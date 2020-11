Passa a Vodafone da Iliad a Novembre 2020: promozioni e offerte

Iliad in poco più di anni ha conquistato oltre 6 milioni di utenti grazie ad offerte senza vincoli, costi nascosti e rimodulazioni. I prezzi sono allettanti ma anche l’operatore di telefonia mobile low cost non è esente da difetti. Ad esempio, molti suoi clienti lamentano problemi di copertura, soprattutto nelle zone lontane dalle grandi città. Per risolvere il problema basta affidarsi a gestori più affidabili in termini di efficienza della rete come Vodafone. Il provider in rosso non solo offre una copertura ampia e prestazioni di alto livello per la navigazione in mobilità ma agli utenti di Iliad propone offerte economiche quanto quelle del loro attuale gestore e un servizio di assistenza dedicato.

Le offerte Vodafone per chi arriva da Iliad

Tutti gli operatori di telefonia mobile prevedono nel proprio listino le cosiddete tariffe operator attack. Queste promozioni sono disponibili in esclusiva per i clienti della concorrenza che intendono cambiare gestore. Vodafone specificatamente per gli utenti Iliad mette a disposizione due offerte:

1. Special 50 Digital Edition

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G

Attivazione e spedizione gratuite

Il costo dell’offerta è di 7 euro al mese.

2. Special 100 Digital Edition

Minuti illimitati

1.000 SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G

Attivazione e spedizione gratuite

Happy Black gratuito

Il prezzo di 9,99 euro al mese è bloccato per 24 mesi.

Confronta le offerte di Vodafone »

Special 50 Digital Edition offre un bundle di minuti, SMS e Gigabyte identico a Giga 50 di Iliad ma il prezzo è leggermente inferiore (7 euro al mese contro 7,99 euro). In più, passare a Vodafone permette di accedere ad una rete superiore in termini di prestazioni e copertura a quella dell’operatore francese. Il lato negativo è che al contrario di quanto avviene con Iliad, non c’è certezza che l’offerta non venga rimodulata in futuro.

Special 100 Digital Edition è invece un’occasione da non perdere, considerando che Flash 100 del provider d’oltralpe, la tariffa con 100 GB a 9,99 euro al mese, non è più disponibile. Oltre alla sopracitata rete, ci sono due ulteriori vantaggi nel sottoscrivere questa offerta. Il primo è che il prezzo al contratio di Special 50 Digital Edition è bloccato per almeno 2 anni. Il secondo è la possibilità di accedere gratuitamente a Happy Black. Il programma fedeltà di Vodafone ogni mese propone offerte esclusive, convenzioni e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore. Ad esempio, si può ottenere un abbonamento di un anno ad Amazon Prime, il 10% di sconto sulle prenotazioni su Booking.com e 6 mesi di film e serie TV su Infinity. Happy Black normalmente avrebbe un prezzo di 1,99 euro al mese ma con primo mese gratuito.

In più, vi ricordiamo che Vodafone al contrario di Iliad include nelle sue tariffe l’app My Vodafone per la gestione dell’offerta. La piattaforma consente di monitorare il credito residuo, conoscere la quantità di minuti, SMS e Gigabyte utilizzati in ogni momento, effettuare una ricarica online, cambiare piano, disattivare eventuali opzioni attive sulla linea e accedere ai vantaggi di Happy Black.

Le altre offerte di Vodafone

Vodafone dispone anche di altre offerte aperte a tutte e in grado di soddisfare necessità diverse. Ad esempio, è possibile trovare promozoni con Gigabyte illimitati e soprattutto con la possibilità di navigare su rete 5G. L’operatore britannico è stato tra i primi ad adottare il nuovo standard per reti mobili e oggi permette di raggiungere la massima velocità nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli con l’obiettivo di ampliare presto la copertura ad altri 100 Comuni italiane. L’opzione inclusa nella famiglia Infinito può comunque essere acquistata anche per altre tariffe al prezzo di 5 euro al mese con primo mese gratuito. Per risparmiare il consiglio è di scegliere Smart Pay come metodo di pagamento. L’addebito automatico su carta di credito e conto corrente permette innanzitutto di non doversi più preoccupare delle ricariche e ridure l’addebito mensile del piano mobile.

Non solo, Iliad permette di acquistare a rate solo i più recenti modelli di iPhone. Vodafone invece offre l’opportunità di associare alle sue tariffe l’acquisto a rate non solo di iPhone 12 ma anche di tutti gli smartphone top di gamma di grandi produttori come Samsung, Huawei e Xiaomi. Tra i modelli pubblicizzati dall’operatore troviamo, ad esempio, Huawei P Smart 2021, Motorola Razr 5G e Mi 10T 5G.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 384 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese) RED Digital Edition illimitati 40 GB 18,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 6,99 euro se si consumano 269 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita Giga illimitati per mappe, chat, social e servizi di streaming musicale

Vodafone ha pensato anche ai bisogni dei giovani. I teenager possono scegliere tra tariffe ricche di Gigabyte a prezzi convenienti. Per i più piccoli, invece, l’operatore ha pensato a servizi ad hoc per proteggerli dalle principali insidie del web. I genitori possono tracciarne le attività online e limitarle a determinati orari e bloccare l’accesso a siti ritenuti potenzialmente pericolosi. Nel pacchetto è compresa anche un piattaforma dedicata al mobile gaming.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Shake it Easy illimitati 60 GB in 4G o 5G (10 GB in roaming in Ue) pagando con carta di credito o addebito sul conto corrente (altrimenti 30 GB) 14,99 euro 3 euro Gratuita Offerta disponibile solo per gli under 30 TIDAL Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese) Shake Remix Unlimited Junior minuti illimitati per chiamare due numeri Vodafone 300 minuti verso tutti 50 SMS 20 GB in 4.5G 9,99 euro 5 euro Gratuita Offerta disponibile solo per gli under 15 Keepers incluso per 12 mesi (fino al 31/3/21) Blocco dei servizi a sovrapprezzo e numeri a pagamento Shake it Fun illimitati 40 GB in 4G o 5G 9,99 euro 5 euro Gratuita Offerta disponibile solo per gli under 25 TIDAL Premium incluso per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese) Vodafone Power Gaming incluso

Keepers è l’app per iPhone e Android che offre:

Blocco di app selezionate

Monitoraggio social network

Machine learning

Filtro dei siti pericolosi

Geolocalizzazione

Non removibile

Segnalazione messaggi offensivi

Info batteria

Vodafone Power Gaming è la piattaforma che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

Gli anziani hanno la necessità di comunicare in modo semplice e intuitivo con parenti e amici. Per i clienti più maturi è quindi disponibile Vodafone Facile:

Minuti illimitati

SMS illimitati

4 GB per navigare in 4G

La tariffa ha un costo di 12,99 euro al mese mentre la spesa per l’attivazione è di 5 euro se si consumano almeno 195 euro in ricariche. Per i già clienti Vodafone la spesa sarebbe invece di 22,5 euro. Nel piano è compreso il blocco automatico di servizi digitali a pagamento e soprattutto la possibilità di utilizzare app di messaggistica ed effettuare chiamate via Internet VoIP (Voice over IP) senza consumare i Gigabyte inclusi nell’offerta.

Tutte le offerte di Vodafone sopra descritte includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)