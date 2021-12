Passa a Vodafone con cellulare gratis: offerte con smartphone di Dicembre 2021

Vodafone in previsione del periodo natalizio ha predisposto una serie di promozioni per avere smartphone a prezzi scontati o dispositivi in omaggio per chi acquista un cellulare a rate in associazione a uno dei suoi piani di telefonia mobile o in un’unica soluzione. Ad esempio, chi entro il 19 dicembre acquista in negozio uno tra Samsung Galaxy Z Flip3, Galaxy Fold3 5G o un modello della serie Galaxy S21 con supporto 5G riceve in regalo il notebook Galaxy Chromebook Go. Con gli Oppo XMas Days invece compra OPPO Reno6 5G entro il 31 dicembre ha in omaggio le cuffie Enco Air. Non solo, ci sono offerte smartphone incluso anche per chi passa a Vodafone con cellulare gratis.

Passa a Vodafone con cellulare gratis: le offerte con smartphone di dicembre

Chi passa a Vodafone con cellulare gratis può mettersi in tasca uno smartphone 5G senza rate mensili né anticipo. Le offerte disponibili sono tre. La prima è una classica tariffa per navigare in 4G mentre la seconda include anche la navigazione sulla più recente tecnologia di rete. Vodafone attualmente garantisce copertura in 5G alcune aree dei Comuni di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari al 90% e di Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Cagliari, Prato, Palermo, Catania e Reggio Calabria al 70%. L’opzione 5G Start può comunque essere associata alle offerte 4G al costo di 5 euro al mese.

Vodafone è stato nominato dalla società di analisi indipendente Umlaut il migliore in Italia per l’esperienza di navigazione in 5G mentre nPerf nel 2020 lo ha ritenuto superiore a tutti sotto il profilo del servizio Internet mobile. La terza proposta è un piano dedicato ai giovani che include anche servizi per chi ama giocare online. Scegliendo Smart Pay come metodo di pagamento è possibile attivare l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Oltre ad evitare la necessità di acquistare ogni mese una ricarica si ottiene anche uno sconto sul prezzo del piano.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note RED Pro illimitati (anche in Ue) 50 GB per navigare in 4G 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita RED Max illimitati (anche in Ue) 100 GB per navigare in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Shake it Easy (solo per under 30)

illimitati 60 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Giga illimitati per chat, mappe per sempre e meeting per 3 mesi Vodafone Power Gaming incluso GameNow incluso per 6 mesi (poi si disattiva in automatico)

Con RED Pro si può avere incluso uno smartphone tra Samsung Galaxy A03s, Xiaomi Redmi 9T o Realme 8 5G. L’attivazione è di 9,99 euro una tantum ed è previsto un vincolo di 24 mesi.

Con RED Max si può avere incluso uno smartphone tra Samsung Galaxy A32 5G, Xiaomi 11 Lite 5G New Edition o Oppo A94 5G. L’attivazione è di 9,99 euro una tantum ed è previsto un vincolo di 24 mesi.

Con Shake it Easy si può avere incluso uno smartphone tra Samsung Galaxy A03s, Xiaomi Redmi 9T o Realme 8 5G. L’attivazione è di 9,99 euro una tantum ed è previsto un vincolo di 24 mesi.

Vodafone Power Gaming è la piattaforma che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

GameNow è la piattaforma ottimizzata per il 5G che permette di giocare gratis per un mese a tutti i mobile game in catalogo su PC, smartphone o tablet. Il servizio poi si rinnova a 9,99 euro al mese.

Gli smartphone vengono consegnati gratuitamente nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. E’ possibile tracciare il proprio ordine attraverso un apposito servizio di tracking utilizzando il numero di pratica associato al dispositivo che viene comunicato da Vodafone via SMS o email. L’utente ha il diritto di richiedere il recesso gratuito dall’acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine e in questo caso è obbligato a restituire il dispositivo e tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Tutte le offerte Vodafone ricaricabile inoltre includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

In alternativa, se siete interessati ad altri modelli di smartphone, potete sempre attivare le offerte smarthone incluso di Vodafone con pagamento a rate e consegna gratuita per avere:

iPhone 13 a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro Max a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo iPhone 13 Mini a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Fold3 5G a partire da 52,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

a partire da 52,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip3 5G a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S21 5G a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate

a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate Samsung Galaxy S21+ 5G a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note20 5G a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo Huawei Nova 9 a partire da 8,99 euro al mese per 24 rate più 19,99 euro di anticipo

a partire da 8,99 euro al mese per 24 rate più 19,99 euro di anticipo Xiaomi 11T a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo Xiaomi 11T Pro a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo Xiaomi 11 Lite 5G NE a 9,99 euro

a 9,99 euro OPPO A94 5G a 9,99 euro

a 9,99 euro OPPO A16s a 9,99 euro

a 9,99 euro OPPO A54s a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo