Passa a TIM da Wind a meno di 7 euro: le offerte di Agosto 2022

Se siete tra i clienti WindTre che vorrebbero cambiare operatore di telefonia mobile il primo a cui dovreste guardare per risparmiare è sicuramente TIM. Questo gestore infatti è ha i primi posti per qualità delle rete in termini di velocità di navigazione, copertura e bassa latenza. Chi passa a TIM da Wind con il 5G può quindi comunicare in tempo reale, guardare o ascoltare contenuti in altissima qualità e giocare con la massima reattività grazie a prestazioni dieci volte superiori rispetto alla tecnologia della passata generazione.

Passa a TIM da Wind: le offerte di agosto

Offerte mobile per chi arriva da Wind Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro TIM Young 5G illimitati fino a 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Purtroppo oggi non sono disponibili offerte per chi passa a TIM da Wind al di sotto dei 7 euro al mese. Le tariffe più economiche dell’operatore sono infatti attivabili solo online e richiedono la portabilità del numero. Il prezzo mensile è comunque di almeno 7,99 euro. Chi passa a TIM da Wind può comunque trovare promozioni magari più costose ma migliori in termini di servizi inclusi e mantenere il proprio numero di telefono gratuitamente. TIM effettuerà infatti il trasferimento senza costi in massimo 3 giorni lavorativi.

Tra le offerte più interessanti abbiamo TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G per navigare con accesso prioritario alla rete dell’operatore fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. Nel piano sono inclusi anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti nella qualità originale (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete. Con il Parental Control si può inoltre bloccare l’accesso ai contenuti non adatti ai minori e limitare l’uso del telefono a specifici orari. Primo mese e attivazione sono offerti da TIM se si acquista il piano online. Per la SIM servono 25 euro ma ci sono 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM 5G Power Smart »

Se avete meno di 25 anni potete scegliere TIM Young 5G con minuti e SMS illimitati e fino a 100 GB in 5G (99 cent in più al mese altrimenti 50 GB) a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono offerti da TIM se si acquista il piano online. Per la SIM servono 25 euro ma ci sono 20 euro di traffico incluso. La promozione include anche traffico senza limiti per accedere al catalogo completo di TIMMUSIC e utilizzare app popolari per chattare, social network, musica e meeting per 3 mesi. Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

100 GB di memoria su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIMGAMES a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

Passa a TIM da Wind: le offerte per i già clienti fisso

Offerte per i già clienti fisso di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi, poi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 19,99 euro. Dopo due mesi 5,99 euro

Sono inoltre disponibili alcune offerte mobile per chi è già cliente di TIM per la rete fissa. Tra le tante la più interessante è TIM Premium Famiglia con minuti e SMS illimitati e 5 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono offerti da TIM se si acquista il piano online. Per la SIM servono 25 euro ma ci sono 20 euro di traffico incluso. Il piano permette poi di acquistare in tutti i negozi TIM un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,99 euro o una TIM Cam da 19,99 euro al mese.

Attiva TIM Premium Famiglia »

I clienti TIM per cellulare e la connessione di casa possono poi attivare gratis la promozione TIM Unica, che consente di avere Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della rete fissa). Nel pacchetto è anche compreso TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese). Giocando su TIM Party potete ottenere badge per vincere un viaggio a Las Vegas o Los Angeles con Party Collection. I clienti TIM Unica ottengono 10 badge in regalo e per una maggiore comodità pagano con domiciliazione in fattura tramite TIM Ricarica Automatica.

Passa a TIM da Wind per la connessione di casa

Offerte per la fibra ottica Navigazione Chiamate Costo mensile Premium Base illimitata fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 euro Premium Fibra + Mobile illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro TIM Wi-Fi Power Smart illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro TIM WiFi Power Top illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro TIM WiFi + 5G Power illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro TIM WiFi Power All Inclusive illimitata fino a 10 Gbps in FTTH-XGS-PON a consumo 49,90 euro

Chi passa a TIM da Wind dati i vantaggi riservati dal primo operatore per chi è suo cliente per fisso e mobile potrebbe essere interessato a conoscere anche le sue offerte Internet casa. A seconda della copertura al vostro indirizzo si può accedere a tipologie di connessione differenti (potete verificarla qui gratuitamente). Le offerte fibra ottica di TIM su rete FTTH (Fiber to the Home) permettono di navigare fino a 1 Gbps in download in oltre 1.000 Comuni ma grazie all’integrazione della tecnologia GPON si può arrivare anche fino a 2,5 Gbps o 10 Gbps suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi (offerta sperimentale solo per 3000 utenti residenti in 15 Comuni selezionati). Se non c’è copertura in FTTH potete sempre attivare un’offerta per una connessione su rete FTTC (Fiber to the Cabinet) e navigare fino a 100/200 Mbps in download in base alla distanza della vostra abitazione dalla cabina stradale che funge da snodo con i doppini in rame o ADSL fino a 20 Mbps.

Se siete interessati soprattutto alla navigazione la tariffa più economica è Premium base che al prezzo di 24,90 euro al mese include:

Connessione senza limiti fino a 1 Gbps in FTTH

Chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta)

Allo stesso prezzo è possibile avere anche chiamate illimitate da fisso e modem TIM Hub+ inclusi se siete clienti di TIM per il mobile con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese.

TIM Wi-Fi Power Smart a 29,90 euro al mese invece include:

Connessione senza limiti fino a 1 Gbps in FTTH

Chiamate illimitate da fisso (solo online)

modem TIM Hub+

Attivazione

TIM Safe Web Plus

Scopri Premium Base e TIM Wi-Fi Power Smart »

TIM WiFi Power Top è l’offerta per chi non si accontenta quando si parla di velocità di navigazione e infatti al prezzo di 34,90 euro al mese include:

Connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

Chiamate illimitate da fisso (solo online)

modem TIM Hub+ Executive

Attivazione

TIM Safe Web Plus

Assistenza immediata con accesso prioritario al servizi clienti 187

Servizio soddisfatti o garantiti per ottenere un bonus in fattura di euro nel caso non si abbia ricevuto il supporto richiesto

Wi-Fi garantito in tutta la casa con verifica e attestato da parte di un addetto specializzato di TIM

Offerta FWA Navigazione Chiamate Costo mensile TIM Premium FWA fino a 40 Mbps in FWA (100 Mbps con Super Velocità) a consumo 24,90 euro o 15,90 euro per chi ha già una linea fissa con TIM

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica avete sempre la possibilità di attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access) che grazie alla combinazione tra un collegamento terrestre e un ponte radio garantisce una copertura più estesa. La tariffa base di TIM che prevede questa tecnologia include:

Connessione senza limiti fino a 40 Mbps in download

Opzione Super Velocità per una connessione senza limiti a 100 Mbps in download. Primo mese gratuito, poi 2 euro in più al mese

Chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta)

Modem indoor od outdoor in base alla copertura (per il secondo installazione a 99 euro, rateizzabili in 4,13 euro al mese per 24 rate)

Attivazione

La tariffa ha un costo di 24,90 euro al mese ma con la Promo per Te FWA chi ha già la linea fissa con TIM paga 15,99 euro al mese per la connessione in FWA.

Attiva TIM Premium FWA »

Passa a TIM da Wind: le offerte con intrattenimento incluso

Chi passa a TIM da Wind per mobile o fisso può ulteriormente personalizzare la sua offerta aggiungendovi il meglio dell’intrattenimento televisivo grazie promozioni come:

TIMVISION Calcio e Sport

film, serie TV, documentari e produzioni originali su TIMVISION e in più Discovery+, una selezione delle programmazione di Mediaset dell’ultima settimana e Eurosport Player per 12 mesi

e in più Discovery+, una selezione delle programmazione di Mediaset dell’ultima settimana e Eurosport Player per 12 mesi DAZN con visione in contemporanea su due dispositivi anche in luoghi diversi fino al 31/10/22 (poi solo se connessi alla stessa rete) con tutta la Serie A fino al 2024, Europa League e il meglio della Conference League oltre ad altri sport

con visione in contemporanea su due dispositivi anche in luoghi diversi fino al 31/10/22 (poi solo se connessi alla stessa rete) con tutta la Serie A fino al 2024, Europa League e il meglio della Conference League oltre ad altri sport Infinity+ per 12 mesi con la Champions Lague e altri contenuti anche in 4K

per 12 mesi con la Champions Lague e altri contenuti anche in 4K TIMVISION Box con comandi vocali, accesso ad altre app popolari dalla TV e supporto al nuovo standard del digitale terrestre

L’offerta ha un costo di 24,99 euro al mese per 6 mesi, poi 29,99 euro al mese. L’attivazione di 19,99 euro una tantum è scontata a 9,99 euro per chi ha già il decoder.

TIMVISION Gold

film, serie TV, documentari e produzioni originali su TIMVISION e in più Discovery+, una selezione delle programmazione di Mediaset dell’ultima settimana e Eurosport Player per 12 mesi

e in più Discovery+, una selezione delle programmazione di Mediaset dell’ultima settimana e Eurosport Player per 12 mesi DAZN con visione in contemporanea su due dispositivi anche in luoghi diversi fino al 31/10/22 (poi solo se connessi alla stessa rete) con tutta la Serie A fino al 2024, Europa League e il meglio della Conference League oltre ad altri sport

con visione in contemporanea su due dispositivi anche in luoghi diversi fino al 31/10/22 (poi solo se connessi alla stessa rete) con tutta la Serie A fino al 2024, Europa League e il meglio della Conference League oltre ad altri sport Infinity+ per 12 mesi con la Champions Lague e altri contenuti anche in 4K

per 12 mesi con la Champions Lague e altri contenuti anche in 4K TIMVISION Box con comandi vocali, accesso ad altre app popolari dalla TV e supporto al nuovo standard del digitale terrestre

con comandi vocali, accesso ad altre app popolari dalla TV e supporto al nuovo standard del digitale terrestre Netflix (piano standard con visione in HD su due dispositivi in contemporanea)

(piano standard con visione in HD su due dispositivi in contemporanea) Disney+

L’offerta ha un costo di 40,99 euro al mese per 6 mesi, poi 45,99 euro al mese. L’attivazione di 19,99 euro una tantum è scontata a 9,99 euro per chi ha già il decoder.

Scopri tutte le offerte TIM Fibra con TIMVISION incluso »

Passa a TIM da Wind: a cosa serve il codice di migrazione

Per chi passa a TIM da Wind per la rete fissa può essere utile sapere il proprio codice di migrazione. Questa particolare combinazione di numeri e lettere, che di solito si compone di 15-19 caratteri, è pensata proprio per facilitare il passaggio degli utenti a un nuovo provider. Nel codice di migrazione sono infatti contenute informazioni importanti come il numero di telefono e il gestore di provenienza e destinazione. Basta infatti fornirlo all’operatore di cui si intende diventare clienti per completare l’acquisto di una nuova tariffa a prescindere dalla tipologia di connessione prevista.

Il codice di migrazione si trova riportato sulle bollette del vostro attuale operatore di rete fissa anche in sezioni differenti del documento (viene anche chiamato codice segreto) o può essere recuperato contattando il servizio clienti. Se non siete certi di avere tra le mani il codice di migrazione corretto potete utilizzare gratis un apposito strumento di verifica fornito da SOStariffe.it.

Passa a TIM da Wind: le tempistiche per l’attivazione

Chi passa a TIM da Wind per la rete fissa in media non deve attendere più di un mese per navigare con la sua nuova tariffa. Solitamente il primo gestore impiega circa 10 giorni per l’attivazione di una linea telefonica per quanto riguarda il servizio voce e massimo 30 giorni per la connessione Internet. In sostanza per avere la fibra ottica con TIM servono tra i 15 e i 20 giorni. Per verificare lo stato dei lavori di installazione potete sempre contattare tutti i giorni a qualsiasi ora e gratuitamente il servizio clienti al 187 o accedere all’area MyTIM sul sito dell’operatore o dall’app. La conferma dell’avvenuta attivazione si può trovare nella sezione Richieste.