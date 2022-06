Passa a Wind da TIM, Vodafone e Tre: le offerte di Giugno 2022

Passa a Wind per avere minuti e Gigabyte illimitati per navigare in 5G ad alta velocità sulla Top Quality Network nell'operatore

WindTre in vista dell’estate ha deciso di puntare sulla qualità della sua rete di telefonia mobile, ribattezzata Top Quality Network e che ha raggiunto una copertura del 95,7% della popolazione italiana in 5G. Chi passa a Wind da TIM e Vodafone può scegliere tra tante tariffe diverse mantenendo il proprio numero. Basta richiedere la portabilità al momento dell’acquisto dell’offerta e il numero verrà trasferimento gratuitamente entro tre giorni lavorativi. Lo stesso vale anche per gli ex clienti di Tre, marchio ormai scomparso dopo la joint venture tra i due operatori.

Passa a Wind da Vodafone, TIM o per gli ex clienti Tre

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione Di Più Unlimited 5G con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) 200 SMS illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro 49,99 euro o rate da 2,08 euro al mese per 24 mesi Di Più Full 5G con Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 14,99 euro (primo mese gratis con attivazione in negozio) 49,99 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 12,99 euro (primo mese gratis con attivazione in negozio) 49,99 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum

Chi passa a Wind può provare gratuitamente le offerte Di Più Full 5G Easy Pay e Di Più Lite 5G Easy Pay se attivate in negozio. Per tutto il periodo della promozione si può disattivare il piano quando si vuole dall’app WindTre senza alcun costo aggiuntivo. Se siete soddisfatti del servizio potete continuare con la tariffa al costo mensile indicato in fase di sottoscrizione e verrà eventualmente applicato l’importo per l’attivazione. Per trovate il punto vendita o rivenditore più vicino potete consultare la sezione I nostri negozi sul sito dell’operatore. Per tutte le offerte il costo della SIM è di 10 euro.

Di Più Lite 5G permette di avere gratuitamente uno smartphone tra Samsung Galaxy A22 5G, Blade A72 5G, Vivo Y55 5G o TCL 20R 5G da 128 GB. Se preferite la versione con addebito su credito residuo o non disponete di uno smartphone 5G potete attivare Di Più Lite con minuti illimitati, 200 SMS e 25 GB in 4G a 12,99 euro al mese. All’offerta è possibile aggiungere WindTre Security Pro per la navigazione in sicurezza e la protezione delle password. Il servizio è gratuito per il primo mese, poi 99 cent al mese

Easy Pay è il sistema di pagamento che prevede l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette di evitare di dover acquistare ogni mese una ricarica manuale e di ottenere condizioni migliori per quanto riguarda i servizi inclusi nell’offerta.

Chi passa a Wind e attiva le offerte sopracitate può poi usufruire dei seguenti servizi inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

Call center senza attese: assistenza dedicata al numero 159 con priorità di riposta h24 e 7 giorni su 7

Family 5G: possibilità di aggiungere fino a 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Easy Pay

L’app WindTre permette di gestire la propria offerta con un tap sullo schermo del telefono e di controllare il traffico voce e dati residuo, ricaricare in modo sicuro scegliendo il metodo di pagamento che si preferisce, richiedere assistenza e di partecipare a WinDay, il programma che ogni mese offre regali, sconti, concorsi o quiz per mettersi alla prova e vincere ricchi premi oltre a un film su Rakuten TV.

Passa a Wind: le offerte per giovani

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione Junior con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre 100 numeri verso tutti 200 SMS 60 GB 6,99 euro 49 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum Junior+ con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati 200 SMS 100 GB 8,99 euro 49 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum Junior Crew (solo under 18) minuti illimitati 200 SMS 120 GB 9,99 euro Young 5G (solo under 30) illimitati 80 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 11,99 euro (primo mese gratis con attivazione in negozio) 49 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum Young 5G+ (solo under 30) illimitati 150 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 14,99 euro 49 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum

Come per le offerte Di Più, è possibile provare gratis Young 5G Easy Pay per 31 giorni ed eventualmente disattivare il piano durante tutto il periodo promozionale senza costi aggiuntivi. Le offerte Young prevedono anche traffico dati senza limiti per l’utilizzo per guardare video, ascoltare musica e utilizzare social e chat.

Le offerte Junior includono invece l’app WindTre Family Protect, che permette ai genitori di sapere quanto i figli usano lo smartphone e quali app oltre a limitare l’utilizzo del telefono a orari specifici per non influire negativamente sul sonno e lo studio. L’app poi consente di filtrare i contenuti per evitare che incorrano in qualche pericolo e verifica la posizione del bambino in tempo reale, inviando una notifica ogni volta che si sposta. Anche in questo caso la SIM per tutte le offerte costa 10 euro.

Passa a Wind con smartphone incluso

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay Minuti illimitati 200 SMS illimitati anche in 5G 29,99 euro 49,99 euro o 2,08 euro al mese per 24 mesi Smart Pack Protect 200 5G Minuti illimitati 200 SMS 200 GB anche in 5G 18,99 euro 49,99 euro o 1,80 euro al mese per 24 mesi + 6,99 euro Smart Pack Protect 150 5G Minuti illimitati 200 SMS 150 GB anche in 5G 16,99 euro 49,99 euro o 1,80 euro al mese per 24 mesi + 6,99 euro Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition Minuti illimitati 200 SMS 200 GB anche in 5G 14,99 euro 49,99 euro o 1,80 euro al mese per 24 mesi + 6,99 euro

Chi passa a Wind può anche scegliere tra tante offerte smartphone incluso. L’operatore permette infatti di associare a un piano mobile l’acquisto a rate di un telefono senza anticipo. Tra i modelli a listino troviamo i migliori prodotti di grandi marchi come Apple, Samsung, Xiaomi e OPPO. Con le offerte Smart Pack si hanno inclusi anche servizi specifici per la protezione del cellulare. Questo tipo di promozioni prevedono un vincolo di permanenza da 24 a 30 mesi e un costo di attivazione di 4,99. Lo smartphone si prenota online ma il ritiro avviene solo in negozio.

Con Smart Pack Reload Plus 5G si può scegliere tra i seguenti modelli di smartphone da pagare a rate:

Xiaomi 12 a 19 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 20 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi

iPhone 13 da 128 GB a 30 euro al mese con vincolo di 24 mesi

iPhone 13 Pro da 128 GB a 43 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Xiaomi 12 a 15 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 16 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 128 GB a 26 euro al mese con vincolo di 30 mesi

iPhone 13 da 128 GB a 24 euro al mese con vincolo di 30 mesi

iPhone 13 Pro da 128 GB a 34 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Il servizio Reload Plus incluso nell’offerta permette di cambiare il proprio telefono con un modello più recente a partire dal 13esimo mese dall’attivazione del piano. Il cellulare si ritira in negozio consegnando nello stesso tempo il vecchio telefono. Se intendete cambiare lo smartphone perché danneggiato è invece possibile sostituirlo con un modello identico o simile fino a 5 volte nell’arco di 30 mesi al costo di 170 euro per ogni transazione. Il nuovo telefono verrà consegnato gratuitamente in un giorno lavorativo nelle grandi città. Reload Plus prevede un vincolo di durata di 24 mesi.

Nelle offerte Smart Pack Protect è invece inclusa una polizza assicurativa con Europ Assistance Italia contro il furto di 24 mesi.

Con Smart Pack Protect 200 5G si può scegliere tra i seguenti modelli di smartphone da pagare a rate:

OPPO Find X5 a 29 euro con vincolo di 24 mesi

Xiaomi 12 Pro 5G a 38 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Z Flip3 da 128 GB a 30 euro al mese con vincolo di 24 mesi

iPhone 13 da 128 GB a 32 euro al mese con vincolo di 24 mesi

iPhone 13 Pro da 128 GB a 45 euro al mese con vincolo di 24 mesi

OPPO Find X5 a 22,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Xiaomi 12 Pro 5G a 30,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

VIVO V23 5G a 8,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

iPhone 13 da 128 GB a 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

iPhone 13 Pro da 128 GB a 35,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Con Smart Pack Protect 150 si può scegliere tra i seguenti modelli di smartphone da pagare a rate:

Samsung Galaxy A22 5G gratuito

TCL 20R 5G da 128 GB gratuito

TCL 30SE gratuito

OPPO A16s gratuito

Con Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition si può scegliere tra i seguenti modelli di smartphone da pagare a rate:

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 25 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 256 GB a 29 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 19,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra a 28,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi