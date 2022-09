Passa a Vodafone: 120 Giga a 7,99 euro con la nuova offerta di settembre 2022

Il listino di offerte Vodafone per la telefonia mobile si aggiorna ancora. L’operatore mette a disposizione una nuova promozione per chi sceglie di attivare una delle offerte Vodafone direttamente online. Grazie all’offerta disponibile da oggi, infatti, per i nuovi clienti ci sono 50 Giga al mese gratis per 12 mesi che vanno a sommarsi ai Giga già inclusi nell’offerta attiva.

Offerte “Passa a Vodafone” a settembre 2022: 50 Giga al mese in più senza costi aggiuntivi

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Vodafone Bronze Plus Minuti ed SMS illimitati

70 GB in 4G + 50 GB al mese extra per il primo anno 7,99 euro al mese

La nuova promozione è dedicata alle offerte della gamma di tariffe disponibili in esclusiva online e, in particolare, a:

Vodafone Bronze Plus

Vodafone Silver

Le due offerte sono disponibili esclusivamente richiedendo la portabilità del numero a Vodafone. Si tratta di offerte “operator attack” accessibili esclusivamente ai clienti Iliad ed a chi effettua la portabilità del numero da un operatore virtuale selezionato (come Fastweb, PosteMobile e altri ancora). Ecco le caratteristiche delle offerte:

Vodafone Bronze Plus : minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G ogni mese più 50 GB gratis ogni mese per 12 mesi per un bundle complessivo di 120 GB mensili per il primo anno ; il costo è di 7,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G ogni mese più 50 GB gratis ogni mese per 12 mesi per un bundle complessivo di ; il costo è di Vodafone Silver: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G ogni mese più 50 GB gratis ogni mese per 12 mesi per un bundle complessivo di 150 GB mensili per il primo anno; il costo è di 9,99 euro al mese

Le due offerte prevedono il pagamento tramite “Smart Pay” ovvero con addebito automatico del canone mensile sul conto corrente del cliente.

Da notare, inoltre, che i clienti che passano da TIM, WINDTRE o da altri provider non compatibili con le offerte Bronze e Silver hanno la possibilità di attivare:

Red Pro : minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G oltre a minuti illimitati verso l’UE al costo di 14,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G oltre a minuti illimitati verso l’UE al costo di 14,99 euro al mese RED Max : minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G oltre minuti illimitati verso l’UE al costo di 19,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G oltre minuti illimitati verso l’UE al costo di 19,99 euro al mese RED Max Under 25 (per clienti Under 25): minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G oltre minuti illimitati verso l’UE al costo di 9,99 euro al mese

Per attivare una delle offerte Vodafone è possibile cliccare sul link qui di sotto, per raggiungere il sito dell’operatore, scegliere l’operatore di provenienza e verificare le offerte disponibili da attivare online:

Per tutte le offerte Vodafone di telefonia mobile, dopo l’attivazione, c’è la possibilità di sfruttare le offerte telefono incluso dell’operatore ed acquistare a rate uno smartphone. Basterà recarsi in uno dei negozi Vodafone per verificare i modelli disponibili e i relativi costi (bisogna tenere in conto il pagamento di un anticipo e di 24 rate mensili).

Ricordiamo, inoltre, che passare a Vodafone con la SIM garantisce vantaggi notevoli anche per la fibra ottica. Per i già clienti Vodafone di rete mobile, infatti, c’è uno sconto extra sull’offerta fibra dell’operatore. Il piano Internet Unlimited, infatti, è attivabile al costo scontato di 22,90 euro al mese invece di 24,90 euro al mese (prezzo riservato a tutti gli altri clienti).

L’offerta in questione include la connessione illimitata senza limiti (tramite fibra ottica FTTH oppure fibra mista FTTC) ed una linea telefonica fissa con chiamate gratis. L’attivazione e il modem Wi-Fi sono inclusi senza costi aggiuntivi per i clienti. Da notare, inoltre, che l’offerta è personalizzabile con l’aggiunta di varie opzioni tra cui la Vodafone TV da 12 euro al mese.

Per attivare l’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto:

