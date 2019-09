Passa a TIM: le 3 migliori offerte per chi cambia a settembre 2019

Cambiare operatore può rivelarsi una decisione difficile, non tanto per fedeltà nei confronti dell’attuale gestore quanto per l’ampia possibilità di scelta sul mercato. Passare a Tim può rivelarsi l’opzione migliore. Scopri le tre migliori offerte dell’operatore italiano per chi vuole cambiare piano telefonico

Anche a settembre sono molti gli utenti di telefonia mobile che non sono soddisfatti del loro attuale piano voce e Internet. Finite le promozioni tipiche dell’estate, tantissimi si ritrovano con una tariffa che non li soddisfa perché non rispecchia i loro bisogni di comunicazione o semplicemente è diventata troppo costosa per quello che vale. Passare a Tim può rivelarsi una scelta davvero intelligente e conveniente.

Il primo operatore italiano all’inizio dell’estate ha lanciato una nuova linea di tariffe chiamata Advance. Si tratta della sua prima proposta dedicata anche al 5G, ovvero il più recente standard di comunicazione per reti mobili che dovrebbe rivoluzionare non solo il quotidiano di milioni di utenti ma anche l’industria, come viviamo le città e molto altro ancora. Chi non dispone di uno smartphone che supporta nativamente il nuovo standard, può comunque sottoscrivere Tim Advance 4.5G, che come dice il nome permette di navigare su Internet alla velocità di 700 Megabit al secondo grazie al 4.5G.

Grazie al comparatore di SosTariffe.it è possibile trovare conferma della convenienza delle offerte di Tim potendole confrontare con quelle dei maggiori operatori di telefonia mobile. L’utente può selezionare personalmente i criteri di ricerca sulla base delle proprie specifiche abitudini di consumo per trovare la tariffa che davvero gli calza a pennello. Le promozioni migliori e più convenienti compariranno nella parte alta della pagina. Per chi volesse maggiori informazioni sulle tariffe o consigli sul risparmio, SosTariffe.it propone un efficace servizio di consulenza personalizzata a costo zero e senza impegno.

Perché conviene passare a Tim

Passare a Tim offre molti vantaggi. Il primo è quello di poter usufruire della rete più capillare e stabile oggi disponibile in Italia. L’operatore oggi raggiunge in 4G ben 7.465 Comuni, per una copertura di oltre il 98% della popolazione. Per quanto riguarda il 5G, invece, Tim al momento offre tale servizio nelle città di Roma, Napoli e Torino ma il provider entro la fine dell’anno si aggiungeranno Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari e 30 destinazioni turistiche. Nel 2021 l’azienda conta di raggiungere 120 città e 200 destinazioni turistiche sparse per il Paese, pari a circa il 22% della popolazione.

Non solo, il 5G di Tim oggi consente di navigare su Internet e accedere alle proprie app preferite in mobilità alla velocità di 2 Gigabit al secondo ma entro 2 anni si potrebbe arrivare fino a 10 Gigabit.

Il 5G permette inoltre di vedere senza problemi film, video e serie TV nella qualità Ultra HD, che offre un maggiore effetto profondità e percezione dei colori grazie all’aumento del numero di pixel rispetto alla qualità standard. Tim al fine di garantire la migliore esperienza di navigazione ai suoi utenti ha sviluppato una funzione chiamata Giga First Class, che consente di accedere alla Rete sfruttando un canale privilegiato per avere massime performance anche nei luoghi affollati, in movimento e in condizioni di traffico elevato. Nel pacchetto è anche compresa assistenza dedicata tramite il numero gratuito 190.

Tim ha pensato anche a chi non dispone di uno smartphone G5. Tutte le sue offerte della linea Advance sono disponibili nella modalità telefono incluso e con Advance 5G Top è possibile scegliere anche tra i più recenti modelli di Huawei, Samsung e Oppo che supportano il nuovo standard.

Passare a Tim su mobile diventa ancora più conveniente per chi è già cliente dell’operatore per quanto riguarda la rete fissa. Attivando Tim Autoricarica entro il 29/9/19 si ottengono 15 GB aggiuntivi per navigare su smartphone rispetto a quelli previsti dal piano. Se non si è già clienti di Tim, l’azienda invece regala 5 GB di traffico dati al mese.

Tim Autoricarica il giorno prima della scadenza dell’offerta effettua una ricarica dello stesso importo per coprire il costo del rinnovo. Inoltre, ogni volta che il credito scende sotto i 3 euro si ottiene una ricarica di 5 euro. Il servizio blocca in automatico l’attivazione di servizi a sovrapprezzo erogati da aziende terze per evitare spese inutili. Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, addebito su conto corrente o Tim Pay.

Diventare cliente Tim significa poi poter ricevere un mucchio di regali e vantaggi grazie a Tim Party, il programma di sconti e premi per i soli utenti dell’operatore italiano. Più tempo si resta fedeli al provider più i vantaggi diventano ricchi. Il servizio permette di ottenere gratuitamente Gigabyte, minuti, bonus in fattura, smartphone a prezzi esclusivi e sconti sui propri acquisti.

Tim Party si divide in 3 sezioni. In “Un regalo per te” si trovano regali sempre diversi in periodi diversi per tutti i clienti Tim che possono essere ritirati una sola volta. La sezione “Vantaggi per te” permette di accedere a un regalo a settimana pensato appositamente per l’utente. Con “Gioca e vinci” si può invece partecipare ad una lotteria giornaliera. Oggi con Tim Party si possono ricevere premi come una gift card del valore di 20 euro per vedere film in HD su CHILI TV senza abbonamento, un voucher a settimana per andare il cinema in 2 al prezzo di un solo biglietto in oltre 900 sale in Italia o la possibilità di sottoscrivere un’offerta TIMMUSIC Platinum + 4 GB a soli 99 cent al mese.

L’iscrizione a Tim Party è totalmente gratuita e può essere effettuata direttamente dallo smartphone sul sito www.timparty.it, collegandosi dal PC di casa o inserendo le credenziali MyTim se si accedere da una linea diversa da quella propria (per esempio quella dell’ufficio.

Le migliori offerte per chi passa a Tim

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

3. Tim Advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra: