Passa a Tim da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di settembre 2019

Se state pensando di cambiare operatore, Tim resta sempre una certezza per l’ottimo rapporto qualità prezzo delle sue tariffe. Scopri tutti i vantaggi di passare all’operatore italiano per chi arriva da Vodafone, Wind e Tre

Tim è il primo operatore di telefonia mobile in Italia per numero di linee attive grazie ad un’offerta ampia e variegata. Il provider tricolore è alla costante ricerca di nuovi clienti e i motivi per scegliere una delle sue tariffe sono molteplici.

Ci arriva da Wind e Tre troverà promozioni meno convenienti dal punto di vista del prezzo rispetto al loro attuale gestore ma potranno contare su una rete molto più stabile, veloce e capillare. Oggi Tim è in grado di raggiungere in 4G ben 7.465 comuni, per una copertura di oltre il 98% della popolazione. I suoi clienti possono navigare su Internet fino a 700 Megabit in download grazie al 4.5G e fino a 2 Gigabit al secondo con il 5G. Tim e Vodafone infatti sono gli unici provider ad aver realizzato un’offerta con il più recente standard di comunicazione per le reti mobili. Il 5G di Tim oggi è disponibile a Torino, Roma, Genova e San Marino. Gli utenti Wind e Tre dovranno invece attendere la conclusione del progetto di una rete comune con Fastweb che è stato ratificato durante l’estate.

Le offerte 5G di Tim oggi sono raccolte all’interno della nuova linea Advance, che minuti illimitati per chiamare e un quantitativo di Gigabyte variabile per tutte le esigenze. Tali tariffe, esattamente come tutte quelle ricaricabile di Tim, sono disponibili anche nella modalità telefono incluso. Non solo, con Tim Advance Top è possibile acquistare uno dei primi modelli di smartphone 5G anche senza anticipo.

Chi non sottoscrive un’offerta Advance può comunque navigare alla massima velocità in mobilità pagando 10 euro al mese aggiuntivi rispetto all’addebito previsto dal piano. Vodafone al contrario offre questa possibilità gratuitamente per chi attiva molte delle sue tariffe (oggi Shake it Easy e le offerte della linea RED Unlimited) o altrimenti propone la sua opzione 5G a 5 euro al mese ma con i primi 30 giorni gratuiti. Inoltre, la Giga Network 5G di Vodafone è oggi più estesa di quella di Tim. A livello di prezzo, invece, non c’è molta differenza tra l’operatore italiano e quello britannico.

Infine, Tim dispone anche di tariffe ad hoc per i giovani, che amano condividere la propria vita sui social network e hanno bisogno di traffico dati per accedere alle loro app di streaming preferite, o per gli anziani. Per quest’ultima categoria di utenti, l’operatore ha pensato a servizi per supportarli nella configurazione del telefono e prodotti in linea con le esigenze di persone dall’età avanzata.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle offerte di Tim per chi arriva da un altro operatore e le modalità con cui sottoscriverle.

Le offerte di Tim per chi arriva da Vodafone, Wind e Tre

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

3. Tim Advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro Oppo Reno – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 899,99 euro

4. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 30/9/19.

5. Tim 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.