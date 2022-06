Passa a TIM da Wind a 7 euro: le offerte attivabili a Giugno 2022

Scopri tutte le offerte di giugno per chi passa a TIM da Wind . Si possono avere minuti illimitati e navigazione in 5G alla massima velocità con vantaggi per i già clienti fisso

Non tutti i clienti Wind sono rimasti soddisfatti dalla nascita del nuovo operatore di telefonia mobile a seguito della fusione con Tre. TIM rappresenta una certezza, trattandosi del primo gestore in Italia per numero di linee attive. L’azienda, infatti, è stata tra le prime nel settore delle telecomunicazioni ad adottare la nuova tecnologia del 5G e si distingue per una copertura diffusa sul territorio, una ricca scelta di offerte e la qualità dell’assistenza. Chi passa a TIM da Wind può quindi trovare la promozione giusta a tutte le sue esigenze, sia dal lato dei servizi inclusi che da quello economico.

Al momento non ci sono offerte per chi richiede la portabilità da WindTre, che ricordiamo è sempre gratuita, a meno di 7 euro al mese. Le proposte più economiche di TIM sono riservate ai clienti degli operatori low cost come Iliad, Fastweb Mobile, CoopMobile, etc. Inoltre, il prezzo minimo è di 7,99 euro al mese. A un prezzo superiore si può comunque attivare un’offerta con un eccellente rapporto qualità prezzo.

Passa a TIM da Wind con 5G e anche Giga illimitati

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro

Chi passa a TIM da Wind con portabilità del numero può scegliere tra le offerte 5G dell’operatore. Tra le offerte disponibili nel listino TIM c’è la nuova TIM 5G Power Smart. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G e 5G con Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa

TIM 5G Power Smart presenta un costo di 14,99 euro al mese con primo mese e attivazione gratis. L’offerta può essere richiesta direttamente online:

Le offerte TIM 5G Power includo anche TIM Safe Web Plus e 100 GB su Google One per 3 mesi. La prima è una piattaforma per la protezione di tutti i dispositivi collegati alla rete che controlla in automatico se un sito è potenzialmente pericoloso ancora prima che sia completato il collegamento. L’utente viene poi informato sulle minacce bloccate tramite un apposito report mensile e con il Parental Control può impostare profili di sicurezza differenti per ogni membro della famiglia. Google One invece è un servizio di archiviazione nel cloud per salvare foto, documenti e video nella qualità originali. I file sono accessibili in ogni momento anche da mobile. L’abbonamento può essere condiviso fino a cinque persone.

Solo con TIM 5G Power Top e TIM 5G Power Unlimited si hanno assistenza immediata e dedicata con accesso prioritario a un team specializzato del servizio clienti 119 (dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7). Se il supporto non è stato adeguato con l’assistenza soddisfatti o garantiti si può richiedere un bonus di 2 euro sul credito residuo fino a un massimo di una volta al mese e sei volte l’anno. Con TIM Unica attiva si può addebitare il bonus in fattura fino a 2 euro al mese e 12 euro l’anno.

Con TIM 5G Power Unlimited si ha incluso anche TIM One Number, l’offerta solo dati per utilizzare lo stesso numero sul telefono e uno smartwatch Cellular, ovvero un orologio in grado di collegarsi a Internet senza abbinarlo a un cellulare.

Chi passa a TIM da Wind può anche abbinare alla sua nuova offerta l’acquisto a rate di uno smartphone senza anticipo. Pagando in un’unica soluzione non è invece necessario registrare un account MyTIM. Le offerte telefono incluso di TIM prevedono un vincolo di durata di 24 mesi. Se non lo si rispetta l’utente è tenuto a corrispondere all’operatore le rate residue pagando in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento.

L’attivazione è gratuita online o 9,99 euro in negozio. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso sottoscrivendola dal sito o 10 euro con 1 cent di traffico incluso in negozio. TIM Young include anche l’intero catalogo di 50 milioni di brani di TIMMUSIC senza pubblicità e da ascoltare anche online. All’offerta si può poi aggiungere:

Raddoppio dei Gigabyte inclusi a 99 cent al mese

inclusi a 99 cent al mese TIM One Number a 99 cent al mese

a 99 cent al mese TIMGAMES a 5 euro al mese per giocare a oltre 200 giochi su console, TV e dispositivi mobili con salvataggio nel cloud. Il catalogo si aggiorna ogni mese e utilizzando la piattaforma sotto rete TIM non si consumano i Gigabyte inclusi nel piano

a 5 euro al mese per giocare a oltre 200 giochi su console, TV e dispositivi mobili con salvataggio nel cloud. Il catalogo si aggiorna ogni mese e utilizzando la piattaforma sotto rete TIM non si consumano i Gigabyte inclusi nel piano 100 GB su Google One a 1,99 euro al mese

Passa a TIM da Wind con TIMVISION

Chi passa a TIM da Wind può ulteriormente personalizzare la nuova offerta con la proposta di intrattenimento televisivo dell’operatore. Si parla quindi della piattaforma TIMVISION, che include la visione di film, serie TV, produzioni originali, cartoni animati, Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi e il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana.

Per una visione su più dispositivi si può acquistare il TIMVISION Box. Il decoder permette di accedere ache ad altre app popolari come YouTube, Spotify, etc. anche sulla TV. Si può controllare la visione tramite vocali o trasmettere contenuti dal telefono a uno schermo più ampio grazie alla Chromecast integrata. Il TV box è inoltre già pronto per il nuovo standard della TV digitale (DVB-T2).

TIMVISION Calcio e Sport oltre a TIMVISION si può seguire anche tutta la Serie A su DAZN fino al 2024, Europa League, Conference League e tanti altri sport, dalla box al tennis fino alle corse automobilistiche, volley, basket, ciclismo e sport invernali. TIMVISION Calcio e Sport è gratuito fino al 31/8/22 con attivazione entro il 25/6/22, poi 19,99 euro al mese per 12 mesi. Dal primo settembre 2023 il prezzo sale a 29,99 euro al mese. L’attivazione è di 19,99 euro, scontata a 9,99 euro per chi ha già il TV box.

TIMVISION Gold aggiunge all’offerta precedente anche Disney+ e un piano standard di Netflix per la visione in HD fino a due dispositivi in contemporanea. La promozione ha un costo di 10 euro al mese fino 31/8/22, poi 30,99 euro al mese per 12 mesi. Dal primo settembre 2023 il prezzo sale a 45,99 euro al mese. L’attivazione è di 19,99 euro, scontata a 9,99 euro per chi ha già il TV box.

Passa a TIM da Wind per i già clienti fisso

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi primo mese gratuito, poi 19,99 euro

Chi passa a TIM da Wind ma è già cliente dell’operatore per la rete fissa può scegliere tra tre differenti tariffe in esclusiva. Supergiga Pack Famiglia scaduti i tre mesi si rinnova con 5 GB inclusi a 5,99 euro al mese, salvo disattivazione. Per tutte le offerte l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso acquistandole online o 10 euro con 1 cent di traffico incluso in negozio. Tutti i piani permettono poi di avere uno sconto sull’acquisto nei negozi TIM di un modem Wi-Fi 4G (a partire da 29,99 euro) o di una TIM Cam (a partire da 19,99 euro).

I clienti TIM per fisso e mobile che sottoscrivono quest piani mobile possono avere Gigabyte illimitati per sé e per tutta la famiglia (massimo 6 SIM) attivando TIM Unica. Le linee possono essere intestate anche a persone diverse dal titolare della linea fissa ma devono avere una opzione dati attiva. La promozione è gratuita e permette di avere anche la piattaforma di intrattenimento TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e una giocata extra al giorno per vincere su TIM Party una ebike E-WAY Atala. Con TIM Unica il pagamento di tutte le linee mobili e fissa avviene per una maggiore comodità con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

Passa a TIM da Wind: le offerte solo dati

Gigabyte Costo mensile Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Chi passa a TIM da Wind per avere una SIM solo dati con cui navigare su smartphone, tablet e PC con una chiavetta o modem Wi-Fi può scegliere tra le tante offerte Internet mobile dell’operatore. Le promozioni Supergiga includono anche 100 GB su Google One per 3 mesi. Internet 100GB e Internet 200GB con il servizio MultiSIM permettono invece di condividere la connessione dati con un’altra SIM e di navigare su due dispositivi contemporaneamente.

Per tutte le offerte l’attivazione è gratuita acquistandole online mentre la SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso online o 10 euro con 1 cent di traffico incluso in negozio. In più in tutti i punti vendita dell’operatore si può acquistare a prezzo scontato un modem 4G portatile a partire da 29,99 euro o una TIM CAM a partire da 19,99 euro.

Passa a TIM da Wind: le offerte per i giovani

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Junior (solo under 16) chiamate illimitate verso 2 numeri TIM 200 minuti verso tutti 200 SMS 10 GB per navigare in 4G 7,99 euro al mese (4,99 euro con TIM Unica attiva) o 69 euro per 12 mesi