Passa a Vodafone da Iliad a Luglio 2020: promozioni e offerte

La Special Unlimited è l’offerta win back di Vodafone per cercare di recuperare i clienti passati a Iliad. Ecco quali sono le condizioni di questa promozione e quali sono le migliori tariffe per chi ritorna con il gestore britannico a Luglio 2020

Il gestore britannico è il terzo operatore di telefonia mobile in Italia con una percentuale di mercato rispetto alle sim human del 24,7%. Il primo è WindTre che grazie alla fusione operata lo scorso anno ha scalzato dal gradino più alto del podio TIM.

Anche se i risultati di Vodafone sono molto positivi nel nostro Paese, tra il Dicembre 2018 e il Dicembre 2019 il gestore ha perso l’1% dei clienti fisici. Utenti che potrebbero essere passati con Iliad (che ha registrato un +3,2% nell’ultimo anno) o con gli operatori virtuali.

La promozione per i clienti Iliad

Vodafone è quindi corsa ai ripari e ha lanciato una promozione che le permetta di recuperare i fuggitivi: Special Unlimited. L’offerta è stata cucita su misura sulla Giga 50 di Iliad. Per i clienti che attivino questo piano win back, Vodafone offre un canone di 7 euro al mese che comprende:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili

sms illimitati

50 GB in 4G ogni mese

In più per gli utenti che tornino in Vodafone da Iliad è prevista l’attivazione di un numero Vodafone preferito con chiamate senza limiti.

Se per qualunque motivo non doveste ricarica la sim e non fosse possibile rinnovare l’offerta in tempo potrete utilizzare comunque i servizi e navigare al costo di 0,99 euro per 24 ore. Questa opzione si disattiverà se entro 48 ore non avrete provveduto ad effettuare la ricarica necessaria.

Una volta terminati i 50 Giga del piano si potrà continuare a navigare con 1 GB di riserva, questa offerta abbinata vi permetterà di pagare 2 euro ogni 200 Mega consumati. Se si esaurisce anche questa scorta, Vodafone blocca la navigazione online per evitare di addebitarvi costi eccessivi.

Sarà sempre possibile sbloccare il servizi e continuare ad operare sul web. Si potranno attivare i piani speciali con Giga extra che vengono offerti dal gestore sia online che tramite l’app My Vodafone.

Le migliori offerte per chi passa a Vodafone

Questa è la promozione dedicata a chi effettui il passaggio da Iliad a Vodafone e sia in cerca di condizioni molto convenienti. Se invece siete attratti dalle nuove offerte illimitate o dai piani per navigare in 5G, utilizzando il comparatore di SosTariffe.it potrete conoscere le migliori tariffe di Luglio 2020.

Le promozioni abilitate al collegamento in 5G sono:

Red

Infinito

Infinito Gold Edition

Infinito Black Editon

Le offerte Infinito sono inoltre dei piani voce e internet illimitati. Analizziamo più in dettaglio quali sono i costi e le condizioni proposte con l’attivazione di queste tariffe.

1. Red

Il piano ha un costo mensile di 18,99 euro, anziché 24,99 euro, e in fase di attivazione sarà richiesto un contributo di 5 euro una tantum. Con questa promozione si avranno ogni mese:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

sms illimitati

40 G per navigare in 5G senza limiti di velocità

Smart Passport + per i viaggi all’estero attiva gratuitamente

servizi di segreteria telefonica, Chiamami e Recall

Giga illimitati per usare le app di messaggistica e social

Nel pacchetto Smart Passport + vengono inclusi 60 minuti di conversazione, 60 sms e 500 MB da usare nei paesi extra Ue e negli Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 euro al giorno e si paga solo se si utilizza.

Queste condizioni sono valide solo per chi decide si pagare con sistema Smart Pay, che consiste nel domiciliare i pagamenti su conto corrente o nell’autorizzare i rinnovi con addebito su carta di credito.

2. Infinito

La nuova linea di promozioni di Vodafone è Infinito, questi piani hanno la caratteristica di offrire Giga illimitati ai clienti che li attivino. La tariffa base delle offerte Infinito prevede un costo mensile di 24,99 euro. Nel canone sono inclusi ogni mese:

minuti verso i fissi e mobili nazionali senza limiti in Italia e Ue

sms senza limiti

1000 minuti verso i paesi extra Ue

200 minuti in roaming

1 Giga da usare in roaming extra Ue

Un nuovo servizio che viene offerto ai clienti Infinito è Top Service, un’assistenza prioritaria per questi utenti quando contattano il servizio clienti 190 di Vodafone. La chat per gli utenti Top Service sarà attiva 24 ore su 24 e si potrà ottenere di essere ricontattati, in caso di segnalazioni di malfunzionamenti o guasti, entro pochi minuti.

Attivando Infinito si potrà navigare in 5 G e senza alcuna limitazione di Giga, la velocità massima garantita però sarà di 2 Mbit/s.

3. Infinito Gold Edition

Questa seconda versione della linea di promozioni Infinito ha un costo di 29,99 euro al mese (anziché 39,99 euro). In questa offerta sono compresi tutti i servizi e le condizioni della tariffa base Infinito, in più si avranno:

2 GB di roaming extra Ue

300 minuti verso contatti extra Ue

Il costo differente è però giustificato più che altro dalla velocità a cui si potrà viaggiare in rete. Con la Gold Edition sarà attivata la navigazione fino a 10 Mbit/s, uno standard di rete che permetterà di giocare online e guardare i film in streaming e di utilizzare i servizi per le videoconferenze di lavoro.

4. Black Edition

La promozione più costosa tra i nuovi piani di Vodafone, ma anche quella che offre più servizi, è la Infinito Black Edition. Il canone salirà a 39,99 euro (per chi attivi il pagamento con Smart Pay) e includerà:

minuti illimitati in Italia e Ue

sms senza limiti

Giga illimitati in Italia

1000 minuti verso paesi extra Ue

5 GB in roaming extra Ue

500 minuti per contattare paesi stranieri

Top Service

NOW TV

Anche in questo caso il vero plus della promozione sarà la velocità di navigazione consentita, sarà possibile utilizzare il 5G senza alcuna limitazione.

Le offerte Infinito sono delle tariffe smartphone incluso, questo significa che avrete la possibilità di abbinare al pagamento del canone mensile l’acquisto di un nuovo cellulare. Se state pensando di passare al 5G potrebbe essere una soluzione vantaggiosa, per poter sfruttare la nuova rete infatti potrebbe essere necessario cambiare il vostro dispositivo soprattutto se è datato.

La promozione del momento con Infinito offre l’acquisto di un Samsung Galaxy S10 con 128 GB a 199,99 euro e con rate da 0 euro per 30 mesi. Se decidete di procedere all’attivazione di Infinito e di comprare lo smartphone a rate sarete poi vincolati a restare in Vodafone per 30 mesi.

Costi di attivazione

I piani Vodafone per i nuovi clienti hanno dei costi di attivazione piuttosto elevati, per esempio per Black Edition è previsto un contributo di 31 euro. Il gestore però offre uno sconto sulle spese di attivazione e le riduce a 5 euro se si effettuano ricariche per un certo importo.

Se in un anno gli utenti che acquistano Black Edition effettuano almeno 575 euro di ricarica otterranno lo sconto di 26 euro sull’attivazione, altrimenti dovranno pagare la quota restante.

Se si è clienti Vodafone e si decide di cambiare la propria offerta il costo per passare da una promozione all’altra è fisso, 22,50 euro.

Le condizioni di uso lecito delle offerte illimitate

Nei contratti con minuti, sms o Giga illimitati viene inclusa una clausola che invita i clienti a rispettare le norme sul corretto uso delle offerte. Le condizioni poste tracciano alcuni limiti per evitare che gli utenti abusino delle promozioni personali per scopi non previsti dalle offerte.

Con Vodafone le condizioni per un uso lecito e corretto delle offerte senza limiti personali sono:

traffico voce e sms giornaliero in uscita verso altri operatori non superi il 60% del totale

chiamate e sms in uscita verso altri gestori e chiamate sms in entrata da altri operatori non superiore a 3

per la parte riguardante l’opzione non consumo Giga su applicazioni, i dati generati per queste funzioni non si dovranno superare per 3 giorni di seguito il 90% del traffico internet complessivo

per il traffico dati condiviso in hotspot non si dovrà superare l’80% del traffico complessivo giornaliero

Ci sono poi altre specifiche condizioni per utilizzo del roaming e dei minuti verso i paesi extra Ue, in linea generale comunque sono delle limitazioni non troppo restrittive e facili da seguire. Se non doveste rispettare una delle condizioni poste dall’art. 10 delle Condizioni generali di contratto Vodafone potrà sospendere il piano attivo sulla vostra sim e applicherà la tariffa base associata all’offerta attiva.

Per le promozioni Infinito e Red il piano tariffario base è Vodafone 25, i costi associati a questo piano sono:

0,25 euro al minuto e 0,20 euro di scatto alla risposta

0,29 euro per ogni sms

1,20 euro per 1 GB

Se dovessero esserci problemi con il rinnovo delle promozioni sarebbero applicati questi prezzi ai vostri servizi e consumi.

Servizio clienti Vodafone

Per ottenere assistenza e supporto con la vostra offerta o in caso di malfunzionamenti della rete potrete contattare il 190, utilizzare la pagina Fai da te sul sito del gestore o recarvi in negozio. Collegandovi a vodafone.it potrete anche chattare con l’operatore virtuale Tobi e richiedere un contatto con l’assistenza clienti.

