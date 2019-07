Passa a Vodafone da TIM, Wind e Tre: le offerte di Luglio 2019

Vodafone è uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia e può contare su di un gran numero di offerte disponibili per navigare in mobilità alla massima velocità disponibile. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte per passare a Vodafone da TIM, Wind e Tre di luglio 2019 e come fare per attivarle.

I nuovi clienti che vogliono passare a Vodafone hanno la possibilità di poter contare su di un gran numero di offerte tra cui scegliere. L’operatore, infatti, propone un listino di tariffe davvero molto ricco con soluzioni disponibili per tutti gli utenti che passano da TIM, Wind e Tre a luglio 2019 e vogliono attivare un’offerta più economica e/o con bonus migliori come, ad esempio, più GB.

Perché conviene passare a Vodafone

Il punto di forza delle offerte Vodafone ed il motivo principale che spinge gli utenti a passare all’operatore è la possibilità di sfruttare l’ottima rete mobile. Sia per copertura che per prestazioni, infatti, la rete Vodafone è una delle migliori in assoluto tra quelle presenti in Italia.

Dal mese scorso, inoltre, Vodafone ha affiancato alla rete 4.5G, che raggiunge da tempo un gran numero di comuni italiani, la nuova rete 5G con il lancio della Giga Network 5G disponibile, per ora, a Milano (e altri comuni dell’area metropolitana milanese), Roma, Napoli, Torino e Bologna.

L’accesso alla rete 5G è disponibile per tutti i clienti Vodafone. Chi ha una tariffa “5G Ready” potrà accedere direttamente alla nuova rete mentre tutti gli altri clienti possono attivare un’apposita opzione, denominata “5G Start”, che, al costo di 5 Euro in più al mese, consente agli utenti di poter sfruttare al massimo la rete mobile dell’operatore.

Un altro punto di forza garantito dalle offerte Vodafone è la possibilità di abbinare uno smartphone a rate. Tutte le offerte mobile dell’operatore, infatti, prevedono la possibilità di acquistare uno smartphone con anticipo e 30 rate mensili. Il listino di smartphone Vodafone è molto ricco e comprende sia top di gamma che smartphone più economici. A seconda del modello scelto sarà possibile utilizzare come metodo di pagamento la carta di credito o il conto corrente.

A rendere ancora più conveniente il passaggio a Vodafone è il programma Happy Black, disponibile al costo di 1,99 Euro al mese. Chi sceglie Happy Black potrà contare sui Giga illimitati per la navigazione con le mappe e, soprattutto, potrà accedere ad un ricco catalogo di offerte, buoni sconto e promozioni di vario tipo proposte dai partner di Vodafone.

Con Happy Black è possibile effettuare prenotazioni a prezzo scontato con Booking e Alitalia, ottenere buoni sconto da utilizzare nei Mondadori Store e nei negozi Leroy Merlin. Da notare che i clienti Happy Black possono accedere a condizioni agevolate alle piattaforme di streaming come NOW TV e Infinity ed, inoltre, possono sfruttare buoni 2×1 per andare al cinema, in ristornati e parchi e attrazioni convenzionate. I vantaggi garantiti da Happy Black, a fronte di un pagamento di appena 1,99 Euro al mese, sono tantissimi.Scopri le migliori offerte Vodafone per smartphone

Le migliori offerte per chi passa a Vodafone a luglio 2019

Tra le migliori offerte disponibili per chi passa a Vodafone da TIM, Wind o Tre a luglio 2019 troviamo Unlimited x4 Pro. Questa tariffa mette a disposizione minuti illimitati e 10 GB al mese con possibilità di navigazione illimitata su app chat, social, musica e mappe al costo di 14,99 Euro al mese per chi sceglie l’addebito su carta di credito o conto corrente (con addebito su credito residuo l’offerta costa 19,99 Euro al mese).

Da notare, inoltre, che i clienti Under 30 hanno la possibilità di attivare Shake it Easy. Quest’offerta include minuti ed SMS illimitati oltre a 60 GB al mese ed alla possibilità di navigare senza limiti su app chat, social, musica e mappe al costo di 14,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente (in caso di addebito su credito residuo, l’offerta costerà sempre 14,99 Euro al mese ma i GB inclusi saranno “solo” 30 GB). Attivando quest’offerta, inoltre, i nuovi clienti potranno ottenere 3 mesi di abbonamento a Netflix gratis. Questa tariffa è predisposta alla navigazione tramite rete 5G.

A completare la gamma di offerte disponibili per chi passa a Vodafone a luglio 2019 ci sono le tre tariffe della gamma RED Unlimited. La soluzione “base” è RED Unlimited Start. Questa tariffa presenta minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati verso l’Unione Europea e 20 GB di traffico dati in 4.5G e 5G con navigazione illimitata su app chat, social, musica e mappe al costo di 18,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito oppure a 24,99 Euro al mese con addebito su credito residuo.

Per i più esigenti c’è anche RED Unlimited Ultra. Questa tariffa include minuti ed SMS illimitati in Italia e minuti illimitati dall’Italia verso l’UE. In aggiunta, l’offerta include 30 GB di traffico dati al mese con la Giga Network di Vodafone con navigazione illimitata tramite app chat, social, musica e mappe. Da notare, inoltre, che per chi sceglie RED Unlimited Ultra troviamo anche 1000 minuti di chiamate dall’Italia all’estero (Paesi extra UE) oltre a 200 minuti e 1 GB da utilizzare in roaming extra UE. Il costo della tariffa è di 24,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito (su credito residuo l’offerta costa 34,99 Euro al mese).

A completare la gamma di offerte Vodafone troviamo RED Unlimited Black, l‘offerta più completa di Vodafone. Chi sceglie questa tariffa avrà a disposizione un piano tariffario con minuti ed SMS illimitati in Italia, minuti illimitati per le chiamate dall’Italia all’UE, 1000 minuti al mese per le chiamate dall’Italia ai Paesi extra UE e 500 minuti e 5 GB in roaming extra UE. Il punto di forza di questa offerta è rappresentato dalla possibilità di poter contare su Giga illimitati in Italia con la Giga Network dell’operatore. RED Unlimited Black ha un costo periodico di 39,99 Euro al mese, per chi sceglie l’addebito dei rinnovi su conto corrente o su carta di credito. In caso di addebito su credito residuo, invece, il costo dell’offerta è di 59,99 Euro al mese.

30 GB al mese gratis per chi passa a Vodafone con il fisso

Vodafone offre 30 GB al mese gratis per navigare in mobilità a tutti gli utenti che attivano a luglio 2019 un nuovo abbonamento per la rete di fissa di casa. L’offerta Vodafone da attivare è Internet Unlimited ed è disponibile per tutti gli utenti raggiunti dalla fibra FTTH, in grado di garantire una velocità massima di 1 Giga in download (pari a 1024 Mega), oppure da chi è raggiunto dalla fibra mista FTTC, che offre una velocità di connessione massima pari a 200 Mega in download.

Internet Unlimited di Vodafone include una linea telefonica fissa con chiamate a consumo (le chiamate illimitate hanno un costo aggiuntivo di 5 Euro in più al mese) ed una connessione illimitata, tramite rete FTTH o FTTC. Il costo dell’offerta è di 27,90 Euro al mese. Incluso nel prezzo troviamo sia il contributo di attivazione che l’opzione Vodafone Ready che, tra i vari vantaggi, offre la possibilità di sfruttare il modem Wi-Fi fornito dall’operatore e già predisposto alla connessione.

Per chi passa a Vodafone con la linea fissa di casa, l’operatore propone la possibilità di utilizzare una SIM dati con 30 GB al mese senza costi aggiuntivi. Da notare, inoltre, che attivando l’offerta online, senza richiedere l’assistenza di un consulente ma sfruttando la procedura di attivazione disponibile cliccando sul box qui di sotto, il cliente riceverà anche un codice per poter ottenere un anno di abbonamento gratuito al servizio Playstation Plus.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone