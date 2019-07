Passa a Wind da Tim, Vodafone e Tre: le offerte di Luglio 2019

Wind per quest’estate regala a tutti coloro che arrivano da altri operatori ben 100 GB aggiuntivi e gratuiti da consumare sotto l’ombrellone. L’operatore ha poi ampliato il suo listino di tariffe con proposte i giovani, promozioni imperdibili e tariffe convergenti tra telefonia mobile e rete fissa. Scopri le offerte per passare all’operatore italiano da Tim, Vodafone e Tre

Wind quest’estate punta alla scalata del settore della telefonia mobile con nuove ed interessanti offerte e tanti Gigabyte in regalo per i coloro che arrivano da altri operatori. L’operatore italiano punta su alcune delle sue classifiche tariffe, opzioni smartphone incluso ma soprattutto su 100 Gigabyte aggiuntivi per tutta l’estate a costo zero. La promozione si disattiva in automatico a settembre.

All Digital è l’offerta di punta di Wind ma ci sono anche offerte dedicate ai giovani come All Inclusive Young o per ottenere un nuovo telefono a costi competitivi. Smart Pack Top, ad esempio, consente di scegliere tra i più recenti modelli di grandi produttori come Samsung e Huawei e pagarli a rate. Si tratta di una soluzione semplice ed economica per mettere le mani su dispositivi top di gamma ad un prezzo inferiore rispetto a quello che si pagherebbe in un negozio di elettronica o pagandoli in un’unica soluzione.

Wind ha inoltre prolungato la sua tariffa Fibra 1000, che unisce la possibilità di connettersi dal PC di casa alla massima velocità con FTTH (fibra ottica fino a casa) ad un piano mobile ricco di servizi.

Perché conviene passare a Wind

Passare a Wind significa poter accedere alla Super Rete 4.5G creata in collaborazione con Tre e navigare fino a 100 Megabit al secondo. Questa tecnologia ha permesso di aumentare di 250 volte la velocità di download di contenuti multimediali e di migliorare del 30% la qualità della veloce anche in ambienti rumorosi. Il provider offre una copertura del 98,1% del territorio nazionale in 4G e permette di accedere alla sua Super Rete 4.5G nelle province di Milano, Monza e Brianza, Verbano Cusio Ossola, Varese, Novara, Venezia, Trieste, Padova, Biella, Vercelli, Asti, Alessandria, La Spezia, Modena, Bologna, Imperia, Pisa, Pistoia, Prato, Rimini, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Teramo, Terni, Roma, Caserta, Barletta Andria Trani, Bari, Brindisi, Medio Campidano, Carbonia Iglesias, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Catanzaro, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Ragusa, Siracusa.

Inoltre, il gruppo WindTre ha da poco stretto un accordo di collaborazione decennale con Fastweb per la realizzazione di una rete 5G condivisa e quindi a breve potrebbero arrivare le prime offerte dedicate al nuovo standard di comunicazione mobile.

I clienti di Wind quando sottoscrivono una della sue tariffe hanno inclusi diversi servizi di base molto utili come la modalità Hotspot, per condividere il traffico dati previsto dal piano con altri dispositivi rendendo lo smartphone di fatto un modem Wi-Fi portatile, segreteria telefonica ed SMS MyWind, per sapere chi ha cercato di contattarvi quando il telefono è spento, non raggiungibile o si è impegnati in un’altra conversazione.

Gli utenti possono gestire ogni dettaglio della propria tariffa tramite l’app MyWind disponibile per iPhone e smartphone Android. La piattaforma permette di monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, effettuare una ricarica online, visualizzare eventuali offerte attive associate alla linea, disattivare servizi non necessari e molto altro ancora. Quando si è connessi alla rete Wind l’autenticazione avviene in automatico, quindi non serve inserire nome utente e password. L’app poi integra Windy, l’assistente personale che tramite l’intelligenza artificiale può fornire risposta a qualsiasi domanda riguardi il proprio piano.

infine, i clienti Wind hanno accesso gratuito al programma Winday, che ogni giorno li premia con un regalo diverso o vantaggi. Il lunedì si può scegliere buoni sconto per lo shopping online o minuti e Gigabyte aggiuntivi. Si ha tempo fino a mezzanotte per ritirare il premio, altrimenti bisognerà attendere la settimana successiva. Il mercoledì Wind prepara per ognuno dei suoi clienti un regalo speciale e personalizzato.

Infine, da giovedì a domenica si ricevono voucher per acquistare 4 biglietti per il cinema al prezzo di 2. L’utente può andare nelle sale che aderiscono al programma anche nel weekend o di regalare il vantaggio a chi preferisce. L’iscrizione a WindDay può avvenire direttamente dal sito dell’operatore o dall’app My Wind.

Restando in tema di vantaggi, i clienti dell’operatore italiano possono partecipare al concorso per Giga & Vinci acquistando l’opzione con 50 GB per 7 giorni a 3 euro al mese. In palio ci sono oltre centomila premi tra cui 500 smartphone e 50.000 palloni. Per partecipare è necessario inviare il codice ricevuto per SMS una volta sottoscritta l’offerta al numero 3202020232 e attendere la conferma. Il concorso è valido fino al 31/8/19.

Con la Summer Promo Huawei chi acquista uno smartphone Huawei P30 e Huawei P30 Pro e lo registra entro il 14/8/19 ottiene una card da 100 euro di rimborso con prepagata Mastercard Huawei. Chi sceglie il modello con schermo più ampio ottiene anche la custodia Huawei Snorkeling Case resistente all’acqua dal valore di 79,99 euro. L’offerta è valida dal valida dal 27/06/19 al 31/07/19.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle tariffe per chi passa a Wind da Tim, Vodafone e Tre e le modalità con cui sottoscriverle:

Le migliori offerte per chi passa a Wind di luglio

1. All Digital di Wind

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti e chi effettua la sottoscrizione online la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Per chi sceglie di ritirare in negozio il costo di attivazione è di 4,99 euro.

Attiva All Digital di Wind

2. All Inclusive Young Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4G o 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese pagando con carta di credito o di conto e addebito su conto corrente ed è esclusiva per gli Under 30 (fino al giorno prima del compimento di 31 anni). La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 4,99 euro invece di 31,99 euro se l’offerta rimane attiva per 24 mesi e per coloro che prima della scadenza passano da ricaricabile ad abbonamento, Wind Family o ad All Inclusive Partita Iva. Per i clienti Wind il costo di attivazione è di 19,99 euro.

Confronta le offerte di Wind

3. Smart Pack Top

Minuti illimitati per le chiamate

60 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 11,99 euro al mese e una spesa per l’attivazione di 10 euro a cui si aggiungono altri 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM. La tariffa può essere sottoscritta in negozio e prevede uno smartphone incluso tra:

Huawei P30 – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

– 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro da 128 GB – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro da 256 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo

4. Fibra 1000 by Infostrada

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 26,98 euro al mese invece di 36,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 32,99 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FIBRA 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Offerta valida solo online fino al 1/7/19.

Attiva Fibra 1000

5. All Inclusive Go per 1 anno

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS al mese

10 GB in 4.5G al mese per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 119,99 euro per un anno in promozione invece di 143,88 euro. Alla fine dei 12 rinnovi l’offerta si rinnova ogni mese a 11,99 euro al mese. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è azzerata e lo stesso per chi non rescinde il contratto prima di 24 mesi o passano da ricaricabile ad abbonamento, Wind Family o ad All Inclusive Partita Iva. Altrimenti, il costo di attivazione è di 15 euro.

All Digital, All Young Easy Pay e Fibra 1000 sono disponibili anche modalità telefono incluso. Per chi attiva una di queste offerte dal 17/6/19 si hanno 100 GB aggiuntivi per tutta l’estate. L’opzione si disattiva il 22/9/19.