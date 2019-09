Passa a Vodafone da Tim, Wind e Tre: le offerte di settembre 2019

Anche per il mese di settembre 2019 tornano le offerte “Passa a Vodafone” da TIM, Wind e Tre. In questi giorni, l’operatore propone in listino una lunga serie di soluzioni tariffare che si rivelano particolarmente interessanti per chi vuole sfruttare al massimo la Giga Network di Vodafone che, da diverse settimane, permette anche l’accesso alla rete 5G (disponibile per ora solo in alcune città). Ecco, quindi, quali sono le offerte di settembre 2019 per passare a Vodafone da TIM, Wind e Tre.

Le offerte “Passa a Vodafone” da TIM, Wind e Tre di settembre 2019 garantiscono diverse opzioni molto interessanti per poter attivare delle tariffe complete, con tantissimi bonus inclusi nel prezzo di sottoscrizione e con la possibilità di sfruttare la Giga Network di Vodafone, la rete mobile dell’operatore che, da alcune settimane, ha lanciato anche la sua rete 5G (disponibile per ora solo in alcune città ma in costante espansione per i prossimi mesi).

In particolare, tra le principali offerte Vodafone del mese di settembre 2019 segnaliamo RED Unlimited Smart, un’offerta disponibile per tutti che include un ricco bundle dati (con la possibilità di raddoppiare i Giga se si sceglie l’attivazione online) ad un costo tutto sommato contenuto, e RED Unlimited Black, l’offerta “tutto illimitato” che rappresenta la soluzione più completa di tutto il listino di offerte dell’operatore.

Per i clienti Under 30, invece, c’è la possibilità di attivare Shake it Easy, una delle offerte più convenienti per i clienti più giovani che hanno a disposizione la possibilità di accedere alla rete 5G ad un prezzo decisamente contenuto e con tanti bonus aggiuntivi come, ad esempio, i 3 mesi di abbonamento Netflix inclusi nel prezzo di sottoscrizione.

Ricordiamo, in ogni caso, che tramite il comparatore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile è possibile confrontare tutte le tariffe per smartphone disponibili, ad oggi, sul mercato, al fine di poter scegliere, con precisione, l’offerta più adatta alle proprie esigenze. Dal comparatore è anche possibile procedere con l’attivazione online dell’offerta prescelta.

Qui di seguito, invece, vediamo quali sono le migliori offerte “Passa a Vodafone” di settembre 2019.

RED Unlimited Smart

Una delle migliori offerte “Passa a Vodafone” del mese di settembre 2019 è RED Unlimited Smart. Si tratta di una tariffa “tutto compreso” che offre una lunga serie di bonus per i clienti che, grazie a questa tariffa, avranno la possibilità di sfruttare al massimo il proprio smartphone a fronte di un costo mensile tutto sommato contenuto.

RED Unlimited Smart è una tariffa attivabile direttamente online sia da chi passa a Vodafone (non ci sono vincoli sull’operatore di provenienza) che da chi vuole attivare un nuovo numero di cellulare. Ecco quali sono i bonus inclusi in questa offerta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati dall’Italia all’Unione Europea (sia numeri fissi che numeri mobili);

40 GB di traffico dati in 4.5G e 5G per navigare alla massima velocità con la rete Vodafone (la tariffa in questione, di solito, include solo 20 GB ma per chi attiva online a settembre è previsto il raddoppio dei Giga);

Giga illimitati su tutte le app di chat, social network, mappe e musica per utilizzare lo smartphone con tutte le principali applicazioni senza consumare i GB del proprio piano tariffario;

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS illimitati oltre ad un massimo di 10 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi;

possibilità di abbinare uno smartphone a rate (anticipo + 30 rate mensili) con addebito delle rate su Carta di Credito oppure, per alcuni modelli di fascia bassa e fascia media, su conto corrente;

Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall, 414 per credito residuo inclusi nel prezzo di sottoscrizione;

3 mesi di abbonamento ad Hatch Premium, servizio di streaming di videogiochi (successivamente si rinnova a 6,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento);

RED Unlimited Smart di Vodafone presenta un costo periodico di 18,99 Euro al mese per chi opta per l’addebito su Carta di Credito o su conto corrente. Scegliendo l’addebito su credito residuo, invece, l’offerta risulterà decisamente meno vantaggiosa in quanto il costo mensile salirà sino a 24,99 Euro.

Per i nuovi clienti che passano a Vodafone ed attivano RED Unlimited Smart è previsto un contributo di attivazione di 31 Euro scontato a 5 Euro. Da notare, inoltre, che l’offerta è disponibile anche per i già clienti dell’operatore. In questo caso, è previsto un contributo di cambio offerta di 22,5 Euro.

RED Unlimited Black

RED Unlimited Black è l’offerta più completa in assoluto del listino di offerte Vodafone e, più in generale, è una delle offerte più ricche dell’intero settore di telefonia mobile in Italia. Questa tariffa permette di sfruttare Giga illimitati, senza vincoli di alcuni tipo. L’offerta, inoltre, è attivabile da tutti i clienti interessati a passare a Vodafone, senza limitazioni legate all’operatore di provenienza.

Ecco tutti i dettagli di RED Unlimited Black:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati dall’Italia all’Unione Europea (sia numeri fissi che numeri mobili);

1000 minuti al mese per chiamare dall’Italia i Paesi extra UE (Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Giappone, India, Israele, Malesia, Messico, Singapore, Thailandia, USA)

Giga illimitati in 4.5G e 5G per sfruttare al massimo la rete Vodafone in Italia;

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS illimitati oltre ad un massimo di 22 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi;

5 Giga e 500 minuti per il roaming in Albania, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Malesia, Messico, Monaco, Singapore, Svizzera, Tailandia, Turchia, USA;

possibilità di abbinare uno smartphone a rate (anticipo + 30 rate mensili) con addebito delle rate su Carta di Credito oppure, per alcuni modelli di fascia bassa e fascia media, su conto corrente;

Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall, 414 per credito residuo inclusi nel prezzo di sottoscrizione;

3 mesi di abbonamento ad Hatch Premium, servizio di streaming di videogiochi (successivamente si rinnova a 6,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento);

RED Unlimited Black di Vodafone presenta un costo periodico di 39,99 Euro al mese per chi opta per l’addebito su Carta di Credito o su conto corrente. Da notare, invece, che scegliendo il rinnovo con addebito su credito residuo, il costo mensile dell’offerta in questione sarà di 59,99 Euro a rinnovo risultando, quindi, decisamente più elevato e rendendo l’offerta stessa davvero poco conveniente rispetto alla versione con addebito su conto o carta.

Anche in questo caso, l’offerta prevede un contributo di attivazione di 31 Euro scontato a 5 Euro. Da notare, inoltre, che RED Unlimited Black di Vodafone è disponibile anche per i già clienti dell’operatore che, per poter sottoscrivere l’offerta, dovranno versare un contributo di cambio offerta pari a 22,5 Euro.

Shake it Easy

Shake it Easy è l’offerta ideale per i clienti Under 30 interessati a passare a Vodafone da un qualsiasi operatore. Questa soluzione, infatti, presenta bonus ricchissimi ed un costo periodico decisamente contenuto garantendo, inoltre, la possibilità di accedere alla rete 5G dell’operatore, disponibile da pochi mesi in Italia.

Chi sceglie Shake it Easy potrà contare sui seguenti bonus:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

60 GB al mese in 4.5G e 5G per chi sceglie l’addebito dei rinnovi su Carta di Credito o conto corrente; 30 GB al mese, invece, per chi preferisce l’addebito su credito residuo;

Giga illimitati per navigare su tutte le principali app di chat, social network, mappe e musica in modo da poter utilizzare le applicazioni senza consumare il bundle dati dell’offerta;

3 mesi di abbonamento a Netflix in regalo (successivamente l’abbonamento si rinnoverà a 11,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento);;

6 mesi di abbonamento a Tidal Premium in regalo (successivamente l’abbonamento si rinnoverà a 6,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento);

3 mesi di abbonamento ad Hatch Premium, servizio di streaming di videogiochi (successivamente si rinnova a 6,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento);

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e sino ad un massimo di 10 GB di traffico dati ogni mese;

possibilità di abbinare uno smartphone a rate (anticipo + 30 rate mensili) con addebito delle rate su Carta di Credito oppure, per alcuni modelli di fascia bassa e fascia media, su conto corrente;

Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall, 414 per credito residuo inclusi nel prezzo di sottoscrizione;

Da notare che Shake it Easy presenta un costo periodico di 14,99 Euro al mese sia se si sceglie l’addebito su Carta di Credito o Conto Corrente che se si preferisce optare per l’addebito su credito residuo (in questo caso, come specificato in precedenza, c’è da considerare il dimezzamento del bundle dati a propria disposizione).

Shake Remix Unlimited Junior

Per i giovanissimi (8-15 anni) c’è la possibilità di attivare Shake Remix Unlimited Junior, una tariffa speciale davvero molto interessante. Ecco i dettagli:

300 minuti al mese verso tutti in Italia;

minuti illimitati verso due numeri Vodafone (ad esempio i numeri dei due genitori);

50 SMS al mese;

20 GB di traffico dati in 4G;

Giga illimitati su app social, chat e mappe;

12 mesi di Keepers (l’app che rileva la ricezione di messaggi potenzialmente pericolosi sul telefono del bambino) in regalo;

Quest’offerta presenta un costo mensile di 9,99 Euro. L’offerta è attivabile esclusivamente in negozio.