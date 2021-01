Passa a Wind da Tim, Vodafone e Tre: le offerte di Gennaio 2021

WindTre è un operatore che garantisce un'ampia scelta di tariffe, una copertura ampia e diffusa anche in 5G e un servizio di assistenza rapido ed efficiente. Scopri tutti i vantaggi per chi passa a WindTre da Tim, Vodafone o Tre . La portabilità del numero di telefono è gratuita e sarà WindTre ad occuparsi in toto della procedura

Nel 2018 la Commissione europea ha approvato la fusione tra Wind e Tre. Dalla joint venture tra i due operatori di telefonia mobile il 16 marzo 2020 è nato ufficialmente il nuovo marchio WindTre. L’azienda ha raggruppato i clienti dei due ex provider e oggi è stato eletto da Open Signal come il migliore in Italia per velocità di navigazione in download e upload e per esperienza video. Dallo scorso mese WindTre ha inoltre reso disponibile la sua rete 5G con una copertura del 55,7% della popolazione.

Passa a WindTre da Tim, Vodafone e Tre: le offerte di Gennaio 2021

WindTre per chi arriva da Vodafone e Tim ha predisposto un’apposita tariffa, disponibile però solo online. La promozione si chiama Large Online 20 GB prevede:

Minuti illimitati

200 SMS

20 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita. Il costo della SIM è di 10 euro.

Questa promozione in confronto ad altre, a parità di servizi inclusi, non sembra poi così conveniente ma nel listino di WindTre troviamo molte altre offerte. Alcune di esse prevedono anche Gigabyte illimitati e la possibilità di navigare gratuitamente in 5G.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Unlimited 5G illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Gratuita se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 XLarge Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 16,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 Large minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità 14,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Medium minuti illimitati 200 SMS 30 GB alla massima velocità 12,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Start con Easy Pay (solo nuovi clienti) minuti illimitati 200 SMS 20 GB alla massima velocità 11,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerta disponibile fino al 17/1/21

Confronta le offerte di WindTre »

In tutte le tariffe sopra elencate sono inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

Per quanto riguarda i ragazzi, WindTre ha predisposto delle offerte ad hoc per soddisfare il loro bisogno di comunicare in sicurezza. Non solo, dato che milioni di studenti a causa della pandemia di Coronavirus, l’operatore ha pensato di agevolarli nella didattica a distanza.

Per chi sottoscrive un’offerta Young fino al 17/1/21 e ha un’età massima di 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni) è prevista l’attivazione automatica di EDU TIME. L’opzione offre 50 GB aggiunitivi per un mese da utilizzare in totale libertà, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 15.00. La tariffa si disattiva in automatico.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Junior con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre 200 SMS 60 GB alla massima velocità 6,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro App WINDTRE Family Protect inclusa Junior+ con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 8,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro App WINDTRE Family Protect imclusa Student con Easy Pay (solo under 20) illimitati 80 GB alla massima velocità 9,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Young con Easy Pay (solo under 30) illimitati 80 GB 11,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro videogame MotoGP 20 incluso

WINDTRE Family Protect permette di:

Conoscere quanto il bambino utilizza il telefono e quali app

Scegliere il livello di protezione e filtrare app, contenuti e giochi

Verificare la posizione del bambino in tempo reale con notifiche ogni volta che si muove

Bloccare l’accesso a Internet e impostare limiti di tempo per lo studio e gli orari notturni

In tutte le tariffe sopra elencate sono sempre inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

WindTre ha anche previsto un’offerta per anziani e una serie di iniziative per aiutarli ad utilizzare al meglio i servizi digitali. Senior con Easy Pay prevede:

Minuti illimitati

200 SMS

6 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese e può essere sottoscritta solo dagli over 60. L’attivazione è gratuita se l’offerta viene sottoscritta online. In negozio il costo è di 6,99 euro. In entrambi i casi la tariffa deve rimanere attiva per almeno 24 mesi. A tutto questo si devono aggiungere 10 euro per la nuova SIM.

L’operatore in collaborazione con Senior Italia FederAnziani ha anche lanciato l’iniziativa “Più Vicino a Chi Ami” che prevede videotutorial per supportarli nell’utilizzo degli strumenti digitali e semplificare molte attività quotidiane.

Infine, per gli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone al giusto prezzo possono scegliere tra le tariffe della famiglia Smart Pack. Questo tipo di offerte consentono di ottenere a rate un dispositivo top di gamma di produttori come Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi. Le promozioni prevedono un vincolo di durata. Il telefono si prenota online e si ritira poi in negozio.

1. Smart Pack Unlimited 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese e prevede un vincolo di 30 mesi. Il costo di attivazione è azzerato se l’offerta resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Unlimited 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Mi10 T Lite zero Xiaomi Mi10 T 3 euro al mese Xiaomi Mi 10 T Pro 8 euro al mese Oppo Reno 4 Pro 10 euro al mese Huawei P40 Pro 15 euro al mese iPhone 12 Mini da 64 GB 18 euro al mese iPhone 12 Mini da 128 GB 19 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 19 euro al mese iPhone 12 da 128 GB 20 euro al mese Samsung Galaxy Note 20 5G 21 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 30 euro al mese Samsung Galaxy S20 Ultra 30 euro al mese

2. Smart Pack 100 con Easy Pay

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack 100 può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi 9 zero Samsung Galaxy A21s zero Oppo A53s zero Oppo A9 2020 zero Samsung Galaxy A20e zero Huawei P40 Lite 1 euro al mese Samsung Galaxy A51 2 euro al mese Xiaomi Mi 10 Lite 4 euro al mese iPhone SE (2020) da 128 GB 13 euro al mese iPhone SE (2020) da 64 GB 10 euro al mese Xiaomi Mi 10 T Lite 3 euro al mese Huawei P30 Lite New Edition 3 euro al mese

3. Smart Pack Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

App WindTre Family Protect inclusa

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa (50 GB gratis al mese da utilizzare dal lunedì al sabato dalle 8 alle 15). A Smart Pack Junior+ può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo ZTE Blade A5 (2020) zero Xiaomi Redmi 9 1 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart 2020 2 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A21s 2 euro al mese 29,99 euro Oppo A53s 3 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A51 7 euro al mese 49,99 euro Huawei P Smart 2021 3 euro al mese 29,99 euro

4. Smart Pack Young con Easy Pay (solo under 30)

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa (50 GB gratis al mese da utilizzare dal lunedì al sabato dalle 8 alle 15). A Smart Pack Young può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo ZTE Blade A5 (2020) zero Xiaomi Redmi 9 1 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart 2020 2 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A21s 2 euro al mese 29,99 euro Oppo A53s 3 euro al mese 29,99 euro

5. Smart Pack Senior con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

6 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 10,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Senior può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo ZTE Blade A5 (2020) zero Huawei P Smart (2020) 2 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart 2021 3 euro al mese 29,99 euro Oppo A53s 3 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A31 da 128 GB 6 euro al mese 49,99 euro Samsung Galaxy A51 7 euro al mese 49,99 euro Xiaomi Mi 10 T Lite 8 euro al mese 49,99 euro