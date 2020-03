Passa a Tim da Vodafone, Wind e Tre: le offerte a marzo 2020

Passare a Tim è particolarmente vantaggioso in questo periodo. Chi è già suo cliente per la rete fissa , ad esempio, può avere Gigabyte illimitati su mobile gratuitamente. Scopri i vantaggi di passare a Tim per chi arriva da Vodafone, Wind e Tre

Tim anche in questo inizio di 2019 resta il primo operatore di telefonia mobile e di rete fissa per numero di linee attive. Il vantaggio competitivo dell’operatore italiano rispetto a concorrenti come Vodafone, Wind e Tre e quello di aver realizzato una infrastruttura di rete capillare ed efficiente oltre ad un’offerta tra le più ampie e variegate disponibili sul mercato. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte di Tim per chi arriva da altri operatori e i vantaggi nell’affidarsi al gestore tricolore:

Le offerte per chi passa a Tim di marzo

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

Scopri tutte le offerte di Tim

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Con Tim Advance 4.5G e 5G si hanno in esclusiva:

iPhone 11 da 64 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

da – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Xiaomi Mi Mix 3 5G – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

da – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Huawei P30 Pro – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Huawei P30 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

3. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/3/20. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/3/20 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 199 euro di anticipo

Huawei P30 – 199 euro di anticipo

iPhone 11 Pro da 64 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

Xiaomi Mi Mix 3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo

Oppo Reno 5G – 199 euro di anticipo

iPhone 11 da 128 GB – 199 euro di anticipo

Samsung Galaxy Note 10 – 199 euro di anticipo

Samsung Galaxy Note 10+ – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

Huawei P30 Pro – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

4. Tim Young Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 31/3/20.

5. Tim Senior 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.

6. Tim Unica

La nuova offerta convergente di Tim permette di avere:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in FTTH o 200 Megabit al secondo in FTTC

Giga illimitati in regalo ogni mese per ciascuna SIM mobile fino a un massimo di 6

6 GB aggiuntivi da utilizzare in Unione Europea

Tim Sport: le offerte calcio e sport di DAZN e NOW TV su TIMVISION

2 telecamere Tim Cam

L’offerta è riservata agli clienti Tim Internet casa e mobile con opzione dati già attiva. Il pagamento della linea mobile compare nella fattura del fisso con Tim Autoricarica (base

rinnovo o base soglia). Non è previsto costo di attivazione.

I vantaggi di passare a Tim

I clienti di Vodafone, Wind e Tre che intendono passare a Tim a marzo possono scegliere tra tariffe molto diverse tra loro e strutturate per soddisfare i bisogni e le necessità di comunicazione di qualsiasi tipologia di utente. Le tariffe della famiglia Advance includono l’opzione per navigare in 5G e offrono anche la possibilità di ottenere smartphone a prezzi esclusivi. L’opzione può comunque essere associata a qualsiasi altra tariffa pagando 10 euro al mese.

Tim dispone anche di promozioni per specifiche categorie di potenziali clienti come i giovani e gli anziani. Per entrambi è possibile utilizzare i principali servizi digitali (app di messaggistica, streaming musicale e social network) senza consumare il traffico dati incluso nel piano. In più, gli utenti più maturi possono contare su assistenza personalizzata per la configurazione del telefono.

Passare a Tim è oggi ancora più conveniente grazie a Tim Unica, l’offerta convergente che permette di ottenere Gigabyte illimitati per chi attiva o già dispone di una tariffa Internet casa con l’operatore italiano.

Con la tecnologia di Tim si può fruire di video in altissima definizione (Ultra HD) e del massimo delle performance anche in movimento, nei luoghi particolarmente affollati e in condizioni di traffico congestionato. In più, chi necessita di supporto può contattare un operatore al numero gratuito 119 e ottenere tutta l’assistenza di cui ha bisogno.

I clienti di Tim hanno poi a disposizione una rete diffusa su quasi il 99% del territorio nazionale per navigare fino a 700 Megabit al secondo in 4.5G o 2 Gigabit al secondo in 5G. Nel prossimo futuro l’operatore prevede di arrivare a 10 Gigabit al secondo.

Tim oggi raggiunge con il 5G le città di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza. Milano è “città 5G ready” e a breve la copertura verrà estesa anche a Verona, Ferrara, Matera e Bari. Il piano è di arrivare a 120 città entro il 2021.

I clienti di Tim possono poi arricchire le proprie offerte con l’acquisto a rate di uno smartphone top di gamma dei più importanti produttori del settore o piattaforme di intrattenimento per film e serie TV (TIM VISION), musica (TIMMUSIC) e giochi online (TIM GAMES) i cui contenuti sono fruibili senza consumare traffico dati da dispositivi mobili e anche sulla TV grazie al decoder Tim Box.