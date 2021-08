Passa a TIM da WindTre: le promozioni di Agosto 2021

Passa a TIM da WindTre e scopri come avere Gigabyte illimitati e navigare alla massima velocità con il 5G . Chi è cliente anche per il fisso può attivare TIM Unica

WindTre è un eccellente operatore di telefonia mobile ma non tutti possono essere soddisfatti del suo servizio. Tra le migliori alternative sul mercato tra i primi posti figura certamente TIM. La portabilità del numero verso questo gestore è gratuita e richiede un massimo di 3 giorni lavorativi. Chi passa a TIM da WindTre può godere di una rete stabile, veloce e diffusa su tutto il territorio italiano oltre a un servizio di assistenza di altissimo livello e tutti i vantaggi del programma riservato ai clienti del provider chiamato TIM Party per avere Gigabyte aggiuntivi, sconti e promozioni su prodotti e servizi dei partner dell’azienda.

Passa a TIM da WindTre: l’offerta dedicata

L’operatore per chi passa a TIM da WindTre ha riservato un’offerta ad hoc attivabile solo online nella variante operator attack:

TIM Wonder Four

Minuti illimitati

20 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 18,99 euro al mese ma sottoscrivendola online si hanno primo mese e attivazione gratuiti. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico. E’ possibile pagare direttamente al corriere, anche in contanti, al momento della consegna. Nel piano sono inclusi anche Giga illimitati per chattare su WhatsApp e altre app. La velocità di navigazione è fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload in 4G.

Confronta le offerte di Tim »

Chi passa a TIM da WindTre ed è cliente per la connessione Internet fissa con il primo operatore ha l’ulteriore vantaggio di poter attivare gratuitamente TIM Unica e avere così ogni mese Gigabyte illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 linee) e 3 mesi di abbonamento a Disney+, che si rinnova poi a 4,99 euro al mese. Fino al 30/9/21 è inoltre incluso anche TIM myHealth per avere una polizza assicurativa con assistenza medica h24 senza alcun rinnovo. L’offerta prevede:

Centrale operativa disponibile h24 al numero verde 800 070 738 (06 42115288 dall’estero) fornendo il nominativo della persona che ha aderito alla polizza

Teleconsultazione con un medico in videochiamata

Invio di un medico o ambulanza in caso di necessità ovunque in Italia

Rilascio ricette e consegna farmaci

Assistenza professionale a domicilio da parte di infermiere, collaboratore domestico, fisioterapista, baby sitter, dog sitter o autista

Con TIM Unica il pagamento delle linee mobili e di quella fissa avviene comodamente con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

Passa a TIM da WindTre per avere Gigabyte illimitati e 5G incluso

Chi passa a TIM da WindTre può attivare anche offerte aperte a tutti che prevedono anche Gigabyte illimitati per navigare alla massima velocità prevista dal 5G. I dati Speedtest Intelligence della società di analisi indipendente Ookla confermano che la rete dell’operatore è la migliore in termini di performance per quanto riguarda l’ultimo standard per il mobile.

TIM oggi raggiunge in 5G le città di Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Verona, Ferrara, Benevento e Ivrea oltre a località turistiche come Cortina, Sanremo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur o Portofino e altre come Crosio della Valle, Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro e Osio Sotto.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo Attivazione SIM Note TIM Super 4G illimitati 50 GB (25 GB con credito residuo) 14,99 euro al mese 9 euro online (19 euro per i già clienti) Gratuita TIMMUSIC incluso TIM Super 5G illimitati 100 GB fino a 2 Gigabit al secondo (50 GB con credito residuo) 19 euro al mese 9 euro online (19 euro per i già clienti) Gratuita Priorità della rete (accesso privilegiato al 119 e alla rete TIM) MultiSIM per condividere i Giga TIMMUSIC incluso TIM Super Unlimited 5G illimitati (250 minuti verso l’estero) illimitati fino a 2 Gigabit al secondo 39,99 euro al mese Gratuita Gratuita Priorità della rete (accesso privilegiato al 119 e alla rete TIM) MultiSIM per condividere i Giga TIMMUSIC incluso

Annunci Google

In tutti i piani è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

TIMMUSIC permette di scegliere tra oltre 50 milioni di brani, da ascoltare anche in modalità offline senza interruzioni pubblicitarie o limiti di tempo. Per l’utilizzo del servizio non si utilizzano i Gigabyte inclusi nel piano. MultiSIM consente invece di condividere gratuitamente la connessione dati con altri due dispositivi contemporaneamente.

Passa a TIM da WindTre: le offerte per giovani e anziani

Chi passa a TIM da WindTre può trovare anche tariffe dedicate ai ragazzi di tutte le età. Gli adolescenti possono usufruire di tutti i Gigabyte che gli servono per giocare online, guardare video in streaming o utilizzare i social network. I più piccoli invece potranno navigare su Internet in sicurezza grazie ad apposite piattaforme di protezione. In più, i genitori possono monitorare a quali contenuti accedono e limitare l’utilizzo del telefono ad orari specifici.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo Attivazione SIM Note TIM Super Young 5G (solo under 25) illimitati 50 GB fino a 2 Gigabit (25 GB con credito residuo) 11,99 euro al mese 9 euro online (19 euro per i già clienti) Gratuita Giga illimitati per le app di social, chat, gaming, e-learning e musica TIMMUSIC incluso TIMGAMES incluso TIM Junior (solo under 16) chiamate illimitate verso 2 numeri TIM 200 minuti verso tutti 200 SMS 10 GB per navigare in 4G 7,99 euro al mese (4,99 euro con TIM Unica attiva) 39 euro per 6 mesi 69 euro per 12 mesi 5 euro (3 euro con TIM Unica attiva) Gratuita Giga illimitati per le chat TIM I Love Games incluso TIM Safe Web Plus incluso TIM 60+ (solo over 60) 6 GB per navigare in 4G 12,99 euro al mese (9,99 euro con TIM Unica) 5 euro Gratuita Doctor TIM Mobile incluso TIM Safe Web Plus incluso

TIMGAMES permette di scegliere tra 200 giochi da console su smartphone, tablet e TV, con novità tutti i mesi. Il servizio non prevede alcun tipo di download e i progressi vengono salvati nel cloud. L’utilizzo di TIMGAMES non prevede il consumo dei Gigabyte inclusi nell’offerta se si naviga sotto rete dell’operatore.

TIM I Love Games consente invece di scaricare e giocare con centinaia di giochi Premium per smartphone e tablet senza pubblicità. Anche gli acquisti in-app sono bloccati.

TIM Safe Web Plus garantisce protezione a tutti dispositivi connessi alla rete mobile dell’operatore e nello specficio prevede:

Blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

Verifica della pericolosità di un sito prima ancora di collegarsi

Parental control (livello di sicurezza alto, medio e basso), definizione delle fasce orarie consentite alla navigazione, ricerca sicura sui motori di ricerca, blocco dei siti proibiti

Report mensile sulle minacche bloccate

Le impostazioni d TIM Safe Web Plus possono essere modificate su on.tim.it/safeweb dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali MyTIM. Il servizio è attivo solo sotto rete di TIM e si può disattivare dall’app MyTIM, accedendo all’Area Personale MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 119 o il numero gratuito 40916.

TIM Protect offre protezione a 360° per tutti i dispositivi collegati alla rete dell’operatore anche in Wi-Fi. Nel servizio sono inclusi:

Parental control con filtro dei contenuti indesiderati e possibilità di limitare il tempo trascorso online o sulle app dai bambini. I limiti e le regole di utilizzo dello smartphone possono essere impostati da remoto

con filtro dei contenuti indesiderati e possibilità di limitare il tempo trascorso online o sulle app dai bambini. I limiti e le regole di utilizzo dello smartphone possono essere impostati da remoto Protezione navigazione e banking per le transazioni online, verifica dell’attendibilità dei siti web e blocco di quelli pericolosi

per le transazioni online, verifica dell’attendibilità dei siti web e blocco di quelli pericolosi Antivirus e antimalware per proteggere l’utente dai furti d’identità e attacchi hacker

per proteggere l’utente dai furti d’identità e attacchi hacker Antifurto e localizzazione per proteggere il telefono in caso di furto o smarrimento. E’ possibile facilmente conoscere la posizione del dispositivo ed eventualmente cancellarne i dati da remoto

Doctor TIM Mobile è il servizio di assistenza dedicato agli anziani che permette, chiamando il numero verde 800.500.500, di richiedere la configurazione da remoto di smartphone e tablet e ottenere supporto all’utilizzo di questi strumenti digitali.