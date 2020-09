Passa a TIM da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di ottobre 2020

Le offerte telefonia mobile di TIM sono davvero molto trasversali in quanto sono state pensate per tipologie di clienti diversi tra loro, ma al contempo propongono delle soluzioni che vanno bene per tutti e che dimostrano di essere perfettamente al passo coi tempi. Vediamo di seguito quali sono le offerte più convenienti di ottobre 2020 per chi passa a TIM da Vodafone, Wind e Tre.

Tra i vari operatori di telefonia mobile, TIM si contraddistingue per la presenza un numero elevato di promozioni, ognuna con caratteristiche e prezzi differenti, che sono state ideate per soddisfare le esigenze di pubblici molto diversi tra loro.

Così, accanto alle offerte di ultima generazione di tipo 4.5G e 5G, sono presenti delle tariffe destinate ai giovani o altre riservate agli over 60: si tratta di due pubblici di particolare interesse per l’operatore, i quali sono sicuramente alla ricerca di servizi differenti sul proprio cellulare.

Se sei un cliente Vodafone, Wind e Tre dovresti approfittare di tutte le offerte disponibili nel mese di ottobre 2020: di seguito presenteremo le migliori soluzioni per chi passa a TIM in questo momento, che sono state individuate con l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it.

1. TIM Junior

Le prime proposte per chi passa a TIM sono rivolte ai giovanissimi che, con i tempi che corrono, avranno sicuramente già uno smartphone tutto per loro. La promozione al prezzo più basso si chiama TIM Junior Pack senza limiti: prevede il costo della SIM a 10 euro e include, nel canone mensile di 4,85 euro, 3 Giga di Internet, 98 minuti e 98 SMS.

A un prezzo leggermente superiore troviamo l’offerta TIM Junior senza limiti, nella quale sono previsti un costo di attivazione di 5 euro e un costo della SIM di altri 5 euro. La tariffa costa 6 euro al mese nel caso di pagamento con carta di credito, mentre per l’attivazione di tipo ricaricabile ha un costo di 7 euro.

Nel piano mensile sono inclusi:

100 minuti di chiamate;

100 SMS;

1 Giga per connettersi a Internet alla velocità del 4G o del 4G+.

2. TIM 60+ Senza limiti

Come si può ben immaginare dal nome di questa offerta, TIM 60+ senza limiti è una promozione riservata ai clienti che hanno più di 60 anni. Questa tipologia di pubblico è sicuramente interessata all’utilizzo di Internet, ma non come potrebbe esserlo un giovani di 18 anni.

Per questo motivo la promozione, che ha un costo di 9,90 euro al mese più 5 euro una tantum per il prezzo della SIM, include le chiamate illimitate e 4 Giga per l’utilizzo di Internet da mobile. I messaggi sono invece a pagamento e hanno un costo di 29 centesimi.

Il piano può essere personalizzato anche con l’aggiunta di ulteriori opzioni a pagamento, come per esempio il servizio Richiama, che include anche il servizio Ti ho cercato, oppure la segreteria telefonica.

3. TIM Young Senza limiti

TIM Young senza limiti è la proposta riservata ai giovani, che prevede un costo della SIM una tantum di 10 euro e un costo della tariffa di 14,99 euro al mese: chi passa a TIM da un altro operatore o attiva la promozione per un nuovo numero, non dovrà pagare il contributo di attivazione.

La promozione rientra perfettamente nel ventaglio delle offerte di tipo all inclusive, con un bundle davvero interessante di minuti, messaggi e Internet. In particolare, per questa promozione sono previsti minuti e chiamate illimitati e 60 Giga di Internet.

4. TIM Advance

TIM è stato tra i primi operatori a proporre nel nostro Paese le offerte di tipo 5G, le quali oggi sono disponibili a Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza con il primo autodromo d’Europa connesso in 5G.

La rete 5G permette di navigare da mobile fino alla velocità di 2 Gigabit al secondo. Da qui al 2021 è prevista la copertura di ben 120 città, 200 destinazioni turistiche, 245 distretti industriali e 200 progetti specifici per le grandi imprese.

Passando alle offerte, la prima proposta di tipo Advance permette di navigare con la rete 4.5G, o LTE-Advanced Pro, che rappresenta l’evoluzione dello standard LTE o 4G. Si tratta, in pratica, della tecnologia che ha anticipato il 5G e con la quale è possibile navigare più velocemente, migliorando anche l’esperienza utente.

La velocità del 4.5 è 3 volte superiore rispetto a quella del 4G: è infatti possibile raggiungere i 500 Mbps (1 Giga con gli ultimi aggiornamenti) e in generale si può navigare tranquillamente a 300 Mbps.

La promozione TIM Advance 4.5G sfrutta tale tecnologia di rete: ha un costo pari a 19,99 euro al mese, prevede un contributo di attivazione di 15 euro e 5 euro per l’acquisto di una nuova SIM. Nel piano sono compresi chiamate e messaggi illimitati e 40 Giga di Internet.

Per quanto riguarda le promozioni che utilizzano la rete 5G, la prima si chiama TIM Advance 5G e ha un costo di 29,99 euro al mese, con un contributo una tantum per l’attivazione pari a 9 euro e a 5 euro per la SIM.

La promozione per chi passa a TIM e sceglie la rete 5G include:

chiamate e messaggi senza limiti;

50 Giga di Internet.

Per maggiori informazioni sull’offerta, clicca subito sul link che trovi qui sotto.

Scopri TIM Advance 5G »

Una promozione ancora più completa è TIM Advance 5G Top, la quale ha un costo di 49,99 euro al mese e comprende 100 Giga di Internet alla velocità del 5G, ovvero fino a 2 Gbps in download, oltre che chiamate e messaggi senza limiti.

Per maggiori informazioni sull’offerta, clicca subito sul link che trovi qui sotto.

Scopri TIM Advance 5G TOP »

Le offerte solo Giga

Passare a TIM è inoltre possibile scegliendo una delle tante offerte solo Giga proposte dall’operatore, che hanno costi e un numero di Giga inclusi differente.

Nello specifico, si tratta di:

Supergiga 20 , che rappresenta l’offerta più conveniente per navigare dove vuoi con la qualità della rete TIM, che al costo di 9,99 euro al mese include 20 Giga;

Supergiga 50 , con la quale al costo di 13,99 euro al mese si avrà accesso a ben 50 Giga;

Supergiga 100 , che rappresenta l’offerta più completa con giga illimitati per studiare e lavorare, e 100 giga per divertirsi al costo di 19,99 euro al mese.

Esistono poi dei pack con un numero di Giga che può essere utilizzato per navigare da chiavetta o da tablet. Si tratta di:

Internet 100GB , che è un pack di 6 mesi per navigare senza vincoli di soglia al mese al costo di 49,99 euro;

Internet 200GB , che è un pack valido per 1 anno per navigare senza vincoli di soglia al mese al costo di 99,99 euro.

Tutte queste promozioni possono anche essere integrate dall’acquisto di una chiavetta o di un modem direttamente con TIM: in questo caso si avrebbe diritto a uno sconto di 50 euro.

Perché scegliere di passare a TIM è la scelta giusta

Oltre alla qualità e alla versatilità delle sue offerte, ci sono tanti motivi per i quali chi passa a TIM da Vodafone, Wind e Tre sta facendo un’ottima scelta. In particolare, ne citiamo 4:

TIM Safe Web Plus , ovvero la protezione che permette di navigare in sicurezza con il proprio smartphone;

TIM Party , la quale offre un mondo di vantaggi a tutti i clienti TIM;

l’App MyTIM , che permette di gestire le proprie linee fisse e mobili in modo facile e veloce;

la Rete TIM, che offre Giga veloci e grandissima potenza, soprattutto in 5G.

Si consiglia di valutare una delle offerte presentate nelle righe precedenti prendendo in considerazione quelle che sono le proprie esigenze di navigazione e valutando gli usi che si è soliti fare del proprio telefono: è impossibile che TIM non abbia una soluzione perfetta per soddisfarle a un prezzo davvero conveniente.

Annunci Google