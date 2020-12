Passa a Very Mobile: offerte e tariffe di Dicembre 2020

Very 7,99 per nuovi numeri

Very Mobile è l’operatore di telefonia mobile low cost di WindTre nato allo scopo di contrastare la crescita di Iliad. Questo particolare gestore si distingue per tariffe senza vincoli e costi nascosti e dal costo ridotto considerando la quantità di Gigabyte inclusi e il rapporto qualità prezzo di offerte simili di altri provider “reali” e MVNO (Mobile Virtual Network Operator).

Le tariffe di Very Mobile non prevedono vincoli di durata. Se non soddisfatti, è quindi possibile recedere dal contratto in ogni momento senza penali o costi di disattivazione. Le offerte si rinnovano ogni mese sempre lo stesso giorno. La scadenza può essere facilmente recuperata dall’app Very. Una volta esauriti i Gigabyte inclusi nel piano la navigazione Internet viene bloccata in automatica. Per far ripartire l’offerta subito per un altro mese, sempre allo stesso prezzo, basta cliccare sul tasto “Rinnova ora”. Il servizio di ricarica automatica permette di ricevere ogni mese l’importo esatto per il rinnovo del piano ed evitare di doversi ricordare di acquistare una ricarica.

Le tariffe dell’operatore low cost disponibili a dicembre sono:

1. Very 4,99

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese. Per attivazione e SIM sono necessari 5 euro invece di 9,99 euro se sottoscrizione online. La spedizione della SIM è gratuita. La tariffa è riservata per chi attiva un nuovo numero o arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Iliad

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

Poste Mobile

Rabona Mobile

1Mobile

Rabona New

Telmekom

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

I clienti degli operatori sopracitati che passano a Very possono avere ancora più Gigabyte scegliendo:

2. Very 6,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps in download

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese. Per attivazione e SIM sono necessari 5 euro invece di 9,99 euro se sottoscrizione online. La spedizione della SIM è gratuita.

Chi invece arriva da ho. Mobile, Kena Mobile, Spusu, Tim, Vodafone oWindTre può scegliere tra:

3. Very 11,99

Minuti e SMS illimitati

30 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps in download

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese. Per attivazione e SIM sono necessari 5 euro invece di 9,99 euro se sottoscrizione online. La spedizione della SIM è gratuita.

4. Very 13,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps in download

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese. Per attivazione e SIM sono necessari 5 euro invece di 9,99 euro se sottoscrizione online. La spedizione della SIM è gratuita.

Infine, solo per chi acquista una nuova SIM o decide di rinunciare alla portabilità del numero di telefono, è disponibile la seguente tariffa:

5. Very 7,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps in download

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. Per attivazione e SIM sono necessari 5 euro invece di 9,99 euro se sottoscrizione online. La spedizione della SIM è gratuita.

In tutte le offerte sopracitate sono inoltre inclusi:

Ti ho cercato

RingMe

Hotspot

App Very

Very Mobile: ulteriori dettagli sulle offerte

Per l’acquisto online di un’offerta Very vengono richiesti solo i dati essenziali per completare l’ordine. La SIM arriva direttamente a casa in pochi giorni. Per attivarla basta scaricare l’app Very e selezionare “Attiva ora” oppure collegarsi a verymobile.it/attiva e seguire le istruzioni. Per l’attivazione è necessario effettuare la videoidentificazione per la conferma dell’identità. Per questa procedura servono il documento d’identità utilizzato in fase di acquisto, la nuova SIM Very e il codice fiscale. Nel caso l’identificazione non sia andata a buon fine si ricevere un’email di notifica. Le offerte possono essere acquistate anche presso uno dei 3.000 punti vendita autorizzati dall’operatore. Per trovare quello più vicino potete utilizzare l’apposito strumento presente nella sezione Negozi sul sito.

Very Mobile permette non solo di acquistare una SIM tradizionale ma in alternativa anche una eSIM. La scheda telefonica digitale viene consegnata istantaneamente e per installarla bastano pochi minuti. Basta inquadrare il QR Code nell’email di riepilogo. Questa tecnologia elimina il problema della smagnetizzazione e la possibilità di perdere la SIM. Non solo, con una eSIM si possono disporre di più numeri contemporaneamente sullo stesso telefono e non essendo fisica è anche ecologica, in quanto non prevede imballaggi. Gli smartphone compatibili con le schede digitali sono:

Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 11

Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone SE

Apple iPhone Xs Max

Apple iPhone Xs

Apple iPhone XR

Samsung Galaxy Fold2 5G

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy ZFlip

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5

Samsung Galaxy Note20 4G

Samsung Galaxy Note20 5G

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Google Pixel 3

Google Pixel XL

Google Pixel 3a XL

Motorola Razr

Per evitare la sottoscrizione involontaria dei servizi a sovrapprezzo, l’operatore low cost blocca il funzionamento di numeri a pagamento e abbonamenti a oroscopi, suonerie e sfondi. Anche le chiamate satellitari e verso numeri internazionali sono bloccate. Alcuni di questi servizi possono essere sbloccati dall’app Very. La ricezione degli SMS bancari è invece attiva ma potrebbe esservi applicata una tariffa specifica prevista dal proprio istituto di credito.

Non solo, chi è già cliente di Very o lo è diventato anche da poco ha la possibilità di passare ad un’altra offerta dell’operatore low cost senza alcun costo aggiuntivo. Ad esempio, è possibile passare gratuitamente da una tariffa a 30 GB a 100 GB dall’app Very.

Very Mobile utilizza la rete di WindTre per erogare i suoi servizi voce e Internet e garantisce una copertura del 99% della popolazione italiana. La velocità di navigazione fino a 30 Mbps in download e upload permette di leggere le email, condividere contenuti sui social network, ascoltare musica online e vedere video in qualità standard.

L’operatore ha inoltre predisposto diversi canali di supporto. Si può quindi ottenere assistenza dall’app o dal sito accedendo alla sezione Supporto o chiamando il numero 800 99 4444 per informazioni sullo stato del proprio ordine online e sull’attivazione della SIM o 1929 direttamente dalla SIM Very.

L’app Very permette non solo di attivare la SIM ma anche di personalizzate diversi dettagli della linea. La piattaforma, disponibile gratuitamente per iOS e Android, consente di verificare il credito residuo e la scadenza dell’offerta, monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, effettuare una ricarica online, cambiare piano telefonico, gestire la segreteria telefonica e le deviazioni di chiamata, modificare i dati personali.