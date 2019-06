Passa a Vodafone da Tim, Wind e Tre: le offerte di giugno 2019

Vodafone per questo mese punta a rubare clienti alla concorrenza con nuove tariffe dedicate ai giovani e a chi ama condividere i dettagli della propria vita con amici e parenti. Scopri le offerte dell’operatore britannico per chi arriva da Tim, Wind e Tre

Vodafone per il mese di giugno intende consolidare la seconda posizione nel settore della telefonia mobile puntando sui suoi servizi più apprezzati dagli utenti. L’operatore britannico può già contare su un certo seguito da parte di molti italiani ma l’obiettivo è sempre quello di scalare la classifica e deporre dal trono l’eterno rivale Tim. Per farlo, il provider in rosso tenta i clienti dei concorrenti con tariffe operator attack dall’eccellente rapporto qualità prezzo.

Le due promozioni di punta di Vodafone sono senza ombra di dubbio Shake it Easy e Unlimited X4 Pro. La prima è stata pensata per i giovani e permette di accedere a minuti ed SMS illimitati oltre a 60 GB di traffico per navigare tra i siti web o accedere ad app e servizi online in mobilità. Unlimited X4 Pro invece offre un ottimo compromesso tra minuti a disposizione per chiamare, traffico dati e costi. A listino è comunque sempre possibile trovare le altre offerte della linea RED.

Tutte le principali offerte di Vodafone sono strutturate per vivere la propria quotidianità digitale al massimo e infatti permettono di condividere foto e video, oltre ad ascoltare musica direttamente dallo smartphone, senza il timore di consumare in breve tempo il traffico telefonico. Gli utenti hanno infatti Gigabyte illimitati per l’utilizzo di piattaforme come Facebook, WhatsApp, Instagram, Google Maps e Spotify.

Chi invece preferisce avere un controllo più diretto dei propri consumi ed evitare di pagare per servizi che sostanzialmente non gli servono può scegliere il piano a consumo Vodafone 25.

Perché passare a Vodafone

Passare a Vodafone da un altro operatore offre una serie di vantaggi che non bisogna di certo sottovalutare. L’operatore britannico mette infatti a disposizione dei suoi clienti la possibilità di usufruire di una rete mobile tra le più veloci e capillari del Paese e di ottenere assistenza tecnica e amministrativa in ogni momento. Non solo, Vodafone è particolarmente generosa con i propri clienti e a cadenza regolare gli propone vantaggi e promozioni anche ad hoc.

La Giga Network 4.5G di Vodafone è il passo intermedio verso l’adozione del 5G, il nuovo standard di comunicazione che rivoluzionerà non solo il settore mobile ma anche come vivremo la città e la quotidianità nelle mura domestiche. L’operatore britannico per realizzare la sua rete ha utilizzato le più innovative soluzioni software (Big Data, intelligenza artificiale e Machine Learning). Ciò ha permesso di offrire una velocità fino a 1 Gigabit al secondo e di ridurre la latenza del 60% in 2 anni.

Con la Giga Network 4.5G si possono condividere foto e video sui social network senza problemi anche nei luoghi più affollati. Il tempo di apertura delle pagine web è ridotto al minimo e anche le chiamate hanno beneficiato di questa evoluzione tecnica. La stabilità è migliorata del 30% e la voce risulta pulita anche grazie all’assenza di rumori di fondo. Non solo, Vodafone ha anche tagliato sensibilmente il tempo di attesa per l’invio di una chiamata. La rete dell’operatore britannico è inoltre protetta dal Secure Control, una soluzione anti-malware per garantire che i pagamenti online e i dati degli utenti siano al sicuro.

Vodafone permette poi di gestire con la massima libertà la propria offerta tramite la sua app gratuita My Vodafone, disponibile per Android e iPhone. La piattaforma permette con pochi e semplici di click di avere una panoramica della stato della linea con pochi e semplici tap sullo schermo dello smartphone. Con My Vodafone è possibile visualizzare i minuti, SMS e Gigabyte residui dagli appositi contatori, tenere memoria delle scadenza, attivare o disattivare specifici servizi, visualizzare eventuali promozioni associate al piano e molto altro ancora.

Vodafone è anche conosciuto come una delle aziende che forniscono un eccezionale servizio di assistenza ai propri clienti. Chiamando il numero gratuito 190 è infatti possibile ottenere supporto dal lato tecnico e amministrativo da parte di un consulente specializzato tutti i giorni dell’anno. In alternativa, per ottenere risposta ai propri dubbi e perplessità, è possibile affidarsi a TOBi. L’intelligenza artificiale di Vodafone sarà in grado di fornire un supporto altrettanto utile e paragonabile a quello garantito da personale in carne ed ossa.

Passare a Vodafone significa anche potersi iscrivere al programma di sconti Happy Black. Per soli 1,99 euro al mese è possibile accedere a promozioni e vantaggi esclusivi per il tempo libero, l’intrattenimento, i viaggi e gli acquisti online che si rinnovano a cadenza regolare. Ad esempio è possibile andare al ristorante, al cinema o nei parchi di divertimenti in due ma pagando solo per uno. Happy Black offre anche coupon per il noleggio auto durante le vacanze, crociere e la prenotazione dell’hotel. L’attivazione del servizio può avvenire sia tramite il sito dell’operatore sia dall’app My Vodafone. Affrettatevi a sottoscrivere una delle offerte dell’operatore in rosso perché il primo mese di Happy Black è gratuito.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle offerte di Vodafone per chi arriva da Tim, Wind o Tre e le modalità con cui sottoscriverle:

1. Shake it easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Attiva Shake it easy

2. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming senza consumare dati.

Attiva Unlimited X4 Pro di Vodafone

3. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

20 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Attiva RED Unlimited Smart di Vodafone

4. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

5. RED Unlimited Black

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

Traffico illimitato in 4.5G per navigare in Internet

5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro.

Attiva RED Unlimited Black di Vodafone

Tutte le offerte Vodafone RED sopracitate permetto di utilizzare 1 GB di riserva per continuare a navigare e l’opzione Smart Passport+ per quando ci si trova all’estero.

6. Vodafone 25

Vodafone 25 è un piano a consumo e offre: