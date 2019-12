Passa a Tim da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di dicembre 2019

Natale si avvicina e per Tim è l’occasione ideale per lanciare nuove e convenienti tariffe, in particolare rivolte agli utenti di altri operatori. Scopri tutti i vantaggi di passare a Tim arrivando da Vodafone, Wind e Tre

Il clima natalizio ha sedotto anche i grandi operatori di telefonia mobile come Tim, che approfittano di questo periodo di feste per proporre nuove ed interessanti tariffe. L’obiettivo è sempre quello di attirare i clienti dei concorrenti e in questo il colosso italiano non fa eccezione. Di seguito sono illustrate nel dettaglio tutte le principali tariffe di Tim per chi cambia operatore:

Le offerte di Tim per chi cambia operatore di dicembre

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

3. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/3/20. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/3/20 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 1279,99 euro

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 1279,99 euro Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Note10+ – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi iPhone 11 Pro da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi Oppo Reno – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 899,99 euro

4. Tim Young Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 31/3/20.

5. Tim Senior 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.

I vantaggi di passare a Tim

Tim si è guadagnato la prima posizione in Italia per numero di linee attive soprattutto per l’efficienza e la capillarità della sua rete. L’infrastruttura dell’azienda tricolore raggiunge sostanzialmente ogni luogo del Paese e consente di navigare fino a 700 Megabit al secondo in 4.5G. Non solo, chi passa a Tim arrivando da Wind e Tre ha un ulteriore vantaggio, in quanto l’operatore italiano è attualmente l’unico insieme a Vodafone a disporre di un’offerta 5G.

La linea Advance include gratuitamente l’opzione per navigare sfruttando il più recente standard di comunicazione di rete. Questa tecnologia permette di scorrere tra le pagine web e accedere ai principali servizi online e app con la certezza di avere un segnale stabile e potente. La velocità di navigazione arriva fino a 2 Gigabit al secondo ma l’obiettivo è arrivare fino a 10 Gigabit. Il 5G consente anche di visionare contenuti multimediali come video, film e serie TV in Ultra HD senza lag o ritardi. L’infrastruttura di Tim inoltre garantisce le migliori performance sia in movimento che nei luoghi più affollati in condizioni di traffico elevato.

Il 5G di Tim è oggi disponibile a Torino, Roma e Napoli ed entro la fine 2019 l’operatore arriverà con questa tecnologia a Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari. Entro il 2021 le città raggiunte dovrebbero diventare oltre 120, pari ad una copertura del 22% della popolazione. Chi non è interessato alle offerte della famiglia Advance può comunque navigare in 5G acquistando l’apposita opzione da 10 euro al mese.

Le offerte di Tim includono anche servizi utili come Giga di scorta. Quest’ultimo permette, una volta superato il limite di Gigabyte previsto dal piano, di continuare a navigare al prezzo di 1,90 euro per 200 MB fino a raggiungere un massimo di 1 GB. La piattaforma può essere disattivata gratuitamente e in ogni momento dall’area clienti o chiamando il numero gratuito 40916. Chiamando l’assistenza 199 tale operazione costa invece 3,99 euro.

Passare a Tim è particolarmente interessante anche per la sua attenzione dal lato dell’intrattenimento. L’operatore italiano infatti permette di accedere a diverse piattaforme per l’ascolto di musica o la visione di film e serie Tv in streaming.

TIMMUSIC nella versione Platinum permette di accedere ad un catalogo di oltre 30 milioni di brani, anche organizzate in classifiche e divise per genere. Il servizio consente di creare le proprie playlist o di scegliere da selezioni predefinite per mood e generi. TIMMUSIC offre poi contenuti in esclusiva come interviste agli artisti più in voga del momento. L’ascolto può avvenire su smartphone e PC senza interruzioni pubblicitarie. E’ inoltre possibile cambiare canzone in ogni momento ma soprattutto l’utilizzo di TIMMUSIC non prevede il consumo del traffico dati previsto dal proprio piano telefonico. Il servizio è oggi in promozione con 4 Gigabyte aggiuntivi e il primo mese a 99 cent.

TIMVISION Plus offre invece accesso in streaming e on demand a film, serie TV e cartoni animati potendo attingere da un catalogo di prime visioni ed esclusive senza interruzioni pubblicitarie. L’utente può godersi i suoi programmi preferiti su smartphone, tablet, PC, Smart TV o tramite l’apposito decoder Tim Box. La funzione Download & Play permette di scaricare i contenuti sul telefono e di vederli anche in modalità offline. Come per TIMMUSIC anche TIMVISION non consuma il traffico dati incluso nel piano.

Il servizio ha un costo di 5 euro al mese ma con i primi 30 giorni in promozione gratuita. Spendendo 29,99 euro al mese si aggiunge il meglio dello sport di Sky tramite l’apposito ticket di NOW TV. In questo caso i mesi offerti da Tim sono addirittura quattro.