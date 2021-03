Passa a Wind da Tim, Vodafone e Tre: le offerte di Marzo 2021

WindTre è il marchio di telefonia mobile nato nel 2016 dalla fusione tra Wind e Tre. Oggi l’operatore è considerato dalla società di analisi indipendente Ookla come il più veloce in Italia (46,82 Mpbs di media in download) tanto da assegnargli lo Speedtest Award. OpenSignal, invece, ne ha premiato la qualità dell’esperienza video.

WindTre propone tariffe per tutti i gusti, anche con Gigabyte illimitati e 5G incluso, e indirizzate sia ai clienti di altri operatori sia agli ex utenti di Tre. Per quanto riguarda la copertura, il provider arriva con il suo segnale 4G in tutto il Paese mentre in 5G attualmente raggiune il 79% della popolazione.

Passa a Wind da Tim, Vodafone e Tre: le offerte di febbraio

WindTre ha riservato una tariffa speciale per chi arriva da Tim e Vodafone, che può essere sottoscritta solo online nella variante operator attack:

Large Online 20 GB

Minuti illimitati

200 SMS

20 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita. Il costo della SIM è di 10 euro.

Per tutti gli altri, a prescindere dall’operatore di provenienza, sono disponibili altre tariffe ben più interessanti. Scegliendo Easy Pay come metodo di pagamento, ovvero l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente, si ottenere un quantitativo superiore di Gigabyte.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Unlimited con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Gratuita se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 Fino a 3 SIM aggiuntive con Family XLarge Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 16,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Large minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità 14,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Medium minuti illimitati 200 SMS 30 GB alla massima velocità 12,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Start con Easy Pay (solo nuovi clienti) minuti illimitati 200 SMS 20 GB alla massima velocità 11,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerta disponibile fino al 21/3/21

In tutte le tariffe sopra elencate sono inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

Family permette di aggiungere all’offerta altre SIM per i membri della famiglia con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB alla massima velocità a 9,99 euro al mese con Easy Pay.

WindTre ha anche predisposto una serie di offerte strutturate per venire incontro alle esigente dei clienti per specifiche fasce d’età. I più giovani possono scegliere tra diversi piani ricchi di Gigabyte per chattare e utilizzare tutti i servizi online preferiti ma sempre in sicurezza grazie ad apposite piattaforme di protezione. I genitori, invece, possono monitorare ed eventualmente limitare l’attività online dei figli e impedirgli l’accesso a contenuti pericolosi o inappropriati.

WindTre per gli anziani ha invece pensato a offerte che gli consentano di restare in contatto con amici e parenti con estrema facilità. In più, grazie all’iniziativa “Più Vicino a Chi Ami” realizzata in collaborazione con Senior Italia FederAnziani possono accedere a videotutorial che spiegano come utilizzare in modo corretto i nuovi strumenti digitali e semplificare diverse attività quotidiane grazie alla tecnologia.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Junior con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre 100 numeri verso tutti 200 SMS 60 GB alla massima velocità 6,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro App WINDTRE Family Protect inclusa Junior+ con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 8,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro App WINDTRE Family Protect imclusa Junior Crew (solo under 16) minuti illimitati 200 SMS 60 GB 9,99 euro 10 euro Young con Easy Pay (solo under 30) illimitati 80 GB 11,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Young 5G Easy Pay (solo under 30) illimitati 100 GB (5G Priority Pass) 14,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Senior con Easy Pay (solo over 60) minuti illimitati 200 SMS 6 GB alla massima velocità 9,99 euro gratuita se sottoscritta online o 6,99 euro in negozio se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro

WINDTRE Family Protect permette di:

Conoscere quanto il bambino utilizza il telefono e quali app

Scegliere il livello di protezione e filtrare app, contenuti e giochi

Verificare la posizione del bambino in tempo reale con notifiche ogni volta che si muove

Bloccare l’accesso a Internet e impostare limiti di tempo per lo studio e gli orari notturni

Per chi sottoscrive un’offerta Young fino al 21/3/21 e ha un’età massima di 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni) è prevista l’attivazione automatica di EDU TIME. L’opzione offre 50 GB aggiuntivi per un mese da utilizzare in totale libertà, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 15.00. La tariffa si disattiva in automatico.

WindTre è l’operatore ideale anche quando si tratta di acquistare uno smartphone al giusto prezzo. Il gestore consente di associare ai suoi piani un telefono top di gamma pagandolo a rate. In più, è possibile accedere a servizi ad hoc per la protezione del dispositivo o per avere sempre in tasca il modello più aggiornato. WindTre ha anche realizzato delle offerte smartphone incluso per specifiche catagorie di utenti che consentono di avere un terminale anche senza anticipo. Il dispositivo viene acquistato online e ritirato poi in negozio.

1. Smart Pack Unlimited 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. Il costo di attivazione è azzerato se l’offerta resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Unlimited 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Oppo Reno4 Z zero Xiaomi Mi10 T 2 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Anticipo Xiaomi Mi 11 14,99 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 14 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 18 euro al mese Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 128 GB 23 euro al mese 149,99 euro Huawei P40 8 euro al mese Oppo Reno 4 Pro 10 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 19 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 30 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

2. Smart Pack 100 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in Internet in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack 100 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi 9 zero Huawei P Smart 2021 zero Oppo A53s zero TLC 20 SE zero Samsung Galaxy A12 1 euro al mese Huawei P40 Lite 2 euro al mese Samsung Galaxy A51 2 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite 3 euro al mese Oppo Reno4 Z 5G 3 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11 18 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 18 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 23 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 24 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 35 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

3. Smart Pack Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

App WindTre Family Protect inclusa

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Junior+ può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata ZTE Blade A5 (2020) zero Xiaomi Redmi 9 1 euro al mese Oppo A53s 1 euro al mese Samsung Galaxy A20e 1 euro al mese TCL 20 SE 1 euro al mese Huawei P Smart (2021) 3 euro al mese Huawei P40 Lite E 2 euro al mese Samsung Galaxy A12 3 euro al mese

4. Smart Pack Young 5G con Easy Pay (solo under 30)

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Young 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata TLC 20 E zero Oppo A53s 1 euro al mese Huawei P40 Lite 3 euro al mese Samsung Galaxy A12 zero Xiaomi Mi 10T Lite zero Oppo Reno4 Z 5 euro al mese Xiaomi Mi10 T 5G 9 euro al mese iPhone SE da 64 GB 12 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11 20 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 20 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 25 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 26 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

5. Smart Pack Senior con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

6 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 10,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Senior può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo ZTE Blade A5 (2020) zero Withings BPM Connect zero Gima Oxy-4 zero Oppo A53s 1 euro al mese 29,99 euro TCL 20 SE 2 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart (2020) 2 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart 2021 3 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A31 da 128 GB 7 euro al mese 49,99 euro Samsung Galaxy A12 2 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A51 7 euro al mese 49,99 euro Xiaomi Mi 10T Lite 8 euro al mese 49,99 euro