Passa a TIM da Vodafone e WINDTRE: le offerte di maggio 2020

La proposta dell’operatore di telefonia mobile TIM per chi è interessato a effettuare il passaggio da Vodafone o da WINDTRE è molto variegata e si rivolge a tipologie di clienti differenti, con offerte pensate ad hoc. Ecco quali sono le tariffe migliori per passare a TIM nel mese di maggio 2020 .

TIM è uno degli operatori di telefonia mobile che permette la maggiore possibilità di scelta a livello tariffario: si passa dalle offerte a consumo alle promozioni ricaricabili. La maggior parte dei piani tariffari prevede minuti illimitati e un buon numero di Giga mensili per navigare alle velocità del 4G, del 4,5 G o, nelle zone già raggiunte, del 5G.

Uno dei motivi principali per i quali il passaggio da Vodafone e WINDTRE a TIM risulta particolarmente conveniente, oltre che la possibilità di mantenere attivo il vecchio numero di telefono senza doverlo cambiare, è rappresentato dal primato di TIM per quanto riguarda le frequenze della rete 5G, una tecnologia con la quale si possono ottenere prestazioni fino a 10 volte superiori rispetto a quelle attuali, e con la quale è possibile raggiungere la velocità di 2 Gigabit al secondo. Ricordiamo che la velocità massima della rete 4.5G è invece di 700 Megabit al secondo.

Questa peculiarità di TIM permette di poter vedere anche da mobile e con una connessione fluida e stabile film, serie TV e video in Ultra HD, senza riscontrare problemi di buffering o interruzioni quando ci si trova in luoghi affollati. Iniziamo allora a illustrare quali sono le migliori offerte di telefonia mobile di TIM partendo proprio dalle tariffe di tipo 5G.

1. TIM Advance 4.5 G

L’opzione 5G fa parte dei piani tariffari della linea Advance, nella quale rientrano diverse tipologie di proposte. La prima ha un costo di 19,99 euro al mese e permette di navigare con una rete di tipo 4.5G.

La promozione include:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

40 Giga di traffico per navigare alla velocità del 4.5G.

La tariffa prevede un costo di attivazione pari a 15 euro, al quale si aggiunge il costo della SIM di 5 euro: il contributo di 20 euro è da pagare una tantum, dopodiché si dovrà sostenere soltanto il costo dell’abbonamento mensile. Il piano può essere personalizzato con l’aggiunta del servizio Richiama, al costo di 1,90 euro ogni 2 mesi, nel quale è incluso anche il servizio Ti ho cercato.

2. TIM Advance 5 G

Attualmente, la rete 5G di TIM non copre tutto il territorio nazionale, ma la sua espansione procede a ritmi elevati: la si trova in città quali Roma, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia, Monza, alle quali a breve si aggiungeranno Milano, Verona, Ferrara, Matera e Bari. TIM ha intenzione di raggiungere, entro il 2021, altre 120 città, 200 destinazioni turistiche e 245 distretti industriali.

La promozione TIM Advance 5G si contraddistingue per:

le chiamate illimitate;

i messaggi illimitati;

50 Giga di traffico al mese per navigare alla velocità del 5G.

Ha un costo di 29,99 euro al mese e prevede:

un contributo di attivazione di 9 euro;

un costo della SIM di 5 euro.

Il piano può essere personalizzato con l’aggiunta del servizio Richiama, al costo di 1,90 euro ogni 2 mesi, nel quale è incluso anche il servizio Ti ho cercato.

I due piani presentati finora prevedono la possibilità di acquistare un telefono e pagarlo a rate. Tra le proposte disponibili, ci sono per esempio i seguenti smartphone:

iPhone 11 da 64 GB, al costo di 15 euro al mese per 30 rinnovi, più anticipo di 199 euro;

Samsung Galaxy S20 5G, al costo di 10 euro al mese per 30 rinnovi, più 199 euro di anticipo;

Samsung Galaxy S20, al costo di 10 euro al mese per 30 rinnovi, più 199 euro di anticipo

Samsung Galaxy S20+ 5G, al costo di 10 euro al mese per 30 rinnovi, più 199 euro di anticipo;

Huawei P40, al costo di 10 euro al mese per 30 rinnovi, più anticipo di 199 euro;

Huawei P40 Pro, al costo di 15 euro al mese per 30 rinnovi, più 199 euro di anticipo.

3. TIM Advance 5G Top

La terza promozione della linea Advance si chiama TIM Advance 5G Top e ha un costo di 49,99 euro al mese: non sono previsti contributi di attivazione e la SIM ha un costo di 5 euro.

La tariffa si contraddistingue per:

le chiamate illimitate, che comprendono 250 minuti verso l’estero;

i messaggi illimitati;

100 Giga di traffico al mese per navigare alla velocità del 5G.

Il piano può essere personalizzato con l’aggiunta del servizio Richiama, al costo di 1,90 euro ogni 2 mesi, nel quale è incluso anche il servizio Ti ho cercato.

4. TIM Junior Senza limiti

TIM Junior senza limiti è una promozione che ha un costo davvero basso, pari a 7 euro al mese, al quale si devono aggiungere 5 euro per il costo di attivazione e altri 5 euro per quello della SIM.

La promozione include:

100 minuti;

100 SMS;

1 Giga di Internet.

Si tratta di un piano molto basic, ideale per chi utilizza lo smartphone saltuariamente e non ha grandi pretese, per esempio una nonna che vuole utilizzare il telefono per chiamare ogni tanto i nipotini.

5. TIM Young senza limiti

La proposta di TIM è molto più ricca rispetto a quelle di tanti altri operatori: uno dei suoi punti di forza sono le offerte dedicate a determinate fasce di età, in particolare quelle che si rivolgono ai giovani oppure quelle pensate per gli over 60.

TIM Young senza limiti è una promozione riservata ai clienti che hanno meno di 30 anni. Per tutti coloro che scelgono di sottoscrivere la tariffa online, non è previsto alcun contributo di attivazione. Il costo della nuova SIM è di 10 euro, mentre quello dell’offerta è di 14,99 euro al mese.

Questa tariffa include:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

60 Giga di traffico al mese.

Una delle sua particolarità è il fatto che quando si utilizzano le app di messaggistica istantanea, le mappe, i social o le piattaforme di streaming musicale non si consumano giga: proprio per questo motivo risulta la promozione perfetta per i giovani abituati a utilizzare la connessione in questo modo e a sprecare gran parte dei Giga per queste attività.

Inoltre TIM Young senza limiti:

è disponibile anche in modalità 5G;

include 6 mesi di abbonamento gratuito a TIMMUSIC Platinum;

può essere personalizzata con l’aggiunta di uno smartphone a scelta tra lo XIAOMI Redmi Note 8T e il modello Huawei P smart Z.

La promozione include, nel costo del canone mensile, i seguenti servizi:

LoSai di TIM : il servizio che permette di essere informati sulle chiamate ricevute in caso di telefono spento, non raggiungibile o occupato. Nel momento in cui si sarà nuovamente disponibili si riceverà un messaggio con il numero della persona che ti ha cercato, la data e l’ora della chiamata ricevuta. Il servizio è attivo non solo in Italia, ma anche quando ci si trova all’estero;

: il servizio che permette di essere informati sulle chiamate ricevute in caso di telefono spento, non raggiungibile o occupato. Nel momento in cui si sarà nuovamente disponibili si riceverà un messaggio con il numero della persona che ti ha cercato, la data e l’ora della chiamata ricevuta. Il servizio è attivo non solo in Italia, ma anche quando ci si trova all’estero; ChiamaOra di TIM: il servizio che permette di conoscere quando è possibile contattare una persona che non si era riuscita a rintracciare a causa di telefono spento, mancanza di copertura o perché era occupata in un’altra conversazione. Anche in questo caso si riceverà un SMS di notifica, ma in alternativa si potrà anche attivare il servizio di richiamata automatica.

6. TIM Senior 60+ senza limiti

Una promozione completamente diversa è TIM Senior 60+ senza limiti la quale, come suggerisce il nome stesso, è riservata agli over 60. La tariffa ha un costo mensile di 9,90 euro, non prevede il contributo di attivazione, ma deve essere acquistata una nuova SIM al costo di 5 euro.

L’offerta per gli over 60 include:

chiamate illimitate;

messaggi al costo di 29 centesimi;

4 Giga di Internet, molto utili perché anche gli over 60 trascorrono diverso tempo online tramite lo smartphone.

Il piano può essere personalizzato con l’aggiunta del servizio Richiama, al costo di 1,90 euro ogni 2 mesi, nel quale è incluso anche il servizio Ti ho cercato.4