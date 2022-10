Passa da ho a Iliad, Kena, Postemobile e altri operatori: le offerte di Ottobre 2022

ho. Mobile se non siete soddisfatti delle sue tariffe di telefonia mobile permette di cambiare gestore senza il pagamento di penali o costi di disattivazione della linea. La scelta di promozioni alternative a quelle del marchio low cost di Vodafone sono tante e varie. Di seguito sono descritte nel dettaglio tutte le offerte più convenienti per passare da ho a TIM, Iliad, Kena Mobile, Postemobile e altri operatori questo mese.

Le offerte per passare da ho a TIM, Vodafone, WindTre e Iliad di ottobre 2022

Offerte per chi passa da ho. a TIM, Vodafone, WindTre e Iliad Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 Giga 80 di Iliad illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 2 TIM Wonder illimitati 50 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 3 TIM Young illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 RED Pro di Vodafone illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro 5 Di Più Full 5G con Easy Pay di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 euro 6 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Chi vuole passare da ho a TIM può attivare solo online un’offerta dedicata chiamata TIM Wonder con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Nel passaggio ho a TIM è richiesta espressamente la portabilità del numero, che verrà eseguita gratis entro 3 giorni lavorativi.

Altre offertissime TIM permettono di avere anche navigazione 5G inclusa:

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. L’offerta include anche la navigazione prioritaria sulla rete di TIM oltre a 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione per tutti i dispositivi connessi di TIM Safe Web Plus.

Attiva TIM 5G Power Smart »

TIM Young (solo per Under 25) con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download a 9,99 euro al mese. L’offerta prevede anche traffico senza limiti per l’ascolto di musica su TIMMUSIC e si può personalizzare con le seguenti opzioni:

Raddoppio dei Giga (fino a 100 GB) a 99 cent al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIMGAMES per giocare online senza consumare traffico dati a 5 euro al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone o smartwatch a 99 cent al mese

Attiva TIM Young »

Per chi passa a TIM arrivando da altri operatori il primo mese e attivazione sono gratuiti acquistando le offerte sul sito. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. I clienti ho. che passano a TIM per il mobile ma hanno già la linea fissa con questo operatore possono avere Giga illimitati ogni mese attivando gratuitamente TIM Unica. La promozione prevede il pagamento con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica e resta valida fino a quando resta attiva la connessione di casa. Con TIM Unica è possibile avere anche una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese.

Tra le offerte Wind per chi arriva da ho. Mobile spicca su tutte Di Più Full 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G alla massima velocità grazie al Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay. Il piano include anche blocco dei servizi a sovraprezzo, priorità di accesso al servizio clienti al 159 senza attese e lo smartphone Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB. Easy Pay è il sistema di addebito automatico su conto corrente o carta di credito che vi evita il fastidio di acquistare una ricarica ad ogni rinnovo e permette di ottenere il doppio dei Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo.

WindTre permette poi di provare la sua tariffe gratuitamente per 30 giorni. Scaduto il periodo promozionale si può decidere se continuare con il piano, pagando il costo mensile e attivazione previsti, o recedere senza penali. L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro.

Confronta le offerte di WindTre »

Con le offerte Vodafone chi arriva da ho. Mobile può avere anche minuti, SMS e Giga illimitati per navigare alla massima velocità in 5G ma se guardate soprattutto al miglior rapporto qualità prezzo potreste essere interessati a RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Grazie al 5G Priority Pass se manca il segnale sulle reti di ultima generazione è garantita una connessione 4G della massima qualità.

Smart Pay è il servizio di Vodafone per l’addebito automatico su conto corrente e carta di credito che permette di dimenticarsi delle ricariche manuali ma soprattutto di ottenere uno sconto sul prezzo mensile e accesso gratuito al programma Vodafone Club per ricevere ogni mese 10 GB aggiuntivi oltre a promozioni sull’acquisto di prodotti e servizi di partner dell’operatore come Booking.com, YOOX, Amazon.it, Eveli, Carrefour.it e Q8.

Confronta le offerte di Vodafone »

L’Iliad offerta più economica per chi arriva da ho. Mobile è Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB per navigare in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre senza vincoli né costi nascosti. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. E’ possibile recedere dalla tariffa di Iliad quando si vuole senza il pagamento di penali o passare gratuitamente entro il 10/11/22 alla nuova offerta Flash 160 con minuti e SMS illimitati e 160 GB anche in 5G fino a 855 mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 80 di Iliad »

Le offerte per chi passa da ho. a un altro operatore low cost a ottobre 2022

Offerte per chi passa da ho a un operatore low cost Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps primo mese a 1,99 euro, poi 4,99 euro 2 Super Power 20 di Postemobile illimitati 20 GB in 4G+ 4,99 euro 3 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,98 euro 4 Creami Extra WOW 50 di Postemobile illimitati 50 GB in 4G+ 6,99 euro 5 Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 7 Kena 7,99 150 Giga minuti illimitati e 1000 SMS 150 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,99 euro 8 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro

I clienti di ho. Mobile possono trovare offerte anche più convenienti se scelgono di rivolgersi agli altri operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Il gestore low cost di Vodafone infatti prevede una velocità di navigazione piuttosto limitata (30 Mbps in download e upload) mentre con altri marchi si può arrivare a navigare anche in 5G. Alcuni gestori obbligano i clienti di ho. alla portabilità mentre altri, che non prevedono vincoli in base al provider di provenienza, consentono anche di acquistare una SIM con un nuovo numero.

Tra e offerte più interessanti di PosteMobile troviamo:

Creami Extra WOW 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ (di cui 8,19 GB in roaming in Ue) a 9,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso con acquisto online

Attiva Creami Extra WOW 150 di Postemobile »

Creami Extra WOW 50 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G+ (di cui 5,73 GB in roaming in Ue) a 6,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuita con acquisto online

Attiva Creami Extra WOW 50 GB »

Super Power 20 con minuti e SMS illimitati e 20 GB in 4G+ (di cui 4,09 GB in roaming in Ue) a 4,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro suddivisi in 10 euro per l’attivazione e 10 euro di ricarica.

Attiva Super Power 20 »

Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS, 50 GB in 4G (di cui 4,9 GB in roaming in Ue) e 100 GB di riserva a 5,98 euro al mese. L’operatore permette di cambiare offerta in ogni momento gratuitamente. I Giga di riserva si possono utilizzare solo quando si esauriscono quelli inclusi nel piano. Riserva Dati è il servizio incluso che permette di convertire i minuti, SMS e Megabyte non consumati durante il mese in traffico aggiuntivo disponibile senza scadenza a partire dal successivo rinnovo della tariffa.

Confronta le offerte di Spusu »

Easy di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 60 GB in 4.5G e 70 elicoin a 6,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Il piano include anche la serie Maccioverse di Maccio Capatonda e il servizio Run with Me per ricevere 10 elicoin per ogni chilometro percorso. E’ possibile passare da un’offerta superiore o inferiore quando si vuole senza costi aggiuntivi.

In Unione Europea è possibile utilizzare fino 60 minuti e 1 GB per navigare in roaming. Ad ogni rinnovo dell’offerta si ottengono 70 elicoin. Le monete digitali si possono utilizzare per comprare contenuti a pagamento sull’app Elisium come esperienze uniche con i propri idoli, corsi e virtual masterclass.

Attiva Easy di Elimobile »

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G (di cui 8 GB in roaming in Ue) a 7,95 euro al mese. La SIM costa 10 euro acquistandola online mentre attivazione e spedizione sono gratuite. Nel piano sono inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Academy utili ad ottenere le competenze digitali oggi più richieste dalle aziende.

Attiva Fastweb Mobile »

Kena 7,99 150 Giga di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps (di cui 7 GB in roaming in Ue) a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 1,99 euro mentre la SIM e consegna sono gratuite. E’ richiesta la portabilità ma è possibile cambiare offerta senza costi aggiuntivi in ogni momento.

Attiva Kena 7,99 150 Giga »

Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G fino a 30 Mbps (di cui 4,6 GB in roaming in Ue) con primo mese a 1,99 euro acquistandola entro il 27/10/22, poi 4,99 euro al mese- Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. E’ richiesta la portabilità del numero ma non ci sono altri vincoli.

Attiva Very 4,99 »

« notizia precedente Cambiare conto corrente: guida al passaggio a Ottobre 2022