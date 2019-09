Passa a Wind da Tim, Vodafone e Tre: le offerte di settembre 2019

Anche per il mese di settembre 2019, iniziato da pochi giorni, Wind propone una serie di offerte molto interessanti che permetteranno di sfruttare al massimo il proprio smartphone grazie ad un ricco bundle di minuti, SMS e GB. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte “Passa a Wind” da TIM, Vodafone e Tre di settembre 2019 e come fare ad attivarle.

Tra le migliori offerte Wind per il mese di settembre 2019 troviamo diverse opzioni molto interessanti e complete che permettono di attivare tariffe “tutto incluso” molto convenienti. Chi è in cerca di un’offerta “Passa a Wind” da TIM, Vodafone e Tre potrà, quindi, valutare l’attivazione di diverse soluzioni di sicuro interesse che permetteranno di risparmiare senza rinunciare alla possibilità di sfruttare al massimo il proprio smartphone.

Da segnalare, inoltre, che i clienti Wind che attivano un’offerta compatibile con l’opzione possono sottoscrivere anche l’opzione Telefono Incluso che permette di acquistare uno smartphone a rate, con pagamento delle rate mensili con Carta di Credito o, per alcuni modelli, con Conto Corrente. Per l’acquisto a rate di uno smartphone, l’operatore prevede una soluzione “standard” con un anticipo e 30 rate mensili di importo variabile in base al modello di smartphone acquistato.

Ricordiamo, inoltre, che tutti i clienti Wind possono partecipare, gratuitamente, al programma fedeltà WinDay che mette a disposizione diversi bonus per i clienti dell’operatore, senza alcun costo aggiuntivo. Con WinDay, infatti, si riceverà un regalo (buono sconto, servizio extra in regalo, Giga extra etc.) ogni lunedì mentre il martedì si potrà accedere ad una serie di sconti speciali per l’acquisto di smartphone o altri dispositivi. Il mercoledì, invece, è il giorno dedicato al concorso a premi con la possibilità di vincere gadget, smartphone e tanti altri prodotti. Dal giovedì alla domenica, infine, è possibile richiedere un buono 4×2 (quattro biglietti al prezzo di due) per il cinema.

Scopri le migliori offerte Wind

Ricordiamo che è possibile confrontare le migliori offerte “Passa a Wind” con tutte le altre promozioni presenti sul mercato di telefonia consultando il comparatore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile. Dal comparatore è anche possibile procedere all’attivazione online, senza costi aggiuntivi, dell’offerta più adatta alle proprie esigenze.

Qui di seguito, invece, vediamo quali sono tutti i dettagli delle offerte Wind di settembre 2019.

Wind All Digital

Iniziamo la nostra panoramica sulle offerte Wind di settembre 2019 con Wind All Digital, l’offerta dell’operatore arancione disponibile esclusivamente tramite attivazione online, sfruttando il box riportato qui di sotto. Questa tariffa mette a disposizione dell’utente che passa a Wind, sia portando il proprio numero che attivandone uno nuovo, un piano tariffario con minuti illimitati verso tutti e 40 GB di traffico dati in 4G per navigare in mobilità sfruttando la rete Wind.

All Digital presenta un costo periodico di 14,99 Euro al mese ed è disponibile con attivazione gratuita grazie alla possibilità di sfruttare la sottoscrizione online. E’ previsto un costo della SIM di 10 Euro. Per completare l’attivazione dell’offerta, quindi, sarà necessario affrontare una spesa di 24,99 Euro. Tale importo comprende sia il primo mese dell’offerta che il costo della SIM che verrà spedita gratuitamente all’indirizzo indicato in fase di sottoscrizione.

Da notare che è possibile personalizzare l’offerta con l’aggiunta di 200 SMS al mese al costo di 0,99 Euro in più. Nel canone mensile dell’offerta sono inclusi, inoltre, tutti i servizi accessori a partire dal servizio MyWind e sino ad arrivare alla possibilità di sfruttare la funzione Hotspot e la Segreteria Telefonica. Sottolineiamo, inoltre, che l’offerta in questione non presenta vincoli di alcun tipo.

Per attivare All Digital, disponibile solo online, è sufficiente cliccare sul tasto qui di sotto e poi, dopo aver raggiunto il sito Wind, cliccare sul tasto Acquista. Per completare l’attivazione online andranno inseriti i propri dati personali ed un documento d’identità che verrà utilizzato per l’autenticazione. Come detto, la spedizione e l’attivazione della SIM sono gratis. Da notare, inoltre, che è possibile completare l’acquisto con una qualsiasi carta di pagamento, con Poste Pay oppure con PayPal.

Per attivare Wind Digital è sufficiente cliccare sul box qui di sotto e seguire tutto l’iter di attivazione.

Attiva All Digital di Wind

All Inclusive Easy Pay ed All Inclusive Young Easy Pay

Tra le offerte per smartphone di Wind per il mese di settembre 2019 segnaliamo anche All Inclusive Easy Pay. Questa soluzione mette a disposizione del cliente un piano tariffario con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia oltre che con ben 60 GB di traffico dati in 4G. Il costo dell’offerta è di 16,99 Euro al mese con addebito diretto su Carta di Credito o su Conto Corrente. Da segnalare, inoltre, che nel canone sono inclusi i servizi Segreteria Telefonica e SMS MyWind oltre che, naturalmente, l’utilizzo della funzione HotSpot.

Per i clienti Under 30, scegliere le offerte All Inclusive di Wind è ancora più conveniente in quanto c’è la possibilità di attivare All Inclusive Young Easy Pay. Questa tariffa ricalca i bonus di All Inclusive Easy Pay (minuti ed SMS illimitati oltre a ben 60 GB di traffico dati in 4G ogni mese) ma presenta un costo periodico di appena 11,99 Euro al mese, anche in questo caso con addebito diretto su Carta di Credito o Conto Corrente e con i servizi Segreteria Telefonica e SMS My Wind inclusi nel prezzo.

Sia All Inclusive Easy Pay che All Inclusive Young Easy Pay sono disponibili anche con addebito su credito residuo (in questo caso si perde la denominazione “Easy Pay” dell’offerta). I bonus inclusi nelle offerte con addebito su credito residuo sono decisamente meno interessanti in quanto tali offerte propongono al cliente minuti illimitati, 200 SMS e 30 GB al mese allo stesso prezzo delle versioni Easy Pay. Le due offerte All Inclusive sono disponibili tramite attivazione in negozio.

Minuti illimitati e 150 GB al mese con Fibra 1000 di Wind

Una delle offerte più interessanti di settembre 2019 per passare a Wind è rappresentata dall’opportunità di sfruttare la soluzione convergente “fisso+mobile” predisposta dall’operatore. Tale soluzione permette di massimizzare il risparmio e di accedere ad un’offerta con bonus davvero imperdibili.

Il primo passo per attivare l’offerta convergente di Wind è rappresentato dall’attivazione dell’offerta fibra Fibra 100 di Wind. Questa tariffa mette a disposizione i seguenti bonus:

linea telefonica con chiamate a consumo (le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali comportano una spesa extra di 5 Euro al mese con l’attivazione di un’apposita opzione);

connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH (velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload) oppure fibra mista FTTC (velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload) o ancora rete ADSL (velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload); l’offerta andrà ad utilizzare la tecnologia migliore disponibile presso l’indirizzo di attivazione della linea fissa;

100 GB di traffico dati in 4G da condividere tra le SIM Wind di famiglia con un’offerta All Inclusive, Wind Smart o Call Your Country con minuti inclusi già attiva;

Fibra 1000 di Wind può essere attivata con un costo periodico di 26,98 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione dell’offerta. Per verificare la copertura della fibra ottica e procedere con la sottoscrizione dell’offerta è possibile cliccare sul box riportato qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Fibra 1000 di Wind

I clienti che attivano Fibra 1000 di Wind hanno la possibilità di passare a Wind anche con la SIM dello smartphone. In questo caso, è possibile attivare una tariffa con minuti illimitati e 150 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese. Abbinando l’offerta per la linea fissa di casa e questa vantaggiosissima offerta mobile, il cliente che sceglie di passare a Wind potrà contare su notevoli vantaggi e sulla possibilità di massimizzare il risparmio per quanto riguarda gli abbonamenti di telefonia.

In questo modo, a meno di 35 Euro al mese, il cliente avrà a disposizione un’ottima offerta per la linea fissa di casa ed un’offerta ancora più conveniente per il proprio smartphone con tantissimi GB per navigare in mobilità sotto rete Wind ogni mese.

Wind Smart Pack Top

Tra le offerte “Passa a Wind” segnaliamo anche le soluzioni Smart Pack ed, in particolare Smart Pack Top che permette di acquistare uno smartphone a rate, con la comodità del pagamento rateale, a cui abbinare una tariffa mobile sicuramente molto interessante. L’elenco di smartphone acquistabili con Smart Pack Top comprende top di gamma di Samsung e Huawei. La tariffa inclusa in Smart Pack Top mette a disposizione del cliente minuti illimitati e 60 GB di traffico dati in 4G ogni mese.

Il pagamento rateale ha una durata di 30 mesi ed i prezzi (il costo mensile comprende la rata del telefono più il costo della tariffa) sono i seguenti:

Huawei P30 128 GB : anticipo di 129,99, costo mensile di 25,99 Euro;

: anticipo di 129,99, costo mensile di 25,99 Euro; Huawei P30 Pro 128 GB : anticipo di 129,99, costo mensile di 30,99 Euro;

: anticipo di 129,99, costo mensile di 30,99 Euro; Huawei P30 Pro 256 GB : anticipo di 149,99, costo mensile di 34,99 Euro;

: anticipo di 149,99, costo mensile di 34,99 Euro; Samsung Galaxy S10 128 GB : anticipo di 149,99, costo mensile di 31,99 Euro;

: anticipo di 149,99, costo mensile di 31,99 Euro; Samsung Galaxy S10+ 128 GB: anticipo di 169,99, costo mensile di 38,99 Euro;

Per poter sfruttare le offerte Smart Pack Top è necessario addebitare il costo mensile su Carta di Credito. Terminato il pagamento rateale, inoltre, il cliente avrà a sua disponibile minuti illimitati e 60 GB al costo di 12,99 Euro al mese.