre a non prevedere il vincolo contrattuale, quest’offerta include la portabilità del numero da qualsiasi operatore (in alternativa, è possibile attivare un nuovo numero di cellulare). Altri punti cardinali della promozione sono

minuti e SMS illimitati anche in Europa e minuti illimitati verso oltre 60 Paesi nel mondo;

anche in Europa e minuti illimitati verso oltre 60 Paesi nel mondo; in caso di superamento della “dote” mensile di 150 GB, è possibile continuare a navigare spendendo 0,90 euro/100MB (previo espresso consenso dell’utente).

servizi inclusi di “Mi richiami”, segreteria telefonica, controllo del credito residuo e utilizzo dell‘hotspot.

Per avere ulteriori dettagli sull’offerta iliad Giga 150, segui il link qui sotto:

Per chi volesse spendere ancora meno, iliad propone (fino a giovedì 29 dicembre 2022)anche l’offerta iliad Flash 120. In questo caso, il canone mensile si riduce a 7,99 euro: a fronte di questa spesa si hanno minuti e SMS illimitati, oltre a 120 GB in 4G e in 4G+ ogni mese. Oltre questo limite, è possibile continuare a navigare spendendo 0,90 euro ogni 100 Mega previo espresso consenso del cliente.

Oltre a essere rivolta ai nuovi clienti, questa proposta è accessibile anche ai già clienti Iliad che hanno attivato una di queste offerte: Voce, Giga 30, offerta Iliad 5,99 euro, Giga 40, Giga 50, Giga 80 e Flash 100.

Anche per questa promozione è prevista la portabilità del numero da qualsiasi operatore (oppure è possibile attivare un nuovo numero di cellulare).

Un affresco della promozione è disponibile sul sito dell’operatore, raggiungibile direttamente dal link di seguito:

Kena 11,99 100 GB Gold

Minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese per sempre: ecco l’identikit del pacchetto mobile messo a punto dall’operatore mobile virtuale di casa TIM. L’offerta, sottoscrivibile solo da chi mantiene il proprio numero portandolo da Vodafone o da un altro operatore, è vantaggiosa anche perché sia l’attivazione sia la SIM sono gratuite.

Altre caratteristiche dell’offerta includono:

navigazione a una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps;

possibilità di navigare in roaming in Europa fino a 10 GB;

possibilità di cambiare offerta in ogni momento senza costi aggiuntivi.

Clicca sul bottone verde di seguito per saperne di più:

TIM 5G Power Smart

Al costo di 14,99 euro al mese, con attivazione online il primo mese è gratuito per i nuovi clienti, TIM 5G Power Smart è l’offerta che prevede fino a 50 GB, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

I minuti di traffico e gli SMS inclusi nell’offerta, sono validi anche per il traffico generato in roaming nell’Unione europea verso tutti i numeri mobili e di rete fissa. Si hanno poi a disposizione 14 GB fruibili nei Paesi Ue nel mese di riferimento, al superamento il costo è di 0,213 centesimi/MB.

Inoltre, se si ha TIM UNICA con almeno un’altra SIM, TIM 5G Power Smart è disponibile al costo di 9,99 euro al mese anziché 14,99 euro al mese.

Inclusi in quest’offerta si sono anche i servizi di:

navigazione sicura;

navigazione prioritaria pr migliori performance;

Google One 100 GB per 3 mesi.

A proposito di quest’offerta, c’è però da osservare che il servizio 5G di TIM è in fase di attuazione ed è disponibile in alcune aree delle città raggiunte e su dispositivi abilitati.

Per saperne di più della proposta Tim 5G Power Smart, clicca il link di seguito:

