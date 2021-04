Passa a Very Mobile: attivazione gratuita sulle offerte da 4,99 euro al mese

A partire da oggi, 26 aprile, chi passa a Very Mobile potrà beneficiare di una promozione aggiuntiva. Per alcune offerte in listino, infatti, è previsto l' azzeramento dei costi di attivazione con un risparmio extra per tutti i clienti che scelgono Very Mobile, uno degli operatori più convenienti del mercato di telefonia mobile. Ecco tutti i dettagli sulle nuove offerte Very Mobile con attivazione gratuita disponibili a partire da appena 4,99 euro al mese.

Si rinnovano le offerte Very Mobile. A partire da questa settimana, infatti, l’operatore virtuale mette a disposizione nuove tariffe con attivazione gratuita, garantendo così un ulteriore risparmio per i clienti che vogliono dare un taglio ai costi per il proprio smartphone. Grazie alla nuova promozione è possibile passare a Very Mobile ed attivare offerte da 4,99 euro al mese senza alcun costo aggiuntivo. La promozione include attivazione, SIM e spedizione gratis.

Ricordiamo che tutte le offerte Very Mobile sono attivabili direttamente online ed includono tutti i servizi accessori nel canone, senza presentare costi extra per i clienti. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile cambiare offerta, magari passando ad una tariffa con più Giga, senza alcun costo extra. Per evitare addebiti non richiesti, tutti i servizi a pagamento sono bloccati di default e possono essere sbloccati direttamente dall’app dall’utente stesso. Very Mobile è un operatore virtuale che utilizza la rete WINDTRE.

Per confrontare le offerte Very Mobile con tutte le altre proposte presenti sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e iOS.

Ecco le offerte da sfruttare con la promozione dell’attivazione gratuita disponibile fino al prossimo 9 maggio.

Very 4,99: minuti illimitati e 30 GB al mese

La prima offerta proposta da Very Mobile con attivazione gratuita è Very 4,99. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

30 GB in 4G con velocità di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile utilizzare la funziona “Rinnova Ora” per anticipare il rinnovo mensile senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Very 4,99 presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo e senza ulteriori costi aggiuntivi. L’offerta in questione, sottolineiamo, non è attivabile da tutti ma è disponibile richiedendo la portabilità del numero da:

Iliad

uno dei seguenti operatori virtuali: BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Iliad, Lycamobile, Noitel, NT , Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

Per attivare l’offerta con attivazione, SIM e spedizione gratuita è possibile fare riferimento al sito dell’operatore.

Attiva online Very 4,99 di Very Mobile »

Very 6,99: minuti illimitati e 100 GB al mese

La promozione dell’attivazione gratuita è disponibile anche su Very 6,99. Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 GB in 4G con velocità di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile utilizzare la funziona “Rinnova Ora” per anticipare il rinnovo mensile senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Very 6,99 presenta un costo periodico di 6,99 euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun costo extra. Anche in questo caso, l’offerta non è per tutti ma è attivabile solo con portabilità del numero da:

Iliad

uno dei seguenti operatori virtuali: BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Iliad, Lycamobile, Noitel, NT , Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

Very 6,99 è disponibile tramite attivazione online, senza costi aggiuntivi, cliccando qui di sotto.

Attiva online Very 6,99 di Very Mobile »

Le altre offerte Very Mobile

Il listino di offerte Very Mobile comprende diverse altre soluzioni. A disposizione degli utenti, ad esempio, troviamo Very 7,99. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 GB in 4G con velocità di 30 Mbps in download ed in upload

Quest’offerta presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 5 euro. Quest’offerta è disponibile solo per nuovi numeri.

Attiva online Very 7,99 di Very Mobile »

Per tutti, senza limitazioni legate all’operatore di provenienza, c’è la possibilità di attivare Very 11,99 e Very 13,99.

Very 11,99 include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

30 GB in 4G con velocità di 30 Mbps in download ed in upload

L’offerta presenta un costo di 11,99 euro al mese c on attivazione di 5 euro.

Attiva online Very 11,99 di Very Mobile »

Very 13,99, invece, mette a disposizione:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 GB in 4G con velocità di 30 Mbps in download ed in upload

Il costo è di 13,99 euro al mese con attivazione di 5 euro.

Attiva online Very 13,99 di Very Mobile »