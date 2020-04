Passa a WINDTRE da Tim, Vodafone e Iliad: le migliori offerte Aprile 2020

Cerchi un’offerta di telefonia mobile ricca di servizi inclusi ad un costo esiguo? WINDTRE lancia il guanto di sfida ai suoi storici concorrenti puntando sull’eccelente rapporto qualità prezzo e la sua rete, che è la più estesa in Italia in termini di traffico e numero di celle

WINDTRE è tra i più recenti operatori di telefonia mobile, anche se solo formalmente. L’unione di Wind e Tre ha portato alla nascita di un’offerta ricca, diversificata e soprattutto interessantissima dal lato economico. Ecco descritte nel dettaglio tutte le principali offerte del nuovo gestore e i vantaggi per chi effettua la portabilità da Iliad, Vodafone e Tim.

Le migliori offerte WINDTRE per chi arriva da altri operatori

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 28,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 28,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P40 Lite – incluso con vincolo di 24 mesi

Confronta la offerte WINDTRE

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 Pro da 256 GB – 37,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

da – 37,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi iPhone 11 da 64 GB – 19,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

3. Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM, che viene ricevuta direttamente a casa, è di 10 euro. Il pagamento avviene con carta di credito e di conto o addebito sul conto corrente. Una volta esaurito il traffico dati si può continuare a navigare in Internet ogni giorno fino alle 23:59 al costo di 90 cent per 1 GB. Nell’offerta sono inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato – per sapere chi ha chiamato mentre il telefono era spento, non raggiungibile o si era impegnati in un’altra conversazione

SMS di ricevuta di ritorno – se impostato sul telefono

Attiva WINDTRE Large

4. Medium con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

da – 14,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z -1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

5. Junior con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare numeri WINDTRE

100 minuti verso tutti

60 GB per navigare in Internet

app WINDTRE Family Protect

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei Nova 5T – 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Watch Active 2 – 8,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

6. Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet

app WINDTRE Family Protect

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei Nova 5T – 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Watch Active 2 – 8,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

7. Student EDU con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

80 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese per i primi 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) se l’attivazione avviene entro il 3/4/20 ed è riservata a chi ha meno di 20 anni (fino al giorno prima del compimento dei 21 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 Lite New Edition – 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

8. Young EDU con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

80 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese per i primi 3 mesi (poi 11,99 euro al mese) se l’attivazione avviene entro il 3/4/20 ed è riservata a chi ha meno di 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 Lite New Edition – 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

9. Senior con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

6 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 20 anni (fino al giorno prima del compimento dei 21 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy A20e – 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei Y6 2019 – 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

10. Voce e SMS

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

11. Voce

Minuti illimitati per chiamare

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per chi effettua l’acquisto online mentre è di 6,99 euro per chi passa a WINDTRE o attiva un nuovo numero. Il costo della SIM è di 10 euro. Nell’offerta sono inclusi:

Segreteria telefonica

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

I vantaggi per chi passa a WINDTRE

WINDTRE è un marchio nuovo nel panorama della telefonia mobile italiana ma può contare sull’esperienza dei due brand originari da cui è nato. Questo gestore può contare su una delle offerte più ricche sul mercato. Nel suo listino infatti troviamo trariffe tutto incluso e dedicate a specifiche categorie di utenti come i giovani adulti, ragazzi e anziani.

Per quanto riguarda le offerte per gli under 30, oggi è ancora più vantaggioso sottoscriverle, in quanto l’addebito mensile è ridotto per i primi 3 mesi. La promozione però scade domani, quindi bisogna affrettarsi per non perdere questa opportunità.

Chi arriva da Iliad passando a WINDTRE troverà promozioni dal prezzo leggermente superiore a quelle proposte dall’operatore francese e non avrà la certezza che queste non subiranno modifiche nel corso del tempo. Detto questo, i lati positivi superano questi aspetti negativi. Il primo è quello di poter contare su una rete estesa a livello nazionale e che offre prestazioni migliori. La stessa Iliad utilizza l’infrastruttura di WINDTRE nelle località in cui il segnale non arriva. Il secondo vantaggio è che l’operatore è pronto a cogliere la rivoluzione 5G mentre per Iliad al momento ci sono solo notizie non confermate al riguardo.

Chi arriva da Vodafone e Tim, invece, noterà subito che la composizione delle tariffe in termini di servizi inclusi (minuti, SMS e Gigabyte) è molto simile a quella del proprio operatore di provenienza e che i costi sono sostanzialmente identici o inferiori. WINDTRE permette di accedere a molti servizi di base che altri operatori potrebbero proporre a pagamento mentre in termini di copertura non si noterà la differenza per chi effettua la portabilità da Vodafone o Tim.

Parlando in generale, WINDTRE è tra i migliori operatori quando si parla di offerte telefono incluso. Molti dei modelli più recenti dei produttori preferiti dagli utenti come Huawei, Samsung, Apple e Xiaomi possono essere acquistati a rate e senza alcun anticipo.

La rete di WINDTRE ha ottenuto il certificato Top Quality Network dalla società di analisi indipendente umlaut grazie alla sua eccellente velocità media di download (79 Mbps) e upload (31 Mbps) e l’affidabilità per quanto riguarda l’esperienza video (percentuale di successo della fruizione del 97%) e del servizio voce (percentuale di successo della chiamata del 99%). Le rilevazioni sono state effettuate durante i mesi di ottobre e dicembre 2019.

La rete 4.5G di WINDTRE è la più grande in Italia in termini di volumi di traffico e numero di celle. Ciò lo rende il principale operatore nel nostro Paese con il 30,7% delle linee Human, come conferma l’Osservatorio sulle Comunicazioni n.4/2019 dell’AGCOM. In più come detto in precedente, WINDTRE a breve offrirà a tutti i suoi clienti il supporto al 5G senza alcun costo aggiuntivo.

Diventare clienti WINDTRE significa anche poter accedere gratuitamente a tutti i vantaggi previsti dal programma fedeltà WINDAY. Ogni lunedì l’operatore distribuisce Gigabyte aggiuntivi, coupon o contenuti digitali grazie alla collaborazione con i suoi partner selezionati. Il martedì è il giorno degli sconti per lo shopping online. I clienti possono acquistare prodotti delle grandi marche a prezzi promozionali nei negozi fisici o online grazie ad una innovativa piattaforma di e-commerce.

Mercoledì e giovedi si può tentare la fortuna partecipando ad un concorso o rispondendo alle domande di un quiz con in palio sconti o ricariche telefoniche. Infine, nel fine settimana si ottengono una riduzione del 50% sul prezzo dei biglietti per il cinema da utilizzare ogni settimana dal lunedì alla domenica (festivi inclusi) o un film in streaming in regalo su CHILI per ogni pellicola acquistata.