Passa a Wind con smartphone: le offerte di Maggio 2021

WindTre come altri operatori di telefonia mobile permette di acquistare uno smartphone top di gamma di grandi produttori come Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi e Oppo dilazionando la spesa tramite il pagamento a rate. Chi passa a Wind con smartphone può quindi mettersi in tasca il dispositivo che desidera a un prezzo più conveniente rispetto a quello che spenderebbe in un negozio di elettronica. In più, con l’operazione a premi “Winday + Acquisti + Ti ricarichi” fino al 30/6/21 per ogni acquisto su Amazon.it si ottiene in regalo il 10% del traffico telefonico.

Passa a Wind con smartphone: le offerte di maggio

WindTre consente di associare l’acquisto di uno smartphone ai suoi migliori piani di telefonia mobile. Con la modalità Easy Pay non solo ci si dimentica delle ricariche manuali, grazie all’addebito automatico sul conto corrente o la carta di credito, ma si ottiene anche un surplus di Gigabyte. In questo caso è previsto un costo di attivazione di 3 euro e un vincolo di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, l’utente dovrà corrispondere tutte le rate residue con la stessa modalità di rateizzazione.

Per chi passa a Wind con smartphone è inoltre possibile accedere ad un finanziamento con TAN fisso 0,00%, TAEG 0,00% in 30 mesi, salvo approvazione finanziaria. Con questa modalità spese e costi accessori sono azzerati ma c’è un vincolo di 30 mesi.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Unlimited con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Gratuita se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Call center senza attese Fino a 3 SIM aggiuntive con Family XLarge Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 16,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Call center senza attese Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Large minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità 14,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Medium minuti illimitati 200 SMS 30 GB alla massima velocità 12,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro

In tutte le tariffe sopra elencate sono inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

A tutte le offerte può essere associato l’acquisto di tutti i principali modelli di smartphone di Apple. Nello specifico si tratta di iPhone 11 in tutte le sue varianti (Mini, Pro e Pro Max con tripla fotocamera posteriore) e del dispositivo low cost iPhone SE. Chi acquista un prodotto Apple ottiene poi in regalo un anno di Apple TV+. Per chi preferisce i prodotti Android la scelta è anche più ampia. E’ infatti possibile acquistare a rate terminali come Samsung Galaxy S21, Huawei P40, Xiaomi Mi 11 e il recentissimo Oppo Find X3 Pro.

WindTre ha poi predisposto una serie di servizi ad hoc per i possessori di smartphone, che gli consentono di tenere al sicuro il proprio telefono dai danni accidentali. Con Reload si può sostituire il dispositivo con un modello identico o simile per qualsiasi motivo. La consegna avviene in un giorno lavorativo in tutte le principali città. Il servizio prevede una rata mensile e un costo di sostituzione differente a seconda del modello desiderato (massima rata di 11,99 euro e 330 euro una tantum per la sostituzione) e si attiva solo in negozio.

Reload Plus, invece, aggiunge la possibilità di cambiare ogni anno il telefono con l’ultimo modello a partire dal 13° mese senza costi aggiuntivi. In esclusiva, si può ottenere un mese senza vincoli. Il servizio prevede un costo di 6,99 euro al mese e 3 euro per l’attivazione con un vincolo di 30 mesi.

Passa Wind con smartphone: le offerte senza anticipo

Per chi passa a Wind con smartphone sono poi disponibili ulteriori promozioni per avere un telefono anche senza anticipo. Le offerte sono state predisposte per rispondere all’esigenza di particolari catgorie di utenti sulla base dell’età o di altri parametri come la nazionalità. In questo caso il dispositivo si prenota prima online e si ritira poi in negozio:

1. Smart Pack Unlimited 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. Il costo di attivazione è azzerato se l’offerta resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Unlimited 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Mi10 T 2 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11 14 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 9 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 16 euro al mese Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 128 GB 21 euro al mese Oppo Find X3 Neo 10 euro al mese Oppo Find X3 Pro 20 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 18 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 30 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

2. Smart Pack 100 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in Internet in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack 100 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi 9 zero Huawei P Smart 2021 zero TLC 20 SE zero Samsung Galaxy A12 1 euro al mese Huawei P40 Lite 1 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite 3 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11 18 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 16 euro al mese Oppo Find X3 Neo 12 euro al mese Oppo Find X3 Pro 24 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 23 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

3. Smart Pack Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

App WindTre Family Protect inclusa

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Junior+ può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata ZTE Blade A51 zero Xiaomi Redmi 9T 3 euro al mese Samsung Galaxy A20s 1 euro al mese TCL 20 SE zero Huawei P Smart (2021) 3 euro al mese Huawei P40 Lite E 2 euro al mese Samsung Galaxy A12 3 euro al mese

4. Smart Pack Young 5G con Easy Pay (solo under 30)

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Young 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata TLC 20 SE zero Huawei P40 Lite 2 euro al mese Samsung Galaxy A12 2 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite 5 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Oppo Find X3 Neo 14 euro al mese Oppo Find X3 Pro 26 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 25 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

5. Smart Pack Senior con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

6 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 10,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Senior può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata ZTE Blade A51 zero Withings BPM Connect zero Gima Oxy-4 zero TCL 20 SE zero Huawei P Smart 2021 3 euro al mese Samsung Galaxy A32 7 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite 8 euro al mese

6. Call Your Country Smart Pack

Minuti illimitati verso numeri nazionali

300 minuti verso l’estero

80 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 4,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Call Your Country Smart Pack può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo Oppo A53s 1 euro al mese 29,99 euro Xiaomi Redmi 9 1 euro al mese 29,99 euro Xiaomi Redmi Note 9 1 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A12 1 euro al mese 29,99 euro Xiaomi Redmi 9T 1 euro al mese 29,99 euro

I minuti verso l’estero sono validi nei seguenti Paesi: Argentina (solo fisso), Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco (solo fisso), Messico, Mongolia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Sud Korea, Svizzera (solo fisso), Turchia (solo fisso), Ungheria, Venezuela (solo fisso)