Passa a Vodafone da Tim, Wind e Tre: le offerte di Ottobre 2019

Vodafone è tra gli operatori di telefonia mobile con l’offerta più variegata. Nel suo listino di tariffe troviamo proposte ad hoc per i giovani e gli anziani oltre a promozioni con inclusa la navigazione in 5G . Scopri i vantaggi di passare a Vodafone arrivando da Tim, Wind o Tre

Vodafone è tra i più importanti operatori di telefonia mobile non solo in Italia ma anche nel mondo. Il provider britannico è al secondo posto per estensione della rete e insieme a Tim è attualmente l’unico a poter offrire la possibilità di connettersi al 5G, ovvero il più recente standard di comunicazione per reti mobili. Questa tecnologia non solo consente di navigare su Internet ad una velocità superiore, che può arrivare fino a 2 Gigabit al secondo, ma garantisce un segnale stabile e potente anche in condizioni di traffico elevato e con molti dispositivi connessi in contemporanea alla stessa rete. Il 5G poi permette una visione perfetta e senza lag di video in altissima qualità (Ultra HD). I clienti di Wind e Tre ad oggi non possono utilizzare il nuovo standard, anche se le due aziende hanno stretto un accordo con Fastweb per la creazione di una rete condivisa.

L’opzione 5G di Vodafone è inclusa nelle tariffe Shake it Easy, tutte le offerte della linea RED Unlimited e Vodafone Facile. La prima è una promozione riservata ai giovani e strutturata per rispondere alle loro esigenze di comunicare, condividere i dettagli della propria vita online e intrattenersi con gli utilizzatissimi servizi di streaming per musica, film e serie TV. L’ultima invece è una nuova tariffa dedicata agli utenti più maturi. Vodafone Facile permette agli anziani di rimanere in contatto con i propri cari senza ulteriori costi e per evitare spese inutili vengono bloccate di default le chiamate e gli SMS a servizi a sovrapprezzo offerti da terzi. Chi non sottoscrive una delle promozioni sopracitate può comunque attivare l’opzione 5G al costo di 10 euro al mese ma con i primi 30 giorni in promozione gratuita. Gli utenti Tim che non sottoscrivono una delle offerte della linea Advance specifica per il 5G, invece, pagano lo stesso servizio 15 euro al mese.

La rete 5G di Vodafone è più estesa rispetto a quella di Tim e comprende i Comuni di Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli con l’obiettivo di arrivare presto a 100 città. Sono comunque raggiunte anche alcune aree di:

Assago

Bollate

Bresso

Carugate, Cassina de’ Pecchi

Cinisello Balsamo

Cologno Monzese

Cusano Milanino

Garbagnate Milanese

Lainate

Legnano

Melegnano

Novate Milanese

Opera, Parabiago

Pessano con Bornago

Pioltello

Rho

Rozzano

San Donato Milanese

San Giorgio su Legnano

San Giuliano Milanese

Sedriano

Segrate

Senago

Sesto San Giovanni

Solaro

Trezzano sul Naviglio

Vodafone inoltre sottolinea come la sua rete 4.5G oggi raggiunge anche:

Agrigento

Taranto

Verona

Firenze

Genova

Bari

Palermo

Livorno

Rimini

E alcune aree di località turistiche marittime e montane come:

Cortina d’Ampezzo

Sauze d’Oulx

Sestriere

Courmayeur, Ayas

Gressoney-La-Trinitè

Pinzolo

Cavalese

Ortisei

Siror

Canazei

Rivisondoli Roccaraso

Domus de Maria

Peschiera del Garda

Pietra Ligure

Vasto

Sorrento

Positano

Gallipoli

Scalea

Favignana

San Vito Lo Capo

Alghero

Siniscola

Vodafone è anche celebre per le sue offerte telefono incluso. L’operatore britannico non è il più economico quando si parla di questa tipologia di tariffe ma è tra quelli che offrono la maggiore scelta in termini di modelli. Nel suo listino troviamo quindi una lunga lista dei migliori terminali dei principali brand del settore come Apple, Huawei, Samsung e Xiaomi. Vodafone inoltre è uno dei pochi ad offrire anche i modelli con supporto nativo al 5G.

Tutte le offerte di Vodafone includono nel prezzo servizi come la modalità Hostpot per condividere la connessione dati con un altro dispositivo, Smart Passport+ e 1 GB di riserva. Chi viaggia all’estero ha quindi 60 minuti per chiamare (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 500 MB a 3 o 6 euro al giorno nei Paesi che non appartengono all’Unione Europea. Il credito viene scalato solo in caso di utilizzo dei servizi voce e Internet. Se si esaurisce il traffico dati previsto dal piano si può continuare a navigare acquistando 200 MB a 2 euro fino al successivo rinnovo fino ad un massimo di un 1 GB. Una volta esaurito anche questo traffico, viene bloccata totalmente la navigazione Internet e l’utilizzo dei Giga illimitati per chat, mappe e social network.

Diventare cliente dell’operatore in rosso significa poi poter accedere ad un eccellente servizio di assistenza tecnica e amministrativa gratuita ma soprattutto poter gestire ogni aspetto della propria offerta dall’app My Vodafone disponibile per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android o Windows Phone. La piattaforma permette quindi di verificare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte tramite gli appositi contatori, sapere quali promozioni sono attive sulla linea, passare ad altre offerte, effettuare una ricarica online, disattivare eventuali opzioni di cui non si desidera più usufruire.

I clienti di Vodafone sono inoltre tra i più coccolati del mondo della telefonia grazie ai programma di scontri e vantaggi Vodafone Happy e Happy Black. Il primo è totalmente gratuito e permette di ottenere minuti, SMS e Gigabyte aggiuntivi, accessori o sconti sui prodotti. Più tempo si trascorre insieme al provider britannico più i vantaggi sono ricchi. Ogni venerdì Vodafone fa un regalo ai propri clienti. Questa settimana si tratta di un bonus di 15 euro per giocare online al SuperEnalotto.

Happy Black ha un costo di 1,99 euro al mese e ogni 30 giorni propone nuove offerte esclusivi sui prodotti e servizi dei partner commerciali di Vodafone per il tempo libero, i viaggi, l’intrattenimento e lo shopping. Ad esempio, entro il 28 ottobre è possibile ottenere 20 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal proprio piano.

Dal lato intrattenimento, il provider britannico consente di accedere per soli 5 euro al mese a Vodafone Power Gaming, una piattaforma dedicata alle app di giochi e streaming per i gamer. Il servizio nello specifico offre:

Gigabyte illimitati per giocare a: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum. Altri titoli si aggiungeranno a breve

Gigabyte illimitati per lo streaming di Twitch

3 mesi di Hatch inclusi per accedere a più di 100 giochi in un’unica app. L’abbonamento poi si rinnova a 4,99 euro al mese

inclusi per accedere a più di 100 giochi in un’unica app. L’abbonamento poi si rinnova a 4,99 euro al mese Navigazione sulla Giga Network 5G

Le offerte di Vodafone per chi cambia operatore

1. Shake it easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Abbonamento di 3 mesi a Netflix

2. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Attiva RED Unlimited Smart

3. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso in modalità smartphone incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

4. RED Unlimited Black

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

Traffico illimitato in 4.5G o 5G per navigare in Internet

5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso in modalità smartphone incluso

La promozione ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro.

Attiva RED Unlimited Black

5. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming musicale senza consumare dati.

6. Vodafone Facile

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

4 GB di traffico in 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi ha più di 60 anni. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,50 euro se si è già clienti Vodafone) se si consumano almeno 195 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile utilizzare le app di messaggistica e i servizi VoIP per le videochiamate via Internet senza consumare traffico. Nel piano è compreso anche il blocco automatico di servizi digitali a pagamento come oroscopi, quiz e suonerie.

Acquistare online una delle tariffe di Vodafone è ancora più vantaggioso. L’operatore infatti effettua la consegna gratuita a domicilio anche la sera nei giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) su tutto il territorio nazionale. Al link tracking.vodafone.it. è possibile seguire in ogni momento lo stato del proprio ordine inserendo il numero di pratica relativo al prodotto, che viene comunicato dal provider via SMS o email.

L’utente ha il diritto di recedere dal proprio acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine. E’ importante ricordare che in questo caso bisognerà riconsegnare il terminale e tutti gli accessori annessi contenuti nella confezione come caricabatterie, auricolari o altro. Il codice IMEI presente sulla confezione deve inoltre corrispondere a quello riportato sul telefono.