Passa a WindTre da Tim, Vodafone, Iliad: le migliori offerte Febbraio 2021

Il miglior sistema per ottenere condizioni tariffarie migliori e più servizi è passare da un gestore ad un altro. Se siete un cliente TIM, Vodafone e Iliad e state valutando di attivare una delle offerte di WindTre, ecco quali sono le promozioni per poter sfruttare la nuova rete Top Quality Network

A Febbraio sono state pubblicate alcune nuove offerte Passa a WindTre. Per i clienti Iliad e degli operatori MVNO sono state lanciate le promozioni GO da 50 a 100 Giga, mentre per cercare di sottrarre clienti ai gestori tradizionali come TIM e Vodafone ci sono i pacchetti Large e Medium.

Effettuare la portabilità da un gestore mobile ad un altro è un’operazione semplice, dovrete selezionare la nuova offerta che vi interessa e sottoscriverla. Gli unici documenti che dovrete fornire a WindTre sono la carta di identità (o un documento di riconoscimento) e il codice fiscale, oltre a selezionare il metodo di pagamento che preferite.

Passa a WindTre da Iliad, le offerte

Per chi decide di abbandonare Iliad e passa a WindTre ci sono le promozioni winback della serie Go. Questi pacchetti di offerte mobile sono indirizzati anche agli utenti con sim Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e dei gestori virtuali, restano esclusi da queste offerte i MVNO di Vodafone, TIM, WindTre e LycaMobile.

Analizziamo le soluzioni per convincere i clienti Iliad a scegliere il gestore WindTre. La promozione è la Go 50 Fire Plus LE, questa offerta vi offre per 6,99 euro al mese:

minuti illimitati verso i numeri nazionali

200 sms

50 GB su rete 4.5G

sim gratuita e nessun costo di attivazione

15 euro come prima ricarica

segreteria telefonica gratuita

Ti ho cercato incluso

programma a premi WinDay

Se siete alla ricerca di un pacchetto dati più ricco potete attivare invece Go 100 Start Plus Easy Pay LE. Questa offerta costa 7,99 euro al mese e offre:

doppio dei Giga (100 GB)

200 sms

minuti senza limiti verso numeri nazionali

sim senza costi aggiuntivi

nessuna spesa di attivazione

Tra le altre promozioni winback per i clienti che hanno scelto Iliad e vogliono tornare con WindTre c’è anche il piano Go 100 Special Plus LE. Come per le offerte descritte finora il pacchetto è riservato a chi chiede la portabilità di una sim Iliad, Poste Mobile, Fastweb oppure da altri operatori virtuali.

Per attivare questa promozione dovrete effettuare una prima ricarica del valore di 20 euro, la somma sarà immediatamente disponibile come credito servizio e coprirà i primi due mesi del servizio mobile. Il costo del canone sarà infatti di 9,99 euro.

Le promozioni per gli utenti TIM e Vodafone

Chi ha una sim TIM o Vodafone può accedere invece al piano WindTre Large Online, questa promozione ha un costo mensile di 14,99 euro e include:

20 Giga

minuti senza limiti

200 sms

attivazione gratuita

sim costo 10 euro

Se si attiva la stessa offerta con Easy Pay si potranno avere ogni mese 50 Giga, 200 sms e minuti illimitati.

Le altre promozioni aperte a qualunque cliente che voglia passare a WindTre sono:

Medium (con Easy Pay) da 12,99 euro al mese che include minuti senza limiti, 200 sms, 30 Giga internet

(con Easy Pay) da 12,99 euro al mese che include minuti senza limiti, 200 sms, 30 Giga internet Large da 14,99 euro per avere minuti illimitati, 200 messaggi, 50 Giga, costo di attivazione di 6,99 euro vincolo

da 14,99 euro per avere minuti illimitati, 200 messaggi, 50 Giga, costo di attivazione di 6,99 euro vincolo XLarge è un pacchetto con minuti senza limiti, 200 sms, 100 Giga per navigare, 50 minuti verso l’estero, offerta 5G, 3 sim della famiglia a 16,99 euro al mese

è un pacchetto con minuti senza limiti, 200 sms, 100 Giga per navigare, 50 minuti verso l’estero, offerta 5G, 3 sim della famiglia a Unlimited con Easy Pay offre Giga e minuti illimitati, promozione compatibile con il 5G per navigare alla massima velocità, blocco servizi a pagamento, 200 minuti per chiamate verso numeri esteri, call center con assistenza prioritaria a 29,99 euro

La tariffa per gli under 30 enni

I più giovani possono ricorrere anche ad un altro piano, si tratta dell’offerta Young 5G con Easy Pay. Per poter attivare questa promozione dovete avere meno di 30 anni e dovrete addebitare il canone su carta o conto corrente. L’offerta costa 14,99 euro e include:

minuti e sms illimitati

100 Giga

costo di attivazione 6,99 euro

costo sim 10 euro

Per navigare in 5G è necessario anche avere un dispositivo compatibile con le nuove prestazioni richieste da questa tecnologia. Le promozioni WindTre permettono ai clienti di acquistare anche uno smartphone di nuova generazione, si tratta di tariffe che abbinano il pagamento dell’abbonamento del telefono con il canone dell’offerta.

Ad esempio una delle migliori offerte telefono incluso vi permetterà di acquistare un Samsung Galaxy S21 5G da 256 GB, le condizioni proposte sono zero anticipo, 24 rate da 16 euro. Nel catalogo dei dispositivi che potete comprare a rate c’è anche l’iPhone 12 Pro da 512 GB, questo cellulare potrà essere vostro con un anticipo da quasi 450 euro e 24 rate da 35 euro al mese.

Per avere lo smartphone a rate dovrete anche attivare l’offerta Smart Pack Unlimited di WindTre. Il canone di questa promozione è di 29,99 euro al mese e potrà essere vostra con il metodo di pagamento Easy Pay, nell’abbonamento sono compresi: Giga e minuti senza limiti e 200 sms.

Come pagare il canone con i sistemi automatici

Con Easy Pay potete scegliere se pagare con la vostra carta di credito o attivando il RID, il servizio è disponibile anche con le carte conto. Tra le carte abilitate ci sono Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa-San Paolo, Genius Card di Unicredit, DB contocarta di Deutsche Bank. I servizi extra potranno essere attivati anche senza l’addebito con Easy Pay.

Easy Pay è solo uno dei sistemi di pagamento automatico tra cui scegliere. Se preferite pagare con accredito sul conto della sim, ma non volete correre il rischio di dimenticarvi della scadenza del rinnovo o di restare senza credito sulla scheda, allora potrete scegliere la Ricarica automatica. Il servizio può essere attivato sia impostando una soglia minima di credito, sia una data specifica.

La ricarica automatica a soglia vi permetterà di non scendere mai al di sotto di 3 euro come credito disponibile e potrà essere usata 2 volte nello stesso mese. WindTre ha anche impostato un valore massimo come importo che può essere ricaricato con questo sistema, al momento è stata fissato un limite di 40 euro al mese. La ricarica automatica prevede che gli addebiti avvengano su carta o conto.

Il servizio si può attivare in negozio e si potrà disattivare tramite l’applicazione di WindTre o l’Area clienti, si può anche disabilitare la ricarica automatica con un sms al 4033. Il messaggio che dovrete inviare deve contenere il testo: ricarica a tempo/a soglia Easy Pay No.

La segreteria e il servizio Ti ho cercato

In tutte le offerte analizzate sono compresi alcuni servizi gratis e altri a pagamento. Uno dei principali servizi che potrete utilizzare è la Segreteria telefonica, si tratta di una funzione attiva sia in Italia che in Unione Europea ed è gratuito per chi acquista una sim. Per ascoltare i messaggi che saranno lasciati sul vostro numero dovrete chiamare il 4200. Anche se il servizio vi viene offerto potrete disattivarlo in qualunque momento, il servizio di Segreteria potrà essere bloccato se digiterete la stringa ##004# Invio.

Un altro servizio che potrete usare è il Ti ho cercato. Si tratta di una funzione che vi permetterà di ricevere un sms se qualcuno proverà a contattarvi mentre avete il telefono spento, siete in una zona dove non c’è segnale o

magari siete occupati in un’altra conversazione. Per disattivare questa opzione il numero da contattare è il 403020.

Infine, WindTre, come ogni operatore, propone ai clienti un servizio di servizi di notifiche via sms con ricevuta. Per capirci stiamo parlando degli sms bancari per esempio, questa tipologia di servizio si attiva solo su richiesta degli utenti. Se siete interessati potrete fare domanda per gli sms con ricevuta di ritorno sul sito o al numero del servizio clienti del gestore. Ogni sms di questo tipo vi costerà 0,29 euro.

Come fare il cambio gestore e trovare le promozioni migliori

Le ultime informazioni utili per passare a WindTre riguardano i documenti e le procedure che vi consentono di attivare un’offerta in portabilità. Si può scegliere la strada online, in questo caso potete collegarvi al sito del gestore e cliccare su Attiva la promo o registravi e poi prenotare il ritiro nei punti vendita.

In alternativa potrete recarvi direttamente in un negozio della WindTre e farvi consigliare e aiutare da un operatore. Una possibilità ulteriore è ricorrere al 159 e ottenere maggiori informazioni sulla tariffa che ha attirato la vostra attenzione da un consulente.

Per poter individuare la migliore offerta per passare a WindTre è anche disponibile il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento vi consente di analizzare tutte le promozioni mobile del momento e di impostare anche dei filtri per restringere il campo di ricerca solo alle tariffe che rispondono alle vostre esigenze o preferenze. Si possono prendere in considerazione solo le promozioni con un certo numero di Giga o si può indicare il proprio gestore di provenienza e scoprire quali sono i piani in portabilità.

Qualunque sia il canale attraverso il quale deciderete di passare dovrete tener presente che per ultimare l’attivazione di un’offerta mantenendo il vostro precedente numero dovrete avere:

un documento di identità

codice fiscale

numero seriale della sim

L’ultimo elemento in particolare è fondamentale, senza questo codice – che potrete trovare sulla sim o sul contratto – il nuovo gestore non potrà richiedere al vostro operatore di origine di sbloccare il vostro contatto.