Passa a WINDTRE con smartphone: le offerte di Febbraio 2021

WindTre è tra i migliori operatori di telefonia mobile quando si tratta di acquistare uno smartphone al giusto prezzo. Il provider, eletto il più veloce in Italia sia in download sia in upload da Open Signal, non solo permette di scegliere tra i migliori modelli dei principali produttori (Apple, Samsung, Huawei, etc.) ma anche di acquistarli a rate in associazione a uno dei suoi piani mobili, anche senza anticipo. Tra i telefoni disponibili troviamo anche terminali abilitati al 5G. A livello di copertura l’operatore oggi raggiunge oltre il 70% della popolazione italiana con questa tecnologia.

WindTre inoltre ha predisposto una serie di servizi a doc per tutelare l’utente in caso di danni accidentali come Reload e Reload Plus.

Passa a WindTre con smartphone: le offerte di Febbraio

WindTre consente di associare l’acquisto a rate di uno smartphone a diversi piani mobili. Per questa modalità è previsto un costo di attivazione di 3 euro e un vincolo di 24 mesi. Il pagamento avviene tramite addebito su carta di credito o conto corrente. E’ anche possibile accedere ad un finanziamento con TAN fisso 0,00%, TAEG 0,00% in 30 mesi, salvo approvazione finanziaria. Con questa modalità spese e costi accessori sono azzerati ma c’è un vincolo di 30 mesi.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Unlimited con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Gratuita se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 Fino a 3 SIM aggiuntive con Family XLarge Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 16,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Large minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità 14,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Medium minuti illimitati 200 SMS 30 GB alla massima velocità 12,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro

In tutte le tariffe sopra elencate sono inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

WindTre permette di scegliere tra i seguenti modelli di smartphone (prezzi di partenza):

Smartphone Apple con WindTre

Per quanto riguarda Apple, il prodotto più richiesto è ovviamente iPhone 12. L’ultima generazione di telefoni del colosso di Cupertino si caratterizza per i diversi formati (per la prima volta è disponibile la versione Mini) e l’utilizzo del pannello OLED per tutti i modelli. In più, iPhone 12 presenta il nuovo chip proprietario A14 Bionic, ottimizzato per l’intelligenza artificiale, una tripla fotocamera e supporto 5G. iPhone SE è invece il modello “economico” oggi alla seconda generazione.

Modello Rate Anticipo iPhone 12 Mini da 64 GB 18 euro al mese iPhone 12 Mini da 128 GB 19 euro al mese 49,99 euro iPhone 12 Mini da 256 GB 21 euro al mese 99,99 euro iPhone 12 da 64 GB 19 euro al mese iPhone 12 da 128 GB 20 euro al mese 49,99 euro iPhone 12 da 256 GB 26 euro al mese 299,99 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 30 euro al mese iPhone 12 Pro da 256 GB 33 euro al mese 299,99 euro iPhone 12 Pro da 512 GB 35 euro al mese 449,99 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 35 euro al mese 149,99 euro iPhone 12 Pro Max da 256 GB 37 euro al mese 249,99 euro iPhone 12 Pro Max da 512 GB 42 euro al mese 399,99 euro iPhone 11 da 64 GB 14,99 euro al mese iPhone 11 da 128 GB 16,99 euro al mese iPhone 11 da 256 GB 19,99 euro al mese 39,99 euro iPhone 11 Pro da 64 GB 26,99 euro al mese iPhone 11 Pro da 256 GB 31,99 euro al mese iPhone 11 Pro da 512 GB 36,99 euro al mese 179,99 euro iPhone 11 Pro Max da 64 GB 28,99 euro al mese 49,99 euro iPhone 11 Pro Max da 256 GB 34,99 euro al mese 79,99 euro iPhone 11 Pro Max da 512 GB 37,99 euro al mese 249,99 euro iPhone SE da 64 GB 4,99 euro al mese iPhone SE da 128 GB 7,99 euro al mese

Chi acquista un prodotto Apple ottiene in regalo un anno di Apple TV+

WindTre smartphone incluso: è arrivato Galaxy S21

Samsung ha introdotto a gennaio la nuova famiglia di smartphone Galaxy S21. Anch’esso disponibile in diversi formati, l’ultima generazione di telefoni dell’azienda coreana si distingue per un design essenziale e un comparto fotografico di fascia altissima. E’ infatti possibile realizzare video in 8K da cui estrarre foto nitide e in altissima definizione.

Modello Rate Anticipo Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 14 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 256 GB 16 euro al mese Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 128 GB 23 euro al mese 149,99 euro Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 256 GB 24 euro al mese 149,99 euro Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 18 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 256 GB 19 euro al mese Samsung Galaxy Z Fold2 5G 44 euro al mese 249,99 euro Samsung Galaxy Note20 4G 13,99 euro al mese Samsung Galaxy Z Flip 33,99 euro al mese 199,99 euro Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 30 euro al mese Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 28 euro al mese 49,99 euro Samsung Galaxy Note10+ 16,99 euro al mese Samsung Galaxy S20+ 5G 20,99 euro al mese Samsung Galaxy Note20 5G 21 euro al mese Samsung Galaxy S20+ 4G 16,99 euro al mese Samsung Galaxy Note20 4G 17,99 euro al mese Samsung Galaxy Note10 Lite 6,99 euro al mese Samsung Galaxy A51 zero Samsung Galaxy A41 zero Samsung Galaxy A21s zero Samsung Galaxy A20s zero Samsung Galaxy A31 zero Samsung Galaxy S20 FE 8,99 euro al mese Samsung Galaxy A20e zero

WindTre smartphone incluso: i top di gamma di Huawei

Huawei ha superato Apple per numero di smartphone venduti e il suo prodotto di punta è senza dubbio Huawei P40. Il produttore a causa di alcuni problemi negli Stati Uniti è stato costretto ad utilizzare come sistema operativo una versione ottimizzata di Android ma il suo store AppGallery permette di scaricare tutte le app più popolari. La fotocamera è stata realizzata in collaborazione con LEICA, azienda storica nel settore.

Modello Rate Huawei P Smart 2020 zero Huawei P40 Lite E zero Huawei P Smart 2021 zero Huawei Mate 40 Pro 23 euro al mese Huawei P40 Pro 15 euro al mese Huawei P30 Pro New Edition zero Huawei P40 8 euro al mese Huawei P30 Lite New Edition zero Huawei P40 Lite zero Huawei Y6s 2019 zero

WindTre smartphone incluso: altri produttori

Il settore smartphone è particolarmente ricco di alternative ai produttori più conosciuti. Motorola, ad esempio, ha ridisegnato lo storico modello a conchiglia Razr mentre l’azienda cinese Oppo produce telefoni di fascia medio alta a prezzi accessibili. Xiaomi è invece una realtà già consolidata e permette di scegliere tra modelli per tutte le tasche.

Modello Rate Anticipo Oppo A53s zero Oppo Reno 4 Pro 10 euro al mese Oppo Reno 4 Z 2 euro al mese Motorola Razr 5G 31 euro al mese 199,99 euro Xiaomi Mi 10T 2 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite zero Xiaomi Mi 10 T Pro 8 euro al mese Xiaomi Redmi 8 zero Xiaomi Redmi Note 9 zero Xiaomi Redmi 9 zero TCL 20 SE zero TCL 10L zero ZTE Blade 10 Smart zero ZTE Blade A5 2020 zero

Passa a WINDTRE con smartphone: le offerte ad hoc per chi vuole l’ultimo modello

WindTre offre poi tariffe smartphone incluso strutturate per permettere a specifiche categorie di utenti di accedere ai modelli più adatti alle loro esigenze:

1. Smart Pack Unlimited 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. Il costo di attivazione è azzerato se l’offerta resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Unlimited 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Mi10 T Lite zero Xiaomi Mi10 T 2 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Anticipo Xiaomi Mi10 T Lite zero Xiaomi Mi10 T 2 euro al mese Xiaomi Mi 10 T Pro 8 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 14 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 18 euro al mese Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 128 GB 23 euro al mese 149,99 euro Huawei P40 8 euro al mese Oppo Reno 4 Pro 10 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 19 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 30 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

2. Smart Pack 100 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in Internet in 5G

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack 100 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi 9 zero Huawei P Smart 2021 zero Oppo A53s zero TLC 20 SE zero Samsung Galaxy A12 1 euro al mese Huawei P40 Lite 2 euro al mese Samsung Galaxy A51 2 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite 3 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 18 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 23 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 24 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 35 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 18 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 23 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 24 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 35 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

3. Smart Pack Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

App WindTre Family Protect inclusa

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Junior+ può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata ZTE Blade A5 (2020) zero Xiaomi Redmi 9 1 euro al mese Oppo A53s 1 euro al mese Samsung Galaxy A20e 1 euro al mese TCL 20 SE 1 euro al mese Huawei P Smart (2021) 3 euro al mese Huawei P40 Lite E 2 euro al mese Samsung Galaxy A12 3 euro al mese

4. Smart Pack Limited Edition con Easy Pay

Minuti illimitati

20 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Limited Edition può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo ZTE Blade A5 (2020) zero Xiaomi Redmi 9 zero 29,99 euro Samsung Galaxy A12 zero 29,99 euro Oppo A53s zero 29,99 euro TLC 20 SE zero 29,99 euro Huawei P Smart 2021 zero 29,99 euro Huawei P40 Lite zero 29,99 euro Huawei Y6 zero 29,99 euro Samsung Galaxy A20e zero 29,99 euro Samsung A41 zero 29,99 euro Xiaomi Redmi 9T zero 29,99 euro Xiaomi Redmi Note 9 zero 29,99 euro

5. Smart Pack Senior con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

6 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 10,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Senior può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo ZTE Blade A5 (2020) zero Withings BPM Connect zero Gima Oxy-4 zero Oppo A53s 1 euro al mese 29,99 euro TCL 20 SE 2 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart (2020) 2 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart 2021 3 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A31 da 128 GB 7 euro al mese 49,99 euro Samsung Galaxy A12 2 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A51 7 euro al mese 49,99 euro Xiaomi Mi 10T Lite 8 euro al mese 49,99 euro