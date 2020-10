Passa a WindTre da Tim, Vodafone, Iliad: le migliori offerte ottobre 2020

WindTre è stata premiata da più parti per la qualità della sua rete e permette di scegliere tra tantissime tariffe dal prezzo conveniente e interessanti per qualsiasi categoria di utente. Scopri le migliori tariffe per chi passa a WindTre da Tim, Vodafone e Iliad

WindTre è un operatore di telefonia mobile con una storia piuttosto breve, se non si considera quella dei due gestori prima dell’unificazione, ma nonostante questo ha già ottenuto diverse certificazioni per l’efficienza della sua rete. Ookla gli ha assegnato lo Speedtest Award eleggendolo il gestore più veloce in Italia sia in download (44.43 Mbps) sia in upload (13.15 Mbps). Anche OpenSignal ne ha premiato la velocità di navigazione mentre umlaut ritene eccellente l’affidabilità del sui servzio voce.

I clienti Tim, Vodafone e Iliad che passano a WindTre hanno quindi la garanzia di poter usufrire di una rete di alta qualità e possono accedere gratuitamente al programma fedeltà WINDAY. L’operatore ogni giorno della settimana regala Gigabyte aggiunitivi, sconti, coupon e contenuti digitali. Il martedì si possono acquistare prodotti delle grandi marche a prezzi promozionali sia online sia in negozio. Mercoledì e giovedì sono le giornate deputate ai concorsi a premi. Tutti i giorni, festivi inclusi, si può andare al cinema pagando metà prezzo per il biglietto o restare sul divano a guardare gratuitamente un film diverso su CHILI una volta a settimana.

L’app WindTre permette di personalizzare ogni aspetto della propria linea, ricarica scegliendo il metodo di pagamento che si preferisce, accedere ai vantaggi di WINDAY e monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte oltre al credito residuo. E’ inoltre possibile chiedere supporto via chat live o dialogando con l’assistente personale WILL. L’app è gratuita per iOS e Android.

Di seguito sono descritte nel dettaglio composizione e prezzo delle migliori offerte per chi passa a WindTre arrivando da Tim, Vodafone o Iliad:

Offerte WindTre per chi arriva da Tim, Vodafone e Iliad

WindTre come altri operatori ha predisposto delle tariffe specifiche per i clienti di altri gestori. Tali tariffe sono strutturate o per offrire una quantità superiori di servizi, soprattutto in termini di Gigabyte inclusi, allo stesso prezzo delle promozioni della concorrenza o ricalcano la composizione di quest’ultime ma con un costo mensile inferiore. WindTre per gli utenti che arrivano da Tim e Vodafone propone Large Online 20 GB:

Minuti illimitati

200 SMS

20 GB per navigare in Internet

La tariffa è disponibile online e prevede un costo di 14,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita ma è necessario acquistare una nuova SIM al prezzo di 10 euro.

Chi arriva da Iliad, invece, può sottoscrivere Go 50 Fire+:

Minuti illimitati

200 SMS

50 GB per navigare in Internet

L’offerta è disponibile online e ha un costo di 6,99 euro al mese. Anche in questo caso l’attivazione è gratuita e la spesa per la SIM è di 10 euro. Facendo un paragone con Giga 50, ovvero la promozione più richiesta dell’operatore francese, la proposta d WindTre offre la stessa quantità di traffico voce e Internet a un prezzo inferiore (6,99 euro contro 7,99 euro). Bisogna però considerare che la promozione potrebbe subire una rimodulazione in futuro.

Confronta le offerte di WindTre »

Le altre offerte WindTre

Nel listino di WindTre sono disponibili anche offerte aperte a tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza, che permettono una maggiore scelta. Ad esempio ci sono anche promozioni con Gigabyte illimitati e che in futuro permetteranno di navigare alla velocità del 5G. Scegliere la modalità Easy Pay permette di non dover ricordarsi ogni mese di effettuare una ricarica grazie all’addebito automatico su carta di credito o conto corrente e di ottenere una maggiore quantità di traffico dati ad un prezzo più basso.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Unlimited illimitati illimitati alla massima velocità (5G Ready) 29,99 euro Gratuita se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Xlarge Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 16,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Large minuti illimitati 200 SMS 40 GB alla massima velocità 14,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Medium minuti illimitati 200 SMS 20 GB alla massima velocità 12,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Start minuti illimitati 200 SMS 20 GB alla massima velocità 11,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Offerta riservata a chi attiva un nuovo numero entro il 18/10/20

Per gli utenti stranieri sono disponibili tariffe specifiche che principalmente permettono di chiamare gratuitamente verso numeri in numerose destinazioni all’estero:

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Call Your Country Super minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali 300 minuti verso fissi e mobili all’estero 50 GB al massimo della velocità 9,99 euro 4,99 euro 10 euro Call Your Country Premium minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali 300 minuti verso fissi e mobili all’estero 100 GB al massimo della velocità 13,99 euro 4,99 euro 10 euro Call Your Country One minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali 500 minuti verso fissi e mobili all’estero 200 GB al massimo della velocità 19,99 euro 4,99 euro 10 euro

WindTre dispone inoltre di tariffe dedicate ai giovani. Adolescenti e giovani adulti possono avere un piano di telefonia mobile ricco di Gigabyte per utilizzare tutte le proprie app preferite, compresi mobile game e servizi di streaming per musica e video. Per i più piccoli l’operatore ha pensato invece ad una serie di strumenti per proteggere la loro privacy, limitare gli eccessi per quanto riguarda la navigazione Internet e bloccare l’accesso a siti potenzialmente pericolosi.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Junior con Easy Pay minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre 200 SMS 60 GB alla massima velocità 6,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 14 WINDTRE Family Protect Junior+ con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 8,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 14 WINDTRE Family Protect Student con Easy Pay illimitati 80 GB alla massima velocità 9,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 20 Young con Easy Pay illimitati 80 GB 11,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 30 videogame MotoGP 20 Unlimited Gaming con Easy Pay illimitati illimitati 29,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 30 videogame MotoGP 20

In tutte le tariffe sopra elencate sono sempre inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Anche gli anziani hanno bisogno di poter comunicare con amici e parenti e quelli che non hanno competenze tecnologiche necessitano di assistenza. Per loro è disponibile Senior con Easy Pay:

Minuti illimitati

200 SMS

6 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese e può essere sottoscritta solo dagli over 60. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se viene acquistata in negozio o di 9,99 euro se la si sottoscrive online. In entrambi i casi la tariffa deve rimanere attiva per almeno 24 mesi. A tutto questo si devono aggiungere 10 euro per la nuova SIM.

Infine, WindTre ha una tariffa ad hoc per chi vuole acquistare uno smartphone di fascia alta al giusto prezzo. Smart Pack 100 prevede:

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. All’offerta può quindi essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Rata Vincolo Huawei P40 Lite zero 24 mesi Huawei P Smart 2020 zero 24 mesi Samsung Galaxy A21s zero 24 mesi Xiaomi Redmi 9 zero 24 mesi Samsung Galaxy A20e zero 24 mesi Samsung Galaxy A20s zero 24 mesi Oppo A9 2020 zero 24 mesi TLC 10 Plus 1,99 euro al mese 24 mesi Samsung Galaxy A51 5,99 euro al mese 24 mesi Xiaomi Mi 10 Lite 2,99 euro al mese 24 mesi Samsung Galaxy A31 da 128 GB 2,99 euro al mese 24 mesi

Nell’outlet di WindTre si possono invece acquistare Samsung Galaxy A51 da 128 GB a 309,90 euro (sconto di 70 euro) o Oppo A9 2020 a 169,90 euro (sconto di 60 euro).

WindTre dispone inoltre di servizi specifici per la protezione dei telefoni. Smartphone Reload permette di sostituire il dispositivo danneggiato in ogni momento (massimo 2 volte l’anno) e di riceverne uno in perfette condizioni in appena un giorno. Screen Protection offre riparazione e sostituzione del display in 5 giorni lavorativi senza che l’assicurazione del produttore venga invalidata. Il ritiro e consegna del terminale sono scelti a piacimento dall’utente. Free invece permette di sostituire il proprio smartphone con un modello più recente dopo 18 mesi dalla sottoscrizione del servizio e di proteggersi grazie all’assicurazione Kasko. Il costo dipende dal nuovo modello scelto.

