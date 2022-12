Passa a Vodafone da Iliad, Tim, Windtre e altri operatori: le offerte di Dicembre 2022

Passa a Vodafone per avere anche minuti e Giga illimitati in 5G e la protezione di Rete Sicura . Tutti i dettagli sulle offerte per i vari operatori

Vodafone anche questo dicembre si piazza tra i migliori operatori in Italia grazie alla ricca scelta di offerte, una rete di altissima qualità e attenzione alla sicurezza online. Chi poi passa a Vodafone per la telefonia mobile e la rete fissa con l’iniziativa Infinito Insieme può avere Giga illimitati ogni mese senza costi aggiuntivi per 6 SIM e fino al 31/12/22 anche 12 mesi di NOW TV Cinema ed Entertainment. Si può scegliere di pagare con addebito in fattura o borsellino, carta di credito e RID.

Passa a Vodafone da Iliad o alcuni operatori virtuali a dicembre 2022

Offerte Vodafone per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato per 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro

Chi passa a Vodafone e arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Postemobile, Coop Voce, Tiscali e Lycamobile può attivare solo online due offerte dedicate tra le più economiche nel listino di tariffe del gestore britannico. Chi le acquista dovrà però obbligatoriamente richiedere a Vodafone la portabilità del numero, che verrà completata gratuitamente entro tre giorni lavorativi al massimo.

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese . Attivazione e SIM gratuite

con minuti e SMS illimitati e con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi . Attivazione e SIM gratuite Vodafone Silver (prezzo bloccato per 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite

Con Smart Pay si attiva il pagamento automatico con addebito su conto corrente o carta di credito. Questo sistema consente di ottenere diversi vantaggi:

Non dover più acquistare una ricarica manuale per il rinnovo del piano

Sconto sul prezzo mensile delle offerte

5G Priority Access per avere accesso prioritario alla rete dell’operatore anche nei luoghi affollati o in condizioni di traffico congestionato

per avere accesso prioritario alla rete dell’operatore anche nei luoghi affollati o in condizioni di traffico congestionato Vodafone Club con 10 GB aggiuntivi al mese, navigazione 5G e sconti per l’acquisto di prodotti e servizi di Pulsee, YOOX, Q8, Carrefour.it, Booking.com e Amazon.it. Per chi iscrive ora è inclusa anche un gift card da 5 euro

Passa a Vodafone da TIM, WindTre e altri operatori a dicembre 2022

Offerte Vodafone per chi arriva da qualsiasi operatore Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 2 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 3 Family + (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 5 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 200 minuti e 1 GB) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 7 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 500 minuti e 5 GB) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Chi passa a Vodafone può accedere comunque alle altre tariffe dell’operatore che sono aperte a tutti, a prescindere dal gestore di provenienza, e non richiedono necessariamente la portabilità del numero. E’ quindi possibile anche acquistare una SIM con un nuovo numero. Tutte queste tariffe includono la navigazione sulla Giga Network 5G, approvata da Altroconsumo per la velocità in download e upload, navigazione Internet e visione di filmati online. Il 5G garantisce prestazioni fino a cinque volte superiori al 4G e Vodafone oggi assicura una copertura con la rete di ultima generazione a Milano, Torino, Bologna, Napoli, Genova, Roma, Verona, Firenze, Palermo, Bari e altre città.

Tra le offerte più richieste per chi passa a Vodafone a dicembre abbiamo:

RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per chi ha la linea fissa con Vodafone il prezzo è di 6,99 euro al mese . Incluso un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro. L’offerta è disponibile solo in negozio

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Per chi ha la linea fissa con Vodafone il prezzo è di . Incluso un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro. L’offerta è disponibile solo in negozio RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

Alle offerte top di gamma di Vodafone invece appartengono:

Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

con fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

con alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta è riservata a a chi ha già la linea fissa con Vodafone e include un mese di Rete Sicura e 12 mesi di NOW TV Cinema ed Entertainment

Rete Sicura è il sistema di protezione che ogni mese blocca circa 500 milioni di attacchi hacker ai dispositivi connessi. La piattaforma vi mette al sicuro dal furto d’identità digitale, frodi informatiche e clonazione della carta di credito attraverso pratiche come il monitoraggio delle email. Se si finisce su un sito malevolo o potenzialmente pericoloso, invece, si viene avvisati immediatamente e si interrompe il caricamento. Rete Sicura protegge anche i bambini bloccando l’accesso a siti non adatti ai minori o l’utilizzo di Internet per non impattare negativamente su studio e riposo. E’ anche possibile impostare l’orario della buonanotte. Dopo un mese Rete Sicura si disattiva in automatico.

Chi passa a Vodafone e attiva le offerte Infinito può accedere a Vodafone Club+. Il programma fedeltà avanzato rispetto a quello base aggiunge 6 mesi di Infinity+ per vedere 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K e sconti per acquistare prodotti tech nei Vodafone Store.

Passa a Vodafone per la connessione di casa: le offerte di dicembre 2022

Offerte per la fibra di Vodafone Navigazione Chiamate Costo mensile 1 Internet Unlimited illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 27,90 euro 2 Casa Wireless+ illimitata fino a 300 Mbps in FWA illimitate 27,90 euro 3 Internet Unlimited V-Max illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 32,90 euro 4 Family Plan illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro

Chi passa a Vodafone può scegliere anche tra differenti offerte fibra ottica. Con l’integrazione della tecnologia GPON nella sua rete FTTH (Fiber to the Home), l’operatore riesce a raggiungere tutte le principali città italiane e garantire il massimo in termini di prestazioni. In alternativa potete allacciarvi alla rete FTTC (Fiber to the Cabinet) o fibra mista rame. Se non siete raggiunti dalla fibra avete a disposizione l’offerta FWA (Fixed Wireless Access), ideale per i piccoli Comuni, o fibra mista radio. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Le offerte fibra di Vodafone disponibili a dicembre sono:

1. Internet Unlimited con navigazione illimitata fino a 1/2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, attivazione (5 euro al mese per 24 rate) e modem con Wi-Fi Optimizer inclusi a 27,90 euro al mese senza vincoli. Se siete clienti dell’operatore per la telefonia mobile potete avere la stessa offerta con 12 mesi di NOW TV Cinema ed Entertainment con attivazione entro il 31/12/22 (poi 14,99 euro al mese) a 22,90 euro al mese.

2. Internet Unlimited V-Max con navigazione illimitata fino a 1/2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, attivazione (5 euro al mese per 24 rate), modem con Super Wi-Fi 6 Extender per portare il segnale in ogni angolo della casa e Rete Sicura Family a 32,90 euro al mese senza vincoli. Contributo una tantum di 9,99 euro

3. Family Plan con navigazione illimitata fino a 1/2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, attivazione (5 euro al mese per 24 rate), modem con Super Wi-Fi Optimizer, SIM mobile (minuti, SMS e Giga illimitati in 5G), Rete Sicura per un mese (poi si disattiva in automatico), 12 mesi di NOW TV Cinema ed Entertainment con attivazione entro il 31/12/22 (poi 14,99 euro al mese) a 34,90 euro al mese senza vincoli.

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica potete attivare:

4. Casa Wireless+ con navigazione illimitata fino a 30/300 Mbps in download in FWA, chiamate illimitate da fisso, Vodafone Station FWA con Wi-Fi Optimizer o antenna esterna a seconda della copertura a 27,90 euro al mese. Attivazione a 96 euro o 4 euro al mese per 24 rate.

Passa a Vodafone per la linea fissa con codice di migrazione

Chi passa a Vodafone può ridurre i tempi necessari per l’attivazione della nuova offerta di rete fissa fornendo al gestore in rosso il proprio codice di migrazione, ovvero la sequenza di numeri e lettere (solitamente tra 15 e 19 caratteri) che contiene importanti informazioni come il numero di telefono e il provider di provenienza e destinazione. Il codice di migrazione si trova nell’ultima bolletta e per chi arriva da TIM potrebbe essere riportato come “codice segreto”. Nel caso in cui abbiate difficoltà a trovarlo potete richiedere al vostro attuale operatore di fornirvelo chiamando il servizio clienti. Chi passa a Vodafone dovrà quindi fornire oltre al codice di migrazione anche un documento d’identità e codice fiscale per iniziare la procedura di portabilità. Per controllare che sia corretto potete verificare gratis il codice di migrazione su SOStariffe.it.

Passa a Vodafone per la linea fissa: quanto tempo per l’attivazione

Chi passa a Vodafone per la connessione di casa dovrà aspettare tra 15 e 20 giorni dalla richiesta di portabilità del numero di telefono fisso per poter iniziare a navigare con la sua nuova offerta fisso. In alcuni casi è possibile arrivare fino a 60 giorni ma si tratta di casa molto rari.

