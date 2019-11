Passa a Tim da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di Novembre 2019

Tim resta il primo operatore italiano per numero di linee attive ma è alla costante ricerca di nuovi clienti. Per riuscire nel suo intento ha puntato sulla qualità della sua rete e un’offerta variegata. Scopri i vantaggi di passare a Tim per i clienti di Vodafone, Wind e Tre

Tim punta ad aumentare il gap rispetto agli altri operatori di telefonia mobile con le sue tariffe in grado di soddisfare le esigenze delle più disparate categorie di utenti. Di seguito sono descritte nei dettagli tutte le migliori offerte dell’operatore italiano per chi arriva da Vodafone, Tre e Wind.

Le offerte per chi passa a Tim di novembre

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.ù

3. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro Oppo Reno – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 899,99 euro

4. Tim Young Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 31/3/20.

5. Tim Senior 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.

I vantaggi di passare a Tim

Chi arriva da Wind e Tre e intende passare a Tim potrebbe trovare offerte al primo sguardo meno convenienti rispetto a quelle a cui era abituato. Diventare cliente del primo operatore italiano per numero di linee attive, però, porta con sé numerosi vantaggi. Il primo è quello di poter usufruire di una rete efficiente, stabile e capillare a livello nazionale. In quanto a infrastruttura solo Vodafone può competere alla pari con Tim. L’azienda infatti con il suo segnale raggiunge la quasi totalità della popolazione italiana e anche i luoghi più remoti del Paese.

Tim poi insieme a Vodafone è l’unico a permettere ai suoi clienti di navigare in 5G. Il provider offre copertura con questa tecnologia nelle città di Torino, Roma e Napoli ma entro la fine dell’anno si aggiungeranno anche Milano, Verona, Firenze, Bologna, Matera e Bari oltre a 30 destinazioni turistiche. L’obiettivo di Tim è arrivare a 120 città e 200 località di villeggiatura entro il 2021 per raggiungere circa il 22% della popolazione. Non solo, la velocità di navigazione aumenterà progressivamente dall’attuale 1 Gigabit al secondo fino a 10 Gigabit.

Attualmente le offerte di punta di Tim sono quelle della linea Advance. Si tratta di promozioni che prevedono minuti illimitati e un bundle di traffico dati variabile a seconda delle proprie specifiche necessità. Per i ragazzi l’operatore ha pensato ad una tariffa ad hoc per ascoltare musica in streaming o accedere ad app di messaggistica e social network senza consumare i Giga inclusi nel proprio piano. Tim ha pensato anche ai clienti più maturi con tariffe per aiutarli a tenersi in contatto con i parenti e tutta l’assistenza che gli serve per la gestione e configurazione dello smartphone.

Ogni aspetto della propria offerta può essere gestito tramite l’app MyTim. La piattaforma è disponibile per iPhone e telefoni Android e consente di controllare i minuti, SMS e Gigabyte consumati, verificare la presenza di promozioni attive sulla linea, disattivare servizi, cambiare piano telefonico, effettuare una ricarica online e molto altro ancora.

Molte delle offerte di Tim includono poi gratuitamente le piattaforme di intrattenimento TIMVISION, TIMMUSIC e TIMGAMES. La prima permette di accedere a cartoni animati, serie TV in esclusiva e film in prima visione a pochi mesi dall’uscita dalle sale senza interruzioni pubblicitarie. Il primo mese è gratuito.

TIMMUSIC offre un catalogo di 30 milioni di brani, anche organizzati in classifiche di genere. Il servizio offre anche contenuti esclusivi e la possibilità di creare playlist. L’ascolto avviene senza consumare Giga o interruzioni pubblicitarie. Gli skip delle canzoni sono illimitati. TIMGAMES invece consente di giocare ad oltre 80 diversi titoli anche in streaming sulla TV grazie al decoder Tim Box. Il controller Tim Gamepad (che può essere incluso con Tim Advanced 5G Top) rende l’esperienza ancora più avvincente. I giocatori possono salvare i progressi e riprendere la sessione in ogni momento.

Tim inoltre permette di associare a tutte le offerte ricaricabile anche l’acquisto a rate di un telefono. Le tariffe smartphone incluso permettono di ridurre sensibilmente la spesa per ottenere un telefono top di gamma di grandi marchi come Apple, Samsung, Huawei, Oppo e Xiaomi, compresi quelli con supporto nativo per il 5G. Grazie al servizio Tim Next è poi possibile dopo 6 mesi sostituire il proprio dispositivo con un nuovo modello che rientra nell’iniziativa o di restituirlo a costo zero.

Infine, diventare cliente di Tim permette di accedere al programma dedicato di sconti e vantaggi Tim Party. Nella sezione Un regalo per te si trovano i regali riservati a tutte le categorie di utenti che si rinnovano in periodi diversi. In questo caso si ha la possibilità di usufruire del vantaggio una sola volta. Vantaggi dedicati è la piattaforma con premi ad hoc per specifiche tipologie di clienti. I regali cambiano a cadenza settimanale. Gioca e vinci è invece una lotteria giornaliera. Con Tim Party, ad esempio, si può ottenere un voucher per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto in oltre 900 sale in tutta italia.