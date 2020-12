Passa a Tim da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di Dicembre 2020

Le promozioni mobile per chi cambia operatore sono in genere molto convenienti, se poi si tratta di offerte win back i vantaggi sono anche maggiori. Per passare a TIM da Vodafone o WindTre si può scegliere tra le promozioni esclusive e i piani per nuovi clienti e con Giga illimitati

A Giugno 2020 l’AGCOM ha diffuso il terzo Osservatorio sulle telecomunicazioni in Italia. Da questo rapporto è emerso come TIM sia ancora il principale operatore di telefonia mobile per numero di sim totali. La quota di mercato posseduta da questo gestore è pari al 29,4%, a seguire vengono Vodafone (28,9%) e WindTre (26,4%).

Il gestore italiano è in continua lotta con gli altri due storici operatori tradizionali per il predominio del mercato nazionale. Per questo motivo TIM lancia periodicamente delle offerte speciali per gli utenti di Vodafone e WindTre (colosso nato a Marzo 2020 dalla fusione dei gestori Wind e Tre).

Per passare da un gestore all’altro è necessario seguire le procedure previste dagli operatori, fornire i propri dati personali, il numero di telefono e il seriale della precedente sim. L’ICCD (Integrated Circuit Card) è un codice composto da 19 cifre e si trova sulla sim o sul contratto. Questo identificativo permette di risalire alle informazioni sull’offerta attiva, sul numero di cellulare e sulla tariffa associata al contatto.

Ogni provider ormai ha previsto dei percorsi di attivazione delle offerte online, per completare le procedure è necessario collegarsi alla piattaforma del gestore e creare un profilo personale. L’account potrà poi essere utilizzato anche per controllare i propri consumi e il credito residuo, fare ricariche, richiedere premi, cambiare piano tariffario o inviare richieste di assistenza in caso di disguidi o disservizi.

Per individuare le migliori offerte mobile per chi decide di cambiare gestore si possono cercare con il comparatore di SOStariffe.it. Si tratta di uno strumento di confronto automatico delle promozioni. Tra i filtri a disposizione sulla piattaforma si può inserire il gestore di provenienza e quello verso cui si richiede la portabilità, in questo modo la ricerca sarà ristretta ai piani riservati solo per questi clienti.

Nella schermata dei risultati vengono evidenziati i costi del canone, le spese di attivazione ed eventuali vincoli. Vengono anche segnalati le condizioni per servizi come la segreteria telefonica, le opzioni Mi richiami o Call Back. Per le promozioni TIM i servizi a pagamento sono

Servizio Richiama si pagano 1,90 euro ogni bimestre

Servizio Ti ho cercato si attiva con l’opzione Richiama

Segreteria Telefonica costo di 1,50 euro per chiamata

il servizio Prime GO richiede un contributo di 0,49 euro ogni 4 settimane

I piani per passare a TIM da Vodafone e WindTre

Per passare a TIM i clienti Vodafone e WindTre possono scegliere tra le promozioni per i nuovi clienti o le offerte win back. Il gestore ha lanciato una serie di promozioni dedicate solo agli utenti che cambiano operatore chiedendo la portabilità di un numero precedente, si tratta dei piani Wonder.

Le soluzioni di questo tipo sono 4:

Wonder, 9,99 euro al mese, minuti illimitati, 50 Giga, promozione per clienti Ho.Mobile, Lycamobile, nuove sim TIM

Wonder One, canone da 7,99 euro, minuti senza limiti e 70 Giga in 4G, offerta riservata a chi ha una sim Iliad, PosteMobile, Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, WithU, Rabona Mobile e MVNO

Wonder Two, 7,99 euro, minuti illimitati, 50 Giga, promozione per chi passa a TIM da Fastweb, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, BT Enia, BT Italia

Wonder Four, 18,99 euro al mese, minuti senza limiti e 20 Giga, offerta per clienti Vodafone, WindTre, Very Mobile e Kena

Per poter attivare queste promozioni è richiesto un contributo di 25 euro, di questi 5 euro sono per la sim e 20 euro vengono caricati sul credito del cliente.

Oltre a queste offerte sono anche state segnalate su diversi siti specializzati dei piani offerti da TIM tramite i propri call center. Sono dei pacchetti che in genere vengono proposti ad ex clienti per convincerli a ripassare con il gestore, sono promozioni studiate in base all’attuale piano telefonico attivo. Sono soluzioni non attivabili in autonomia da parte dei clienti.

Le offerte di questo tipo descritte dai forum e dai blog dedicati alle promozioni win back sono:

Gold Pro, canone da 7,99 euro al mese, include minuti illimitati e 70 Giga per navigare in 4G per chi sceglie Ricarica automatica o domicilia i pagamenti. Per chi vuole il rinnovo su credito residuo i Giga compresi sono solo 50. Piano riservato a clienti Iliad, PosteMobile e principali MVNO

Silver Pro, costa 7,99 euro al mese, minuti senza limiti e 50 Giga, riservata ai clienti che provengono da Fastweb e altri MVNO (tranne Kena Mobile)

Titanium, canone da 9,99 euro al mese, minuti illimitati e 50 Giga in 4G, offerta per chi passa da Vodafone, Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, WindTre e Very Mobile

Le migliori offerte di TIM a Dicembre 2020

Gli utenti in genere decidono di cambiare gestore per ragioni economiche o per ottenere migliori servizi o sconti. I piani di TIM analizzati sin qui sono le soluzioni che permettono di passare a questo provider con tariffe più vantaggiose.

Se invece si sceglie il provider per ragioni tecniche si deciderà considerando la qualità delle linee 4.5G e 5G. Si tratta delle reti nuove del gestore che consentono di navigare a velocità superiori. Le caratteristiche delle offerte per connettersi in 4.5G garantiscono una banda da 700 Megabit/s in download e da 130 Megabit/s.

Con le promozioni 5G si può navigare ad una velocità fino a 2 Gigabit/s, questa tecnologia è però attiva al momento solo a Bologna, Brescia, Ferrara, Firenze, Genova, Milano, Monza, Napoli, Roma, Sanremo e Torino. Le prossime città in cui si procederà alla sperimentazione del 5G sono Bari, Matera, Repubblica di San Marino e Torino. Quando le reti saranno attivate a pieno regime la connessione potrà raggiungere i 10 Gigabit/s.

Le promozioni per accedere a queste reti veloci di TIM sono le offerte Advance, sono 3 le tariffe tra cui scegliere:

Advance 4.5G

Advance 5G

Advance 5G Unlimited

1. Advance 4.5G

Una promozione da 19,99 euro al mese, per attivare il piano il gestore chiede un contributo di 15 euro. Il pacchetto Advance 4.5G comprende:

minuti e sms senza limiti

40 Giga su rete 4.5G (download fino a 700 Mega)

roaming UE attivo

2. Advance 5G

Per la soluzione Advance più evoluta il canone proposto è di 29,99 euro, questa è la prima delle due offerte che permettono di accedere al 5G di TIM. Per poter attivare questo piano che include minuti illimitati verso i numeri nazionali, sms senza limiti e 50 Giga in 5G. Incluso nel pacchetto c’è anche l’opzione TIMMusic che consente lo streaming di oltre 40 milioni di brani musicali. Per attivare questa offerta inoltre il primo mese il gestore chiede anche 9 euro di contributo.

Questa promozione permette di acquistare anche uno smartphone di nuova generazione, per poter utilizzare le reti 5G sono infatti necessari dei dispositivi con processori e RAM con migliori performance. Con le offerte telefono incluso di TIM si può scegliere tra modelli di smartphone di Samsung, Huawei o Apple.

I piani a rate possono essere addebitati su conto corrente o carta di credito, oppure si può decidere se scegliere il rinnovo su credito residuo o in bolletta. A Dicembre i telefoni a rate disponibili con le promozioni TIM sono i seguenti:

Huawei P40 – anticipo zero – contributo mensile 20 euro – 30 rate

Huawei P40 Pro – anticipo zero – 26 euro per 36 mesi

Samsung Galaxy S20 5G 128GB – zero anticipo – 26 euro al mese per 30 mesi – vincolo

Samsung Galaxy Note 20 5G – contributo iniziale 99,99 euro – 21,99 euro al mese per 30 rate

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB – 40 euro al mese per 30 mesi

Apple iPhone 11 Pro 64 GB – anticipo zero – 35 euro al mese per 30 rate

Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB – contributo mensile per 30 mesi

Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB – 299 euro di anticipo – contributo 39 euro al mese per 30 mesi

Apple iPhone 11 Pro 512 GB – 429 euro di anticipo – 39 euro al mese per 30 rate

3. Advance 5G Unlimited

L’offerta senza limiti di TIM è questa promozione Advance Unlimited, si tratta di un piano per cui viene richiesto un canone da 39,99 euro. La tariffa è compatibile con la navigazione in 5G e nel pacchetto sono compresi:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

250 minuti verso l’estero

Giga illimitati su rete 4 G, 4.5G o 5G

L’offerta casa per avere Giga illimitati

Il gestore ha previsto anche la possibilità di estendere i pacchetti di Giga su 6 sim TIM se si decide di attivare la promozione internet casa di questo gestore. Il canone di questa offerta in fibra è di 29,90 euro al mese e include.

fibra illimitata fino a 1 Gigabit/s

modem HUB+ con Wi-Fi 6

TIMVision

chiamate illimitate verso numeri nazionali (solo per chi attiva il piano online)

I clienti che scelgono questo pacchetto potranno contare sull’opzione TIM UNICA, si tratta di un incentivo che offre agli utenti con sim del gestore la possibilità di avere Giga illimitati per navigare e scaricare materiali sugli smartphone della famiglia. Oltre al numero di cellulare dell’intestatario del servizio casa, l’offerta sarà attivabile su altre 5 sim.