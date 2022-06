Passa a Vodafone da TIM, Wind e Tre: le offerte di Giugno 2022

Passa a Vodafone per avere minuti, SMS e anche Gigabyte illimitati per navigare in 5G con i vantaggi, premi e sconti di Vodafone Club

Vodafone potrebbe essere l’operatore giusto a cui rivolgervi se siete tra i clienti di TIM o WindTre insoddisfatti del proprio piano telefonico. L’azienda britannica punta sulla qualità della rete, l’attenzione alla sicurezza e protezione dei dati personali e bancari insieme alla facilità di gestione della propria tariffa con l’app My Vodafone.

Chi passa a Vodafone a giugno non solo può trovare l’offerta di telefonia mobile giusta per le proprie tasche ed esigenze di comunicazione ma anche usufruire di sconti, promozioni e convenzioni personalizzate grazie ai programmi fedeltà Vodafone Happy e Vodafone Club.

Passa a Vodafone: le offerte più richieste

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile RED Max illimitati anche in Ue 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay RED Pro illimitati anche in Ue 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay Family+ illimitati illimitati in 5G 9,99 euro al mese

Chi passa a Vodafone a giugno può trovare offerte 5G con tanti Gigabyte a un costo ancora più conveniente se si sceglie Smart Pay come metodo di pagamento. Quando si è all’estero con Smart Passport+ si hanno a disposizione fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno fuori dall’Unione Europea e USA al costo di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Per tutte le offerte è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro per i nuovi clienti.

I clienti che attivano una delle offerte passa a Vodafone per il proprio smartphone possono poi scegliere Internet Unlimited, l’abbonamento per la connessione Internet

Passa a Vodafone: le offerte con Giga illimitati

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro)

Chi passa a Vodafone e cerca il meglio che l’operatore possa offrire deve certamente rivolgersi alle promozioni della famiglia Infinito, che includono Gigabyte illimitati per navigare alla massima velocità in 5G. Per tutte le tariffe è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro per i nuovi clienti.

Ai piani Infinito può anche essere abbinato l’acquisto a rate di un telefono, potendo scegliere tra i migliori modelli di Apple come iPhone 13 e iPhone SE o i prodotti di fascia alta e media dei produttori Android come Samsung, OPPO, Huawei e Xiaomi. L’operatore per le offerte smartphone incluso richiede una permanenza minima di 24 mesi e potrebbe essere previsto anche il pagamento di un acconto per alcuni modelli. I

l telefono e la SIM vi verranno consegnati gratuitamente a casa nei giorni lavorativi e in tutta Italia. Per seguire il proprio ordine è sufficiente inserire il numero di pratica del prodotto, che viene comunicato via SMS o email, all’interno dell’apposito sistema di tracking. Se cambiate idea si può sempre recedere dall’acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine riconsegnando il prodotto e tutti gli accessori presenti nella confezione.

Passa a Vodafone: le offerte per i giovani

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Shake it Easy (solo per under 30) illimitati 100 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay Shake Remix Unlimited Junior (solo per under 15 e in negozio) minuti illimitati per chiamare due numeri Vodafone 300 minuti verso tutti 50 SMS 20 GB 9,99 euro (6,99 euro per i clienti rete fissa) Shake it Fun (solo per under 25) illimitati 50 GB 9,99 euro con Smart Pay (altrimenti 11,99 euro)

Chi passa a Vodafone può anche trovare l’offerta giusta per i propri figli o tariffe pensate per i giovani che utilizzano quotidianamente lo smartphone per tante attività e quindi necessitano di tanto traffico dati al mese. Le offerte Shake includono Giga illimitati per ascoltare musica, chattare con gli amici e postare quel che si vuole sui principali social network. In più si possono seguire lezioni e videoconferenza senza ritardi o blocchi con il Pass Meeting incluso per 3 mesi.

Le tariffe Shake offrono poi accesso gratuito a Vodafone Power Gaming e per 6 mesi a Game Now. La prima piattaforma prevede Giga illimitati per i propri giochi preferiti (Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum) e per seguire le live di Twitch. Game Now invece permette di giocare senza limiti a tutti i titoli in catalogo, anche collegando un gamepad compatibile allo smartphone. La piattaforma è ottimizzata per l’utilizzo su più piattaforme (telefono, tablet e PC) e sotto rete 5G. Al termine della promozione Game Now si rinnova a 9,99 euro al mese, salvo disdetta.

Per i più piccoli è anche inclusa la piattaforma Digital Privacy & Security per proteggere i bambini dalle principali minacce sul web e 12 mesi di Kids Planet, dove trovare giochi, video e musica adatte ai più piccoli. In più solo consolo con Shake Remix Unlimited Junior si può acquistare lo smartwatch Vodafone Neo a 9,99 euro al mese. Per tutte le offerte è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro per i nuovi clienti.

Passa a Vodafone: l’offerta per gli anziani

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Facile illimitati 4 GB in 4G 12,99 euro con Smart Pay

Vodafone ha pensato anche a una tariffa specifica per gli anziani. Si tratta di una promozione con un ottimo rapporto qualità prezzo e che gli consente di restare sempre in contatto con i propri cari, attraverso nuovi strumenti digitali come le videochiamate e le chat (per chi su hanno Gigabyte illimitati), e di migliorare diversi aspetti della quotidianità attraverso la tecnologia. Nel pacchetto è anche previsto il blocco di servizi a sovrapprezzo come quiz, suonerie, meteo, sfondi e news per evitare spese superflue. Il costo di attivazione è di 6,99 euro.

Passa a Vodafone: le offerte solo dati

Gigabyte Prezzo mensile Attivazione Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro 5 euro Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro 5 euro Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro 10 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro 10 euro

Chi non ha la linea fissa a casa e passa a Vodafone può trovare diverse proposte per navigare su smartphone, tablet e chiavette Internet ad alta velocità anche nello stesso momento. A tutte le offerte Internet mobile si può anche abbinare un modem Wi-Fi portatile dalle dimensioni ridotte e che si può portare anche con sé in vacanza. Il terminale è incluso a 1 euro al mese per 24 rate con e Giga Speed Plus 50.

Passa a Vodafone con Smart Pay: zero ricariche e tanti vantaggi

Chi passa a Vodafone può scegliere di pagare la nuova offerta su credito residuo o con Smart Pay, che invece prevede l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito/debito/prepagata. Il secondo metodo di pagamento porta con sé numerosi vantaggi. Il più evidente è quello di non dover più acquistare una ricarica manuale ogni mese né preoccuparsi se si ha sufficiente credito per il rinnovo del piano.

Smart Pay però porta anche altri vantaggi in quanto offre accesso a tariffe agevolate, che si traduce in uno sconto sul prezzo mensile dell’offerta. Altro punto di forza dell’addebito automatico sta nel fatto che chi lo sceglie ha incluso Vodafone Club o Vodafone Club+ a seconda della promozione scelta. I due programmi riservati ai clienti dell’operatore permettono di avere Giga aggiuntivi, sconti e convenzioni per l’acquisto di servizi e prodotti dei partner di Vodafone.

Vodafone Club attualmente prevede:

10 GB aggiuntivi

5% di sconto su Booking.com

10 euro di sconto sulla spesa online su Carrefour.it (spesa minima 99 euro)

5 euro di sconto carburante digitale nei distributori Q8 e Q8easy (rifornimento minimo 30 euro)

30 euro di sconto sugli acquisti su YOOX (spesa minima 150 euro)

Vodafone Club+ aggiunge:

6 mesi di Infinity+ con film, serie TV, cartoni animati e UEFA Champions League (poi si disattiva in automatico)

150 euro di sconto su una selezione di smartphone e accessori nei Vodafone Store

Passa a Vodafone: tutti i dettagli sulla rete

La Giga Network 5G nasce dall’evoluzione della rete 4.5G. Questa tecnologia garantisce prestazioni quattro volte superiori a quella precedente e permette un accesso immediato alle informazioni e ai contenuti potendo contare su un segnale stabile anche durante le videochiamate. Con il 5G si può godere di uno streaming in alta definizione e giocare online senza ritardi o blocchi. Il massimo delle performance è garantito anche nei luoghi affollati per tutti gli smart device connessi alla rete anche contemporaneamente, dagli smartwatch ai tracker e tanti altri ancora.

La rete di Vodafone è inoltre la più grande d’Europa alimentata da fonti rinnovabili ed è stata approvata da Altroconsumo, che l’ha messa al primo posto per velocità in download e upload e la qualità di navigazione su siti Internet. L’operatore ha raggiunto una copertura outdoor 5G del 90% a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo, Bari.

