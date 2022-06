Passa a TIM da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di Giugno 2022

Passa a TIM da Vodafone per avere minuti, SMS e Gigabyte in 5G illimitati per navigare sicuri con una velocità fino a 2 Gbps e con assistenza dedicata 7 giorni su 7

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Easy 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super Power 20 4.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

TIM in questi giorni ha nuovamente rinnovato la sua offerta di telefonia mobile. Chi passa a TIM da Vodafone, WindTre o altri operatori può trovare oggi una ricca scelta di tariffe per tutti i gusti. Il gestore italiano si distingue per la qualità della sua rete mobile, che oggi raggiunge in 5G alla massima velocità tutte le principali città italiane e diverse località turistiche, un eccellente servizio di assistenza e numerosi vantaggi per chi scegliere di essere suo cliente per il cellulare e la rete fissa. Per tutti sono comunque disponibili sconti, promozioni e vantaggi per i propri acquisti online o nei negozi fisici grazie al programma fedeltà TIM Party.

L’operatore propone anche di diverse offerte smartphone incluso per acquistare a rate e senza anticipo i migliori modelli di telefono sulla piazza. Se avete sottoscritto un’offerta 4G ma volete passare al 5G potete sempre attivare l’opzione 5G On al costo di 5 euro al mese.

Confronta le offerte di TIM »

Passa a TIM da Vodafone o WindTre: le offerte 5G anche con Giga illimitati

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo Attivazione SIM TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB (13 GB in roaming in Ue) fino a 2 Gbps in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro Gratuita online o 9,99 euro in negozio 25 euro online o 10 euro in negozio TIM 5G Power Top illimitati 100 GB (17 GB in roaming in Ue) fino a 2 Gbps in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro Gratuita online o 9,99 euro in negozio 25 euro online o 10 euro in negozio TIM 5G Power Unlimited illimitati (250 minuti e 250 SMS extra Ue) illimitati fino a 2 Gbps in 5G (33 GB in roaming in Ue e 3 GB extra Ue) primo mese gratuito, poi 29,99 euro Gratuita online o 9,99 euro in negozio 25 euro online o 10 euro in negozio

Chi passa a TIM da Vodafone o WindTre può oggi scegliere tra tre differenti offerte 5G per navigare alla massima velocità con il Vero 5G. TIM è risultato nello Speedtest Intelligence della società di analisi indipendente Ookla il primo operatore in Italia per velocità media in download e upload (rilevazioni da ottobre 2021 a marzo 2022) e recentemente ha reintrodotto una tariffa con Giga illimitati.

Chi passa a TIM da Vodafone o WindTre per il mobile ma è già cliente del primo operatore per la rete fissa può attivare gratuitamente TIM Unica e avere così ogni mese Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM), TIMVISION con 3 mesi di Disney+ inclusi (poi 9,99 euro al mese) e una giocata extra al giorno su TIM Party per vincere uno smartphone Xiaomi 12. Con TIM Unica il pagamento delle offerte mobili e fissa avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

In tutte le tariffe della famiglia TIM Power 5G sono inclusi Priorità di accesso alla rete e Navigazione Sicura e il servizio Giga di scorta per continuare a navigare anche avendo esaurito il traffico dati incluso al costo di 1,90 euro per 200 MB (spesa massima 9,50 euro). Google One invece permette di archiviare e salvare nel cloud foto, video e documenti nel formato originale da Google Drive, Gmail e Google Foto. Lo stesso account può essere condiviso con altre 5 persone.

TIM Safe Web offre protezione a tutti i dispositivi connessi alla rete dell’operatore e permette di controllare se un sito è pericoloso prima ancora di collegarsi al portale stesso, oltre a prevedere un report mensile sulle minacce bloccate. Con il Parental Control si può definire un livello di sicurezza differente per ogni membro della famiglia, impedire l’accesso a siti potenzialmente pericolosi e definire delle fasce orarie in cui la navigazione è consentita.

Chi attiva TIM Power 5G Top o TIM Power 5G Unlimited può anche richiedere assistenza da parte di un team dedicato chiamando gratuitamente il Servizio Clienti al 199 dalle 8 alle 22, 7 giorni su 7. Nel caso non siate soddisfatti del supporto, potete richiedere un bonus di 2 euro direttamente sul credito residuo della SIM (massimo una volta al mese e sei volte l’anno) o in fattura nel caso si abbia attivato TIM Unica (massimo 2 euro al mese e 12 euro l’anno dalla data di attivazione dell’offerta mobile).

TIM Power 5G Unlimited inoltre include il piano dati TIM One Number, pensato per permettere l’utilizzo dello stesso numero su smartphone o qualsiasi smartwatch cellular, ovvero in grado di collegarsi a Internet senza il collegamento con un cellulare.

Annunci Google

Chi passa a TIM da Vodafone può trovare anche tante offerte dedicate ai giovani con tanti Gigabyte inclusi per navigare. utilizzare i social network, chattare, guardare video in streaming e giocare online. Con TIM GAMES, ad esempio, si può accedere a oltre 200 titoli popolari senza consumare dati. Il catalogo poi viene aggiornato a cadenza regolare. TIM Protect aggiunge invece un ulteriore livello di protezione per i più piccoli.

A TIM Young è possibile aggiungere:

Raddoppio dei Gigabyte a 99 cent al mese

a 99 cent al mese TIM One Number a 99 cent al mese

a 99 cent al mese TIM GAMES a 5 euro al mese

a 5 euro al mese Google One 100 GB Try&Buy a 1,99 euro al mese

Attiva TIM Young »

TIM per gli anziani ha invece previsto un piano economico per permettergli di restare sempre in contatto con i propri cari e ottenere assistenza gratuita e da remoto per aiutarli a configurare il proprio smartphone o tablet (Doctor TIM Mobile).

Passa a TIM da Vodafone o WindTre: le offerte per i già clienti fisso

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB fino a 2 Gbps in 5G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro Gratuita 25 euro con 20 euro di traffico Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB fino a 2 Gbps in 5G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro Gratuita 25 euro con 20 euro di traffico Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB fino a 2 Gbps in 5G per 3 mesi (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 19,99 euro per 3 mesi Gratuita 25 euro con 20 euro di traffico

TIM ha anche predisposto una serie di offerte mobile dedicate a chi è già suo cliente per la rete fissa. Supergiga Pack Famiglia dopo 3 mesi, salvo disattivazione, si rinnova con 5 GB inclusi a 5,99 euro al mese. A questa offerte e Supergiga Famiglia è possibile abbinare solo nei negozi TIM un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro o una TIM Cam a 19,90 euro.

Passa a TIM da Vodafone o WindTre: le offerte solo dati

Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM SuperGiga 100 100 GB per 3 mesi in 4G, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Gratuita 25 euro con 20 euro di traffico incluso SuperGiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Gratuita 25 euro con 20 euro di traffico incluso Internet 100 GB 100 GB per 6 mesi 49,99 euro per 6 mesi Gratuita Internet 200 GB 200 GB per un anno 99,99 euro per 1 anno Gratuita

Con le offerte Internet mobile di TIM è possibile acquistare in negozio un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro o una TIM Cam a 19,90 euro ed è incluso anche Google One per 3 mesi. Le offerte Internet 100 GB e 200 GB non prevedono vincoli di soglia mensile e con TIM MultiSIM è possibile condividere la connessione con altri due dispositivi contemporaneamente.

Passa a TIM da Vodafone o WindTre: le offerte TIMVISION

Chi passa a TIM da Vodafone, WindTre o qualsiasi altro operatore può ulteriormente arricchire la sua tariffa mobile con il meglio dell’intrattenimento televisivo incluso nella piattaforma TIMVISION, che offre la visione di film e serie TV italiane e straniere, cartoni animati, produzioni originali, Eurosport Player (incluso per 12 mesi) e una selezione di contenuti di Mediaset dell’ultima settimana.

Con TIMVISION Calcio e Sport si hanno anche DAZN (tutta la Serie A e tanti altri sport) e Infinity+ incluso per 12 mesi con Champions League ed Europa League. L’offerta costa 19,99 euro al mese fino al 30/9/22, poi 29,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro o gratuita per chi ha già il TV box.

È possibile scegliere anche l’offerta TIMVISION Gold che aggiunge anche Netflix e Disney+. Il costo è di 29,99 euro al mese fino 30/9/22, poi 44,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro o gratuita per chi ha già il TV box. Per richiedere le offerte TIMVISION in abbinamento alle proposte TIM Premium per la connessione di casa è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri le offerte TIMVISION »

Passa a TIM da Vodafone: le offerte per giovani e anziani

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo Attivazione SIM TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB (9 GB in roaming in Ue) fino a 2 Gbps in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 9,99 euro Gratuita online o 9,99 euro in negozio 25 euro online o 10 euro in negozio TIM Junior (solo under 16) chiamate illimitate verso 2 numeri TIM 200 minuti verso tutti 200 SMS 10 GB per navigare in 4G 7,99 euro al mese (4,99 euro con TIM Unica attiva) 69 euro per 12 mesi 5 euro (3 euro con TIM Unica attiva) Gratuita TIM 60+ (solo over 60) illimitati 6 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (4 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 12,99 euro al mese (9,99 euro con TIM Unica) Gratuita 25 euro con 20 euro di traffico incluso