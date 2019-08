Passa a Tim da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di agosto 2019

L’estate è un periodo di grande fermento per il settore della telefonia mobile italiano. Durante questo periodo dell’anno, in particolare, gli utenti sono più propensi a cambiare operatore. Questo deriva anche dal fatto che proprio le aziende di telecomunicazioni durante i mesi più caldi approfittano dell’occasione per rinnovare il loro listino di tariffe, arricchendole con promozioni e vantaggi che solitamente si esauriscono poi a settembre.

Tim ovviamente non fa eccezione e per questo mese di luglio ha lanciato la sfida ai suoi principali concorrenti, ovvero Wind, Vodafone e Tre, puntando sulla sua nuova rete 5G.

I vantaggi di passare a Tim

Tim è stato il secondo operatore in Italia dopo Vodafone a lanciare un’offerta commerciale associata al 5G. Il nuovo standard di comunicazione per dispositivi mobili si prepara a innovare vari settori oltre a quello delle telecomunicazioni, dall’industria alla domotica fino all’urbanistica, e l’operatore italiano intende cavalcare questa rivoluzione.

La rete 5G di Tim permette di sperimentare prestazioni 10 volte superiori alla tecnologia 4G e di navigare su Internet da smartphone e tablet ad una velocità fino a 2 Gigabit al secondo. Il 5G permette poi di fruire di video, film e serie TV in qualità Ultra HD, caratterizzato da una maggiore quantità di pixel, effetto profondità e percezione dei colori. Tim inoltre pone grande attenzione ai bisogni dei suoi clienti e per questo ha lavorato per garantire una performance al massimo delle potenzialità della rete anche in movimento, nei luoghi affollati e in condizioni di alto traffico. Inoltre, il provider offre assistenza dedicata tramite il numero 119 per fornire all’utente tutto il supporto necessario per godere a pieno del 5G.

Attualmente la rete 5G di Tim è disponibile a Roma, Torino e Napoli. L’obiettivo dell’azienda è comunque quella di arrivare a coprire le città di Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari, 30 destinazioni turistiche e 50 distretti industriali entro la fine dell’anno e poi la quasi totalità del territorio nazionale entro il 2020.

L’offerta 5G di Tim è raccolta sotto la nuova famiglia Advance, che consente di sfruttare il nuovo standard di rete senza alcun costo aggiuntivo. La versione Advance Top permette anche di associare al piano telefonico l’acquisto a rate di un smartphone top di gamma con supporto al 5G. In alternativa, è possibile sottoscrivere qualsiasi altra tariffa aggiungendo l’opzione 5G per 10 euro al mese.

Tim offre poi una copertura in 4G quasi totale del Paese. La sua rete raggiunge infatti 7.458 Comuni su 7.815, pari a circa il 98% della popolazione italiana. Le offerte 4G comprendono soluzioni dedicate in particolare ai giovani e agli anziani.

Tim agli Under 30 ha pensato di offrire la possibilità di utilizzare social network, app di messaggistica, mappe e servizi di streaming musicale senza consumare i Gigabyte inclusi nel piano telefonico e un abbonamento a TIMMUSIC Platinum, servizio che offre un catalogo di 30 milioni di brani, contenuti esclusivi, playlist e classifiche per genere musicale.

La tariffa per gli anziani offre anch’essa la possibilità di accedere a social network ed app di messaggistica senza consumare Giga ma in più include servizi utili come l’assistenza dedicata tramite 119 e Doctor TIM Mobile, piattaforma di supporto per la corretta configurazione del telefono.

Chi sottoscrive una delle offerte del primo operatore italiano ottiene anche altri interessanti vantaggi. In primis, ogni tariffa include alcuni servizi utili come la modalità Hotspot, che permette di condividere il traffico dati previsto dal proprio piano con altri dispositivi, o Lo Sai e Chiama Ora. Il primo permette di sapere se si è ricevuto una telefonata quando lo smartphone è spento, non raggiungibile o si è impegnati in un’altra conversazione. Il secondo invece permette di sapere quando è il momento giusto di chiamare qualcuno.

Inoltre, con Tim Autoricarica non c’è più bisogno di preoccuparsi del credito esaurito. Il servizio il giorno prima della scadenza ricarica in automatico l’esatto importo per coprire il costo del rinnovo mensile e ogni volta che il credito scende al di sotto di 3 euro si riceve una ricarica di 5 euro. L’esborso può essere poi addebitato su carta di credito, conto corrente SSD o Tim Pay.

Tim permette poi di gestire ogni dettaglio della propria offerta tramite l’app MyTim, disponibile gratuitamente per smartphone e tablet Android, iPhone e iPad. La piattaforma grazie ad una grafica intuitiva ed essenziale permette di visualizzare i minuti, SMS e Gigabyte residui, verificare la presenza di promozioni attive sulla linea, disattivare servizi ritenuti non necessari, effettuare una ricarica online, cambiare piano telefonico e molto altro ancora.

Infine, tutti i clienti Tim possono accedere gratuitamente a servizio di sconti e vantaggi Tim Party. Più tempo si è fedeli all’operatore più i premi sono ricchi ed interessanti. Il programma offre Gigabyte, minuti, bonus in fattura, smartphone a prezzi esclusivi e tanti sconti per i propri acquisti. Nella sezione Un regalo per te si trovano i vantaggi riservati a tutti i clienti mentre in quella Vantaggi dedicati sono raccolti i premi dedicati all’utente e a coloro che appartengono alla sua stessa tipologia. Con Gioca e Vinci si può invece partecipare ad una lotteria giornaliera.

A luglio con Tim Party puoi ricevere una gift card da 20 euro per vedere film sulla piattaforma on demand CHILI senza abbonamento, biglietti per il Jova Beach Party 2019 o acquistare un telefono LG G8S ThinQ ad un prezzo esclusivo. Più amici si portano in Tim più i premi diventano ricchi per tutti.

Per iscriversi a Tim Party a costo zero basta recarsi sulla pagina www.timparty.it dal proprio smartphone, collegandosi al PC di casa o da una linea fissa diversa inserendo le credenziali per accedere a MyTim.

Si ricorda poi che tutte le offerte ricaricabile di Tim sono disponibili anche nella modalità telefono incluso, che permette di dilazionare su 24 o 30 mesi la spesa per l’acquisto di uno smartphone top di gamma dei principali produttori con eventualmente un anticipo variabile a seconda del modello.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle offerte di Tim per chi arriva da Vodafone, Wind e Tre e le modalità con cui sottoscriverle:

Confronta le tariffe di Tim

Le offerte di Tim per chi arriva da altri operatori

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

3. Tim Advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro Oppo Reno – in via di disponibilità

4. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 30/9/19.

Attiva Tim Young Senza Limiti Top Edition

5. Tim 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.