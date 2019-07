Passa a Tim fibra ottica + Tim Vision: offerta Internet casa e TV

Con le offerte di fibra ottica di Tim si ha la possibilità di accedere gratuitamente a Tim Vision , la piattaforma on demand con un ricco catalogo di film, prime visioni e serie TV. Scopri tutti i dettagli delle proposte dell’operatore italiano per la rete fissa più TV

Tim è tra i primi provider nel campo della fibra ottica per numero di clienti. L’operatore italiano ha recentemente rinnovato la propria offerta per quanto riguarda la rete fissa permettendo di navigare alla velocità massima fino a 1 Gigabit al secondo senza limiti. La nuova famiglia di tariffe Super tra i servizi inclusi offre anche Tim Vision, la piattaforma per la visione on demand di film in prima, serie TV in esclusiva, prime visioni, cartoni animati e serie per teenager sul proprio dispositivo preferito (decoder Tim Box, Smart TV, smartphone, tablet, PC, Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Xbox One) anche in contemporanea e senza interruzioni pubblicitarie.

I già clienti mobile di Tim al servizio da smartphone e tablet non si consumano i Gigabyte previsti dalla propria tariffa. L’app di Tim Vision grazie alla funzione Download & Play permette anche di scaricare i contenuti per una visione online e nella sezione A Noleggio si possono trovare i film appena usciti dalle sale a partire da 99 cent.

Non solo, le offerte Super di Tim permettono anche di aggiungere gratuitamente una tra le opzioni proposte dall’operatore e tra queste figura anche Tim Vision Plus.

Le offerte fibra ottica di Tim

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit con FTTH (fibra fino a casa). La massima velocità è gratuita per un anno se si acquista un modem Tim , poi il prezzo è di 10 euro al mese già inclusi nell’abbonamento. Se l’attivazione avviene online è gratuita per 2 anni

con (fibra fino a casa). La se si acquista un modem , poi il prezzo è di già inclusi nell’abbonamento. Se l’attivazione avviene online è Modem Fritz! Box 7590 incluso. Configurazione automatica e garanzia per 5 anni. E’ previsto un entry ticket di 29 euro

L’offerta di Tim ha una durata di 24 mesi e per i nuovi clienti ha un costo di 30 euro al mese per il primo anno se l’attivazione avviene online. La spesa sale a 35 euro a partire dal secondo anno. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile per il primo anno è di 35 euro al mese. La spesa aumenta a 40 euro dal secondo anno. Se si rinuncia al modem il prezzo è di 40 euro per i nuovi e vecchi clienti. In tutti i casi l’attivazione è inclusa nel prezzo se la si sottoscrive entro il 31/7/19.

Nel pacchetto è previsto un abbonamento a TIMVISION. In caso di rescissione del contratto prima dei 12 mesi il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue del contributo di attivazione di 30 euro. In caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. Se nell’offerta è previsto l’acquisto a rate di un dispositivo a rate (come un modem) l’utente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o di proseguire la rateizzazione fino alla naturale scadenza del contratto.

L’utente ha la possibilità di scegliere tra 5 opzioni aggiuntive. La prima è sempre gratuita mentre a partire dalla seconda il primo mese è gratis e poi il prezzo è di 5 euro al mese:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control Smart Home : 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso

: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso Voce : chiamate senza limiti nazionali

: chiamate senza limiti nazionali Assistenza tecnica telefonica : fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus: film in prima visione, Serie TV in esclusiva e cartoni animati in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i Gigabyte previsti dal piano.

E’ possibile anche attivare l’offerta mobile che prevede:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

20 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 10 euro al mese. Con Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono 15 GB aggiuntivi.

Infine, è possibile accedere al servizio Doctor Tim Smart per 99 euro una tantum che offre:

Verifica e ottimizzazione del Wi-Fi

Abilitazione delle prese telefoniche per collegare i telefoni di casa

Configurazione dell’app Tim Telefono per gestire la linea di casa direttamente dallo smartphone

Configurazione modem con reset PW per clienti in CB

2. Tim Super Mega

Navigazione illimitata fino a 200/100 Mega in FTTC/E (fiber to the cabinet). La massima velocità è gratuita per un anno se si acquista un modem Tim , poi il prezzo è di 5 euro al mese già incluso nell’abbonamento. Se l’attivazione avviene online è gratuita per 2 anni .

in (fiber to the cabinet). La se si acquista un modem , poi il prezzo è di già incluso nell’abbonamento. Se l’attivazione avviene online è . Modem Tim Hub incluso. Configurazione automatica e garanzia illimitata.

L’offerta ha una durata di 24 mesi per i nuovi clienti ha un costo di 30 euro al mese per il primo anno se l’attivazione avviene online. La spesa sale a 35 euro a partire dal secondo anno. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile per il primo anno è di 40 euro al mese. La spesa aumenta a 45 euro dal secondo anno. Se si rinuncia al modem il prezzo per i nuovi clienti è di 35 euro al mese mentre per quelli vecchi è di 40 euro. In tutti i casi l’attivazione è inclusa nel prezzo se la si sottoscrive entro il 31/7/19..

Nel pacchetto è previsto un abbonamento a TIMVISION. In caso di rescissione del contratto prima dei 12 mesi il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue del contributo di attivazione di 30 euro. In caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. Se nell’offerta è previsto l’acquisto a rate di un dispositivo a rate (come un modem) l’utente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o di proseguire la rateizzazione fino alla naturale scadenza del contratto.

Alle offerte Tim Super Fibra e Tim Super Mega è possibile aggiungere anche l’intrattenimento di 43 canali di Sky. La promozione prevede:

Sky TV + Sky Famiglia + Sky HD

Sky Box Set

Sky Go Plus per 1 anno

My Sky

Sky On Demand

L’opzione ha un costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi in promozione invece di 33,40 euro al mese. E’ possibile aggiungere Sky Link per collegare My Sky HD in Wi-Fi pagando 30 euro una tantum. Il costo per la consegna del decoder è di 49 euro.