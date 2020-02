Passa a Vodafone da Tim, Wind e Tre: le offerte di febbraio 2020

Vodafone si conferma il terzo operatore di telefonia mobile in Italia per numero di linee attive dopo Tim e il gruppo Wind Tre. Il provider in rosso dispone infatti di un listino ricco e variegato di tariffe tra cui scegliere e in grado di soddisfare le esigenze delle più disparate tipologie di utenti. Ecco illustrate nel dettaglio le caratteristiche delle promozioni di Vodafone per chi arriva da altri operatori:

Le migliori offerte Vodafone per chi arriva da Tim, Wind e Tre

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

7. Simple Digital

1000 minuti per chiamare

1000 SMS

20 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese invece di 17,99 euro se si sceglie l’addebito per le ricariche su carta di credito o conto corrente ed è riservata ai nuovi numeri. Non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. Nel pacchetto è compreso il servizio Smart Passport+.

8. Vodafone Facile

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

4 GB di traffico in 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi ha più di 60 anni. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,50 euro se si è già clienti Vodafone) se si consumano almeno 195 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile utilizzare le app di messaggistica e i servizi VoIP per le videochiamate via Internet senza consumare traffico. Nel piano è compreso anche il blocco automatico di servizi digitali a pagamento come oroscopi, quiz e suonerie.

I vantaggi di chi passa a Vodafone a febbraio

Passare a Vodafone è particolarmente vantaggioso per chi arriva da Tim, così come per i clienti di Wind e Tre. L’operatore britannico dispone infatti di una delle reti più efficienti, capillari e veloci disponibili in Italia. L’infrastruttura attuale nasce da un’evoluzione della Giga Network 4.5G e consente di navigare in 5G nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli. L’azienda comunque ritiene di poter estendere la copertura a 100 città entro qualche mese.

La Giga Network 5G offre un tempo di reazione di meno di 10 millisecondi e ciò consente un utilizzo in tempo reale di app e giochi. La velocità di navigazione è 4 volte superiore al 4.5G e l’obiettivo è arrivare fino a 10 Gigabit al secondo entro qualche anno. La rete di Vodafone consente anche di connettere fino a 10 dispositivi in contemporanea potendo contare su performance altissime anche nei luoghi più affollati. La crescente virtualizzazione ha permesso di garantire un segnale stabile e potente anche in condizioni di traffico elevate e in movimento.

Vodafone ha anche lavorato su aspetti come la qualità dell’audio e la sicurezza. I tempi di attesa per le chiamate sono state ridotte mentre la qualità percepita della voce è aumentata del 50% soprattutto in ambienti rumorosi. L’operatore grazie alla sua piattaforma Secure Control ha poi bloccato 3 miliardi di malware e 44 milioni di virus in un anno e assicura la sicurezza della privacy e pagamenti online per tutti. L’introduzione della crittografia end-to-end nelle app ha ulteriormente implementato il livello di protezione per gli utenti.

I clienti Vodafone possono gestire ogni aspetto del proprio piano dall’app My Vodafone, disponibile gratuitamente per iOS e Android. Il software offre funzioni come la verifica dei minuti, SMS e Gigabyte consumati tramite gli appositi contatori, monitoraggio del credito residuo, ricarica online, controllo delle opzioni attive sulla linea, cambio di piano e molte altre ancora.

Nel listino di tariffe di Vodafone troviamo soluzioni per tutti i gusti. La più recente famiglia di promozioni Infinito offre Gigabyte senza limiti per navigare in Rete e accedere alle proprie app preferite in mobilità. La linea RED Unlimited si contraddistingue per minuti illimitati e un quantitativo di traffico dati sufficiente anche per chi utilizza spesso lo smartphone per la visione di video, film e serie TV in streaming o l’ascolto di musica online. Simple Digital è la soluzione per chi non ha grandi pretese dal proprio piano telefonico e non vuole spendere troppo mentre Shake it Easy e Vodafone Facile sono tariffe strutturate rispettivamente per le esigenze dei giovani e degli anziani.

Chi passa a Vodafone può poi accedere ai programmi fedeltà come Vodafone Happy e Happy Black. Il primo permette di ricevere gratuitamente regali, minuti e Gigabyte aggiuntivi e sconti su prodotti e servizi ogni settimana. Happy Black costa invece 1,99 euro al mese e consente ogni giorno di ottenere vantaggi, convenzioni, Giga illimitati e offerte su prodotti e servizi dei partner di Vodafone.

Passare a Vodafone diventa ancora più vantaggioso se si sceglie di acquistare la tariffa desiderata tramite il canale online. L’operatore garantisce la consegna di prodotti e SIM gratuitamente nei giorni lavorativi (da lunedì al venerdì, anche la sera) su tutto il territorio nazionale.

Una volta effettuato l’acquisto, l’utente ha la possibilità di monitorare lo stato della consegna in ogni momento tramite l’apposito link tracking.vodafone.it. Per farlo basta avere con sé il numero della pratica associata al prodotto che viene comunicata tramite SMS o via email subito dopo aver completato l’acquisto.

I clienti hanno la possibilità di recedere dal proprio acquisto entro 14 giorni dall’aver ricevuto l’ordine. In questo caso, Vodafone richiede che vengano riconsegnati tutti i prodotti e gli accessori originali contenuti nella confezione (batteria, auricolare, carica batterie, etc.). Inoltre, il codice IMEI presente sull’imballaggio deve necessariamente corrispondere a quello presente sul telefono.