Passa a Very Mobile: le offerte di Maggio 2021

Per chi è in cerca di promozioni molto convenienti con un bundle dati da 50 o 100 Giga ci sono alcune offerte molto interessanti nel catalogo Passa a Very Mobile . Ecco quali sono le tariffe per chi decidere di attivare un piano con questo gestore mobile, sia in portabilità che con attivazione di una nuova sim. I prezzi delle soluzioni offerte da questo MVNO sono molto convenienti, scopriamo maggiori dettagli insieme

Le promozioni Passa a Very Mobile si possono attivare sul sito o nei punti vendita di W3 (o convenzionati), ci sono offerte a partire da soli 5,99 euro al mese. Il gestore virtuale, di proprietà della WindTre, è uno dei più agguerriti operatori low cost attivi sul mercato di telefonia mobile italiano.

Per poter scegliere una delle migliori tariffe mobile per il tuo abbonamento telefonico o per capire se l’offerta Very Mobile che ti interessa è più vantaggiosa del piano già attivo sulla tua sim puoi usare il comparatore di SOStariffe.it. Si tratta di uno strumento che procede ad un confronto automatico tra le promozioni mobile e ti restituisce delle schede che riassumono le qualità e le caratteristiche principali delle tariffe. L’utilizzo di questo servizio è gratuito e non ti impegna all’acquisto delle offerte.

Puoi avviare un confronto tra le offerte Very Mobile dal pulsante in basso e senza fornire i tuoi dati personali. Il servizio è disponibile anche se installi l’App di SOStariffe.it sul cellulare o su un tablet.

Scopri le migliori promozioni mobile »

Quali sono le offerte Passa a Very Mobile di Maggio

Le tariffe più recenti proposte dal gestore sono quelle con 50 0 100 Giga di traffico Internet. Sono dei piani pensati per soddisfare due tipologie di cliente: chi vuole spendere il meno possibile e chi è in cerca di un bundle dati che superi le soglie di 50 Giga (ormai divenute lo standard delle promozioni mobile).

1. Very da 5,99 euro al mese

L’operatore virtuale garantisce a chi sceglie questa tariffa da 5,99 euro al mese i seguenti servizi:

50 Giga alla massima velocità

sms e chiamate gratuite verso i numeri nazionali

minuti ed SMS illimitatiin UE

bundle dati fino a 3,3 GB da usare in UE

servizi accessori (Ti ho cercato, RingMe, Hotspot) a zero spese

Il pacchetto in questione può essere attivato dagli utenti che acquistino una nuova sim, dai clienti Iliad che vogliono passare a Very o da chi effettui una richiesta di portabilità da uno degli operatori virtuali: BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Iliad, Lycamobile, Noitel, NT , Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Il contributo per poter sottoscrivere questa promozione è di 5 euro, salvo nuove offerte che possono azzerare questa spesa una tantum.

Attiva Very 5,99 di Very Mobile »

2. Very da 11,99 euro

L’altra new entry tra le promozioni del gestore virtuale è la tariffa da 11,99 euro. In questo piano sono offerti ogni mese:

minuti ed SMS illimitati in Italia e in UE

50 Giga in 4G al mese

La massima velocità di connessione per chi passa a Very Mobile è di 30 Megabit/s in download e in upload. Il gestore infatti è l’operatore virtuale di WindTre e il provider principale pone dei limiti alla velocità di navigazione garantita.

Questa offerta è a disposizione solo degli utenti provenienti da WindTre, Vodafone e TIM, oltre a Kena Mobile.

Attiva Very 11,99 di Very Mobile »

Le promozioni da 100 Giga

Nella lista delle offerte disponibili per i nuovi clienti che cambiano gestore ci sono:

Very 6,99 euro con minuti ed SMS illimitati in Italia e UE, oltre a 100 Giga, 5 euro per l’attivazione – promo riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o da un altro operatore virtuale

Very 7,99 euro con minuti ed SMS illimitati sia in Italia che nei paesi comunitari, 100 Giga – attivazione riservata a chi richiede una nuova sim

Attiva qui l’offerta da 100 GB al mese di Very Mobile »

La tariffa da 13,99 euro

Per chi vuole passare al gestore virtuale provenendo dai principali operatori tradizionali è disponibile anche un piano da 13,99 euro. Questi nuovi clienti saranno compresi nell’offerta mensile

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 Giga in 4G

in 4G attivazione al costo di 5 euro

Scopri le promozioni da 13,99 euro »

Annunci Google

Come attivare una delle offerte Very Mobile

Cambiare operatore è ormai un servizio molto rapido e la procedura per attivare un nuovo piano in portabilità è semplice. Ti occorreranno solo pochi dati e documenti per poter avviare il passaggio. Dovrai avere con te:

documento di identità dell’intestatario della sim

dell’intestatario della sim il codice seriale ICCID (si trovare sui documenti del precedente contratto o sulla sim) e il numero di telefono che si vuole mantenere

indirizzo di consegna della sim

Dovrai anche indicare in fase di registrazione quale sarà il metodo di pagamento che preferisci attivare, rinnovo su credito residuo o con addebiti automatici su carta di credito o conto correte. Tra i sistemi per completare il pagamento mensile c’è anche il sistema PayPal.

Per attivare la nuova promozione ti potrai collegare al sito, potrai recarti in negozio o potrai utilizzare il sistema di ricerca automatica di SOStariffe.it. Al termine dell’analisi infatti potrai cliccare sull’offerta che preferisci e poi cliccare su Maggiori Dettagli, da lì sarai reindirizzato ad una pagina riassuntiva delle condizioni della promo e potrai sottoscrivere la tariffa o chiedere più informazioni.

Se si attiva un’offerta tramite le procedure online si dovrà poi attendere i tempi di consegna delle sim, in media occorre attendere almeno 48 ore perché la consegna giunga a destinazione. Servirà all’incirca lo stesso tempo poi perché sia effettiva la portabilità del vecchio numero di telefono.

Le connessioni Very Mobile

Come accennato il gestore Very Mobile è un operatore virtuale che fa capo alla WindTre. Il provider è però un low cost quindi per mantenere le sue offerte tradizionali competitive e allettanti la società ha imposto delle performance limitate per le reti del MVNO.

Non sarà quindi accessibile la linea Top Quality Network che per il 2021 è stata, secondo i monitoraggi delle società che si occupano di speed test e di verifica delle qualità delle reti fisse o mobile, nominata come migliore rete per esperienza video, velocità di download e upload. La velocità massima in download o in upload sarà di 30 Megabit/s. Questi sono i dati della banda massima, ma la banda minima garantita sarà minore. La copertura del segnale è pari quasi al 99% del territorio nazionale.

Le caratteristiche delle linea sono adeguate per assicurare agli utenti di poter utilizzare le principali app di streaming audio/video e anche per quelle social, di messaggistica e di DAD. Il bundle dati potrà inoltre essere condiviso tramite l’hotspot, una funzione che mette in comune le rete tramite il tethering.

Altre funzioni e servizi

Vediamo alcune delle caratteristiche principali messe a disposizione da Very sono:

blocco numerazioni speciali

stop navigazione online al termine dei dati

Rinnova Ora

Assistenza Very

App

Ti Ho cercato

Ring Me

Vediamo in dettaglio alcune particolari funzioni proposte dal gestore. Rinnova Ora è il servizio che permette ai clienti di Very ti richiedere un riavvio della promozione prima del naturale termine dell’offerta. Con questa soluzione invece di pagare un’extra per pochi Giga in attesa del rinnovo della tariffa si potrà anticipare la riattivazione del piano e quindi l’azzeramento dei contatori. Quando si ricorrere all’uso del Rinnova Ora si modifica la data di scadenza della promozione anche per le successive operazioni.

Il gestore offre inoltre il rinnovo a data certa, questo sistema garantisce ai clienti che l’addebito per la riattivazione avverrà lo stesso giorno ogni mese. Questa alternativa è molto gradita agli utenti anziché il rinnovo ogni 4 settimane che a volte costringeva gli utenti al pagamento di un doppio canone nello stesso mese.

Con Very sono già disponibili le nuove sim virtuali, si tratta delle eSim. Sono delle nuove sim card che però invece di essere le classiche schede su supporto plastificato con chip sono delle componenti virtuali, in pratica si tratta di un codice digitale che fornisce il nuovo numero di telefono. Con le eSim i tempi per il passaggio da un operatore ad un altro sono estremamente brevi. Non tutti i dispositivi sono già abilitati e compatibili alla tecnologia eSim è necessario quindi assicurarsi che lo smartphone che si possiede sia compatibile con le sim virtuali.

Very dà la possibilità di cambiare la propria offerta con un piano Very più vantaggioso senza costi, non tutti i gestori offrono questa funzione gratis. Si potrà effettuare questo passaggio in qualsiasi momento e senza interruzioni di servizio.

Per chi ha necessità di sbloccare i numeri speciali o per chi deve fare chiamate internazionali (in genere sottoposte ad uno stop per evitare costi indesiderati) è indispensabile scaricare l’app. Sarà accedendo a questo strumento che sarà infatti possibile disabilitare il blocco imposto dal gestore.