Passa a Wind da Tim, Vodafone e Tre: le offerte di Ottobre 2019

Wind dopo la fusione con Tre è attualmente il terzo operatore di telefonia mobile in Italia per numero di reti attive. La sua offerta è tra le più economiche e variegate disponibili sul mercato. Nel listino del provider troviamo infatti tariffe per tutti i gusti e le tipologie di utenti.

Proposte come All Digital permettono di disporre di tutti i minuti e il traffico dati necessari per le proprie esigenze di comunicazione di ogni giorno. Wind questo mese ha pensato soprattutto ai giovani con offerte dedicate appositamente ai loro bisogni. All Inclusive Young Easy Pay fornisce tutto ciò che serve a chi ama condividere i dettagli della propria vita online, fruire dei principali servizi online per lo streaming video o musicale e restare in contatto con amici, parenti e colleghi di lavoro. All Inclusive Junior è invece una promozione dedicata ai più giovani e strutturata per proteggerli dai pericoli e dalle insidie di Internet.

I vantaggi di passare a Wind

Il primo punto di forza dell’offerta di Wind sta nel fatto che tutte le sue tariffe integrano i servizi di base più richiesti come la segreteria telefonica, la modalità Hotspot per condividere il traffico dati con un altro dispositivo come se lo smartphone fosse un modem Wi-Fi portatile ed SMS MyWind per sapere chi ha cercato di contattarvi quando si è impegnati in un’altra conversazione o il telefono è spento o non raggiungibile.

Wind è inoltre uno degli operatori più interessanti quando si parla di tariffe telefono incluso. Il provider addirittura ha sempre presente un’offerta chiamata Smart Pack pensata proprio per quella categoria di utenti che sta pensando di comprarsi un nuovo smartphone. L’azienda consente di scegliere tra i modelli dei principali produttori come Apple, Huawei, Samsung e Xiaomi e di pagarli a rate.

Wind consente di associare l’acquisto di un dispositivo a tutte le sue tariffe Ricaricabile, abbonamento o partita IVA. L’azienda richiede un vincolo di almeno 30 mesi e nel caso in l’utente decida di usufruire del suo diritto di recesso o passi ad altro operatore prima della scadenza del contratto dovrà corrispondere tutte le rate restanti e di una rata finale. Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito Visa, Mastercard, American Express, circuito Diners e Aura o addebito su conto bancario. Non sono accettate le carte prepagate.

Chi acquista uno smartphone con Wind può inoltre usufruire del servizio Reload per non doversi mai preoccupare di eventuali danni al telefono. Il servizio permette di cambiare per un massimo di 2 volte l’anno il proprio dispositivo danneggiato con un nuovo modello o uno ricondizionato. La consegna avviene in un giorno lavorativo nelle maggiori città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari) o in 2 giorni negli altri centri se la richiesta avviene prima delle 17 di una giornata lavorativa. Reload prevede un vincolo di 24 mesi e un costo variabile di sostituzione a seconda del modello in possesso dell’utente che varia da 2,49 a 9,99 euro al mese.

Ogni aspetto della propria linea può essere gestito tramite l’app MyWind disponibile per iPhone, iPad e smartphone e tablet Android. La piattaforma consente, ad esempio, di monitorare i minuti, SMS e Gigabyte consumati, le offerte attive sul piano, effettuare una ricarica online, cambiare tariffa e molto altro ancora.

Diventare cliente Wind consente di accedere gratuitamente al programma di premi e vantaggi WindDay per ricevere un regalo al giorno. La settimana di promozioni è così suddivisa:

Lunedì – buoni sconto per lo shopping online oppure Gigabyte e minuti extra rispetto a quelli previsti dal proprio piano. Si ha tempo fino a mezzanotte per ritirare il vantaggio, altrimenti bisognerà attendere la settimana successiva.

Martedì – sconti e promozioni dedicate per specifiche categorie di utenti

Mercoledì – un premio speciale a metà settimana

Fine settimana (da giovedì a domenica) – voucher per acquistare 4 biglietti per il cinema al prezzo per 2. Ci si può recare nelle sale in qualsiasi giorno, anche nel weekend, oppure regalare i ticket a chi si vuole

Gli utenti Wind hanno inoltre la possibilità di accedere al nuova Super Rete realizzata in collaborazione con Tre. Questa particolare infrastruttura permette di navigare su Internet ad una velocità fino a 1 Gigabit al secondo per condividere online foto e video con il massimo della rapidità. L’operatore poi afferma di aver aumentato del 250% la velocità di download rispetto alla tecnologia precedente e di aver migliorato la qualità della voce del 30%. Ciò significa che l’audio è perfetto anche in un luogo affollato e non sono presenti rumori di fondo durante la conversazione. La Super Rete condivisa tra Wind e Tre oggi raggiunge i Comuni di:

Agrigento

Alessandria

Ancona

Arezzo

Ascoli Piceno

Asti

Avellino

Bari

Barletta-Andria-Trani

Belluno

Benevento

Bergamo

Biella

Bologna

Bolzano

Brindisi

Cagliari

Caltanissetta

Campobasso

Carbonia-Iglesias

Caserta

Catania

Catanzaro

Chieti

Como

Cosenza

Cremona

Crotone

Cuneo

Enna

Fermo

Ferrara

Firenze

Foggia

Forlì-Cesena

Frosinone

Genova

Gorizia

Grosseto

Imperia

Isernia

La Spezia

L’Aquila

Latina

Lecce

Lecco

Livorno

Lodi

Lucca

Macerata

Mantova

Massa-Carrara

Matera

Medio Campidano

Messina

Milano

Modena

Monza e Brianza

Napoli

Nuoro

Novara

Ogliastra

Olbia-Tempio

Oristano

Padova

Palermo

Parma

Pavia

Perugia

Pesaro e Urbino

Pescara

Piacenza

Pisa

Pistoia

Pordenone

Potenza

Prato

Ragusa

Ravenna

Reggio di Calabria

Rieti

Rimini

Roma

Rovigo

Siracusa

Teramo

Terni

Torino

Trapani

Trento

Treviso

Trieste

Udine

Valle d’Aosta

Varese

Venezia

Verbano-Cusio-Ossola

Vercelli

Verona

Vibo Valentia

Vicenza

Viterbo

Le offerte per chi passa a Wind di ottobre

1. All Digital di Wind

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti e chi effettua la sottoscrizione online la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Per chi sceglie di ritirare in negozio il costo di attivazione è di 4,99 euro.

Attiva All Digital di Wind

2. All Inclusive Young Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4G o 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese pagando con carta di credito o di conto e addebito su conto corrente ed è esclusiva per gli Under 30 (fino al giorno prima del compimento di 31 anni). La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 4,99 euro invece di 31,99 euro se l’offerta rimane attiva per 24 mesi e per coloro che prima della scadenza passano da ricaricabile ad abbonamento, Wind Family o ad All Inclusive Partita Iva. Per i clienti Wind il costo di attivazione è di 19,99 euro.

All’offerta è possibile aggiungere anche l’acquisto a rate di uno smartphone come:

Huawei P Smart 2019 – 99 cent al mese più 99 euro al mese di anticipo

Confronta le offerte di Wind

3. Smart Pack

Minuti illimitati per le chiamate

30 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e una spesa per l’attivazione di 10 euro a cui si aggiungono altri 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM. La tariffa può essere sottoscritta in negozio e prevede uno smartphone incluso tra:

Samsung Galaxy A10e – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo ZTE Blade 2019 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi

Al costo di 12,99 euro al mese si può invece scegliere tra:

Huawei Y5 2019 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart Z – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

4. Fibra 1000 by Infostrada

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 26,98 euro al mese invece di 36,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 32,99 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FIBRA 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Offerta valida solo online fino al 11/10/19.

Attiva Fibra 1000

5. All Inclusive Junior

Minuti illimitati per chiamare numeri Wind

100 minuti per chiamare tutti gli altri numeri

100 SMS al mese

30 GB in 4.5G al mese per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese ed è dedicata ai minori di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 21,99 euro se la tariffa rimane attiva per almeno 24 mesi. Nel pacchetto è compresa l’app Parental Control Wind Family Protect per proteggere i bambini dai principali pericoli del web.

Il servizio blocca le chiamate verso numerazioni speciali e servizi a sovrapprezzo. I genitori hanno la possibilità di impedire il download di determinati contenuti, verificare in ogni momento la posizione dei propri figli grazie alla geolocalizzazione e sospendere la connessione ad Internet anche in caso di utilizzo di una rete Wi-Fi. Per chi è già cliente Wind l’app Parental Control Wind Family Protect ha un costo di 99 cent al mese ma con i primi 30 giorni in promozione gratuita.

L’operatore come primo telefono consiglia:

ZTE Blade A5 2019 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A10 – 99 cent al mese più 79,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 99 cent al mese più 89,99 euro di anticipo

6. Call Your Country Super Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare i numeri Wind

500 minuti per chiamare tutti i numeri fissi e mobili

250 minuti verso numerazioni fisse e mobili all’estero

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata agli utenti di cittadinanza straniera che al momento dell’attivazione lo provino presentando il codice fiscale. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è di 4,99 euro invece di 31,99 euro. I minuti disponibili per le telefonate all’estero sono utilizzabili verso: