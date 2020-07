Passa a Vodafone da Tim, Wind e Tre: le offerte di Luglio 2020

Luglio potrebbe essere il momento giusto per passare a Vodafone . L’operatore britannico dispone di tariffe tutto incluso, anche con Gigabyte illimitati, per navigare alla velocità del 5G e offerte dedicate ai giovani e altre specifiche categorie di utenti. Scopri i vantaggi di passare a Vodafone per chi arriva da Tim, Wind o Tre

Per l’estate Vodafone ha preparato grandi sorprese per gli utenti di telefonia mobile che non sono soddisfatti del proprio operatore.Il gestore in rosso offre un’ampissima scelta di tariffe, adatte a soddisfare tutti i gusti, e sconti sull’acquisto dei migliori smartphone sulla piazza. Di seguito sono descritti nel dettaglio le tariffe e i vantaggi per i clienti di Tim, Wind e Tre che stanno valutando di passare a Vodafone

Le offerte per chi passa a Vodafone di luglio

1. Shake Remix Unlimited Junior

Minuti illimitati per chiamare 2 numeri Vodafone

300 minuti verso tutti

50 SMS

20 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

12 mesi di Keepers (fino al 31/3/21)

Protezione bambino di Rete Sicura

La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese ed è in esclusiva per chi ha tra 8 e 15 anni compiuti. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 5 euro. La tariffa permette di utilizzare app di messaggistica, mappe, social network e servizi di streaming musicale senza consumare traffico dati. Inoltre, sono bloccate le chiamate e SMS verso servizi a sovrapprezzo.

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Keepers è l’app per iPhone e Android che offre:

Blocco di app selezionate

Monitoraggio social network

Machine learning

Filtro dei siti pericolosi

Geolocalizzazione

Non removibile

Segnalazione messaggi offensivi

Info batteria

2. Vodafone Facile

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

4 GB di traffico in 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi ha più di 60 anni. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,50 euro se si è già clienti Vodafone) se si consumano almeno 195 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile utilizzare le app di messaggistica e i servizi VoIP per le videochiamate via Internet senza consumare traffico. Nel piano è compreso anche il blocco automatico di servizi digitali a pagamento come oroscopi, quiz e suonerie.

3. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Power Gaming incluso per 1 mese (poi 5 euro al mese)

Tidal Premium incluso per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese)

4. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

5. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium (poi 8,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

6. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 29,99 euro invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

7. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese)

12 mesi di Tidal Premium (poi 8,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 39,99 euro invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Tutte le offerte di Vodafone includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

I vantaggi di passare a Vodafone

Vodafone è tra i più importanti operatori di telefonia mobile in Italia e passare alla sua offerta può essere particolarmente vantaggioso per i clienti di Wind, Tre o Tim.

Ad oggi solo l’operatore britannico e Tim dispongono di un’offerta dedicata al 5G. La Giga Network 5G offre prestazioni quattro volte superiori al 4.5G e l’obiettivo è quello di raggiungere i 10 Gigabit al secondo di velocità per la navigazione Internet entro qualche anno. Tali performance permettono di scaricare film e serie TV in altissima definizione o guardarle in streaming senza problemi anche in mobilità.

La rete di Vodafone consente di chiamare, scorrere tra i siti web e persino giocare contemporaneamente grazie ad un tempo di reazione inferiore ai 10 millisecondi con il supporto dell’Edge Computing. Gli utenti di Vodafone possono poi connettere fino a 10 dispositivi e per ognuno di essi sono garantite il massimo delle prestazioni anche in condizioni di traffico congestionato e nei luoghi affollati.

La virtualizzazione avanzata apportata da Vodafone offre il massimo della stabilità anche in movimento e la qualità della voce è migliorata del 50% soprattutto nei luoghi affollati. Persino il tempo di attesa per le chiamate è stato ridotto.

Altro punto di forza di Vodafone è la sicurezza. L’operatore assicura protezione ai dati personali di tutta la famiglia, anche per quanto riguarda gli acquisti online. Rete Sicura in un solo anno ha bloccato 3 miliardi di virus e 44 milioni di malware, anche grazie all’introduzione della crittografia end-to-end all’interno delle app. Vodafone si impegna anche a proteggere i bambini dalle insidie del web, limitandone le attività online secondo i desideri dei genitori e bloccandone l’accesso a siti potenzialmente pericolosi.

Oggi è possibile usufruire delle migliori performance nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli ma a breve si raggiungeranno le 100 città in tutta Italia. L’opzione 5G può essere associata anche ad altre tariffe, oltre quelle in cui è inclusa, al costo di 5 euro al mese e primo mese gratuito.

Vodafone consente poi di personalizzare e gestire ogni dettaglio della propria offerta grazie all’app gratuita My Vodafone per iPhone, Android e telefoni Huawei. Con pochi tap sullo schermo dello smartphone si può verificare il credito residuo ed eventualmente effettuare una ricarica, monitorare il consumo di minuti e Gigabyte tramite gli appositi contatori, attivare opzioni da associare alla linea, cambiare piano e molto altro ancora. Dall’app è ad esempio possibile ottenere supporto in tempo reale, dialogando con l’assistente virtuale TOBi.

Con Happy Friday ogni settimana si possono invece ricevere sconti, Gigabyte aggiuntivi, premi e sconti su prodotti e servizi dei partner di Vodafone riservati ai suoi clienti. Con Happy Black, il programma a pagamento da 2 euro al mese ma con primo mese gratuito, le promozioni diventano ancora più ricche e interessanti. In più, una volta diventati clienti dell’operatore britannico si possono ricevere fino a 90 euro di sconto per ogni amico che si convice a sottoscrivere una delle offerte Internet casa per privati o professionisti di Vodafone.

