Passa a Wind da Tim, Vodafone e Tre: le offerte di Novembre 2020

Diverse società di analisi esterne hanno premiato WindTre per la qualità della sua rete, ritenuta la più veloce in Italia e molto affidabile per quanto riguarda le chiamate. Scopri tutti i vantaggi di passare a questo operatore le offerte per chi arriva da Tim, Vodafone e Tre

WindTre ha una storia breve se non si considerano le esperienze dei due operatori di telefonia mobile prima della fusione ma questa operazione gli ha permesso di entrare nella top three per numero di clienti attivi e di portare sensibili miglioramenti alla sua rete. Il gestore permette di scegliere tra offerte che possono accontentare tutti i tipi di gusti ed esigenze degli utenti. L’azienda ha quindi predisposto promozioni non solo per chi arriva da altri gestori come Vodafone e Tim ma anche per gli ex clienti Tre. Di seguito sono descritti costi e servizi inclusi nelle tariffe di WindTre e i vantaggi nello scegliere questo operatore.

Le offerte per chi passa a WindTre da Tim, Vodafone e Tre

WindTre dispone di un listino di tariffe molto vario e tra queste ci sono anche promozioni specifiche per i clienti di determinati operatori conosciute come offerte operator attack. Per chi arriva da Tim, Vodafone e Tre, il gestore propone Large Online 20 GB:

Minuti illimitati

200 SMS

20 GB alla massima velocità

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita. La SIM ha un costo di 10 euro una tantum ma la spedizione è gratuita.

Confronta le offerte di WindTre »

WindTre dispone anche di promozioni più interessanti anche con Gigabyte illimitati. Alcune di esse sono anche 5G Ready, questo significa che nel prossimo futuro permetteranno di navigare alla massima velocità disponibile con il più recente standard per reti mobili. L’operatore ha ricevuto diversi premi per la qualità della sua infrastruttura proprietaria. Ookla gli ha assegnato lo Speedtest Award eleggendolo l’operatore più veloce in Italia (43,02 di speed score) sia in download (44.43 Mbps) sia in upload (13.15 Mbps). Opensignal ha confermato tali prestazioni e ne ha premiato la qualità per esperienza video e copertura 4G. Infine, umlaut ha classificato come “eccellente” l’affidabilità del suo servizio voce. WindTre quindi offre una copertura del 99,6% del territorio italiano in 4G LTE grazie ad oltre 20.000 antenne installate nel Paese.

Diventare cliente WindTre permette poi di accedere gratuitamente al programma fedeltà WINDAY. Il lunedì si possono richiedere Gigabyte aggiuntivi, coupon, sconti o contenuti digitali gratuiti grazie ai partner selezionati dal gestore. Il martedì è il giorno perfetto per acquistare online prodotti delle grandi marche a prezzi promozionali sia tramite piattaforme di e-commerce sia in negozio. Mercoledì si tiene un concorso con premi diversi ogni settimana. Il giovedì basta rispondere a un quiz con 9 domande per vincere sconti e ricariche telefoniche. In più, con Giga Quiz si può attivare 100 Giga Fast a 99 cent e vincere fino a 1.000 Gigabyte per 6 giorni. Da venerdì si riceve uno sconto del 50% sul prezzo dei biglietti per il cinema e un film in regalo su CHILI. Con WINDAY Magazine si hanno a disposizione altri film e contenuti esclusivi.

Scegliendo la modalità Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente, è possibile ottenere una riduzione dell’addebito mensile per il piano e un maggior quantitativo di Gigabyte.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Unlimited illimitati illimitati alla massima velocità (5G Ready) 29,99 euro Gratuita se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Xlarge Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 16,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Large minuti illimitati 200 SMS 40 GB alla massima velocità 14,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Medium minuti illimitati 200 SMS 20 GB alla massima velocità 12,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Start minuti illimitati 200 SMS 20 GB alla massima velocità 11,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Offerta riservata a chi attiva un nuovo numero entro il 22/11/20

Per i clienti stranieri sono disponibili tariffe ad hoc per chiamare verso il proprio Paese di origine a prezzi convenienti. Per sottoscriverle è necessario essere nati all’estero e presentare il codice fiscale.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Call Your Country Super minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali 300 minuti verso fissi e mobili all’estero 50 GB al massimo della velocità 9,99 euro 4,99 euro 10 euro Call Your Country Premium minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali 300 minuti verso fissi e mobili all’estero 100 GB al massimo della velocità 13,99 euro 4,99 euro 10 euro Call Your Country One minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali 500 minuti verso fissi e mobili all’estero 200 GB al massimo della velocità 19,99 euro 4,99 euro 10 euro

WindTre è inoltre un operatore particolarmente adatto ai giovani. Le sue tariffe per teenager e giovani adulti includono una grande quantità di Gigabyte e includono anche servizi interessanti associati al mobile gaming. Per i più piccoli sono invece state create promozioni con una piattaforma a loro dedicata finalizzata a garantigli il massimo della sicurezza online e proteggerli dalle principali minacce di Internet.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Junior con Easy Pay minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre 200 SMS 60 GB alla massima velocità 6,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 14 WINDTRE Family Protect Junior+ con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 8,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 14 WINDTRE Family Protect Student con Easy Pay illimitati 80 GB alla massima velocità 9,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 20 Young con Easy Pay illimitati 80 GB 11,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 30 videogame MotoGP 20 Unlimited Gaming con Easy Pay illimitati illimitati 29,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 30 videogame MotoGP 20

WINDTRE Family Protect permette di:

Conoscere quanto il bambino utilizza il telefono e quali app

Scegliere il livello di protezione e filtrare app, contenuti e giochi

Verificare la posizione del bambino in tempo reale con notifiche ogni volta che si muove

Bloccare l’accesso a Internet e impostare limiti di tempo per lo studio e gli orari notturni

In tutte le tariffe sopra elencate sono sempre inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Anche gli anziani hanno necessità di comunicare con amici e parenti e di usufrire con i servizi online di base, ad esempio per prenotare una visita medica o chattare. Per loro è disponibile Senior con Easy Pay:

Minuti illimitati

200 SMS

6 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese e può essere sottoscritta solo dagli over 60. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se viene acquistata in negozio o di 9,99 euro se la si sottoscrive online. In entrambi i casi la tariffa deve rimanere attiva per almeno 24 mesi. A tutto questo si devono aggiungere 10 euro per la nuova SIM.

L’operatore in collaborazione con Senior Italia FederAnziani ha anche lanciato l’iniziativa “Più Vicino a Chi Ami” che prevede videotutorial per supportarli nell’utilizzo degli strumenti digitali e semplificare molte attività quotidiane.

Infine, WindTre è tra i pochi operatori a consentire di attivare un’offerta smartphone incluso creata appositamente per chi vuole acquistare un nuovo modello di telefono spendendo il giusto prezzo. La tariffa si chiama Smart Pack 100 e prevede:

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. All’offerta può quindi essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Rata Vincolo Huawei P40 Lite zero 24 mesi Huawei P Smart 2020 zero 24 mesi Samsung Galaxy A21s zero 24 mesi Xiaomi Redmi 9 zero 24 mesi Huawei P Smart 2021 zero 24 mesi Samsung Galaxy A20e zero 24 mesi Samsung Galaxy A20s zero 24 mesi Oppo A53s zero 24 mesi Samsung Galaxy A20e zero 24 mesi Samsung Galaxy A20s zero 24 mesi Oppo A9 2020 1 euro al mese 24 mesi TLC 10 Plus 2 euro al mese 24 mesi Xiaomi Mi 10T Lite 3 euro al mese 24 mesi Samsung Galaxy A51 3 euro al mese 24 mesi Xiaomi Mi 10 Lite 4 euro al mese 24 mesi Samsung Galaxy A31 da 128 GB 3 euro al mese 24 mesi Huawei P30 Lite New Edition 3 euro al mese 24 mesi

Questo mese per i clienti di WindTre ci sono Oppo Days che permettono di acquistare uno smartphone del produttore cinese con uno sconto fino a 130 euro:

Oppo A91 – 199,90 euro

– 199,90 euro Oppo A9 2020 – 159,90 euro

– 159,90 euro Oppo Reno4 Z – 349,90,90 euro