Passa a TIM da Iliad: le offerte di ottobre 2020

Questo mese sono disponibili alcuni piani riservati ad ex utenti TIM o a coloro che chiedono la portabilità di un numero Iliad. Ecco quali sono le migliori offerte per passare a TIM ad ottobre e com'è possibile attivare queste promozioni

L’arrivo dei piani Iliad a prezzo fisso e con un canone inferiore ai 10 euro ha portato ad un esodo immediato di migliaia di utenti. La promessa dei pacchetti minuti e sms illimitati e di un bundle dati molto ampio – due anni fa 50 Giga erano una quantità di traffico internet più elevata della media delle offerte di telefonia mobile – è stata molto attraente.

I gestori tradizionali da quel momento hanno tentato di convincere i propri ex clienti a tornare sui propri passi. Le merci di scambio per il ritorno all’ovile sono state offerte super scontate e con un piano di minuti, sms e Giga competitivo rispetto ai pacchetti Iliad.

La migliore promozione del gestore francese è Giga 50, si tratta di un’offerta con un canone di 7,99 euro che include nel costo mensile:

minuti e sms illimitati in Italia e in Ue

4 Giga da utilizzare in Ue

50 Giga disponibili per navigare in Italia

minuti illimitati verso 60 destinazioni estere (compresi USA e Canada)

Le tariffe speciali per tornare in TIM

Per convincere i clienti Iliad a passare a TIM l’operatore ha lanciato una serie di promozioni win back, alcune delle tariffe sono però riservate solo ad utenti selezionati e potranno essere attivate solo da coloro che riceveranno l’offerta direttamente dall’operatore (in genere via sms o mail).

I piani proposti tra Settembre e Ottobre agli utenti con portabilità del numero Iliad sono:

TIM Supreme New a 5,99 euro al mese

TIM Steel Pro a 7,99 euro al mese

TIM Mercury 50 Giga a 7 euro

Vediamo in modo sintetico a chi sono riservati questi pacchetti e quali servizi offrono.

1. TIM Supreme New a 5,99 euro al mese

Il primo è un piano che comprende minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga per navigare su rete 4 G. La promozione è riservata ai clienti in portabilità dai principali gestori virtuali e da Iliad.

Non potranno attivare la tariffa gli utenti con sim Fastweb, Very Mobile, Lyca e quelli provenienti da operatori che si appoggiano alle reti TIM per il servizio internet (come Kena).

2. TIM Supreme New Star 20 GB a 7,99 euro al mese

L’offerta Supreme New permette anche di attivare una versione con un bundle dati più ampio. Pagando un canone di 7,99 euro al mese gli utenti avranno 70 Giga al mese, chiamate illimitate. Valgono gli stessi limiti per l’attivazione già descritti per la promozione TIM Supreme New.

3. TIM Mercury 50 Giga a 7 euro

Questa terza promozione propone un costo del canone di 7 euro al mese e offre ai clienti 50 Giga e minuti illimitati verso i contatti nazionali. Anche in questo caso per poterla attivare il cliente dovrà richiedere la portabilità di un numero Iliad o da uno dei principali gestori virtuali.

Queste tariffe non sono accessibili a tutti gli utenti, le informazioni su costi e condizioni di attivazione non si trovano neanche nelle pagine dedicate alle offerte disponibili. Se non siete tra coloro che hanno ricevuto un sms con le indicazioni per tornare in TIM con una di queste promozioni potrete optare per una delle migliori tariffe del gestore per tutti i nuovi clienti.

Le migliori promozioni per passare a TIM

Per poter avere un’idea immediata e chiara delle diverse offerte tra cui scegliere per passare da Iliad a TIM potrete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Il servizio di raffronto delle promozioni permette di indicare il proprio gestore di provenienza e quello per cui si richiede il cambio.

Con questo strumento sono anche disponibili specifici filtri per indicare la quantità di Giga minima che si desidera o un prezzo medio del canone. Il sistema di comparazione online permette anche di capire in pochi minuti quale sia l’effettiva convenienza del pacchetto proposto dal gestore rispetto ai piani dei concorrenti.

A portare il cliente alla scelta di cambiare la propria offerta Iliad con una delle promozioni TIM, più che un canone conveniente, sono le prestazioni di rete del gestore tradizionale e le nuove tariffe con Giga illimitati.

Le reti più veloci del gestore

La rete mobile di TIM è una delle migliori al momento disponibili in Italia. La velocità garantita con la tecnologia 4 G garantisce di effettuare il download dei dati 150 Mbit/s e l’upload a 75 Mbit/s. Con le reti in 4 G Plus la velocità di download raddoppia, raggiunge una banda compresa tra i 200 Mbit/s e i 300 Mbit/s in più di 2 mila comuni italiani.

Le due tecnologie che permettono di avere dei collegamenti super veloci sono la rete 4.5 G e la rete 5 G, la prima è già disponibile in 12 comuni (anche se solo in 8 raggiunge le velocità massime) e offre una banda fino a 700 Mbit/s. La rete 5 G raggiunge i 2 Gigabit/s e sarà abilitata nelle maggiori città italiane entro la fine del 2020.

I migliori piani per accedere alle rete 4.5 G e 5 G di TIM sono:

TIM Young Senza Limiti

TIM Advance 4.5 G

TIM Advance 5 G

TIM Advance 5 G Unlimited

1. TIM Young Senza Limiti

Questa offerta è dedicata ai soli clienti under 25 anni, il canone proposto è di 14,99 euro e comprende:

60 Giga in 5 G al mese

minuti senza limiti

sms illimitati

opzione no consumo Giga per app Social

TIM Music Platinum gratis per 6 mesi

Queste condizioni sono proposte ai clienti che attivino domiciliazione dei pagamenti o il sistema di Ricarica automatica. Coloro che invece preferiscono il tradizionale rinnovo su credito residuo avranno diritto ad un bundle dati di solo 30 Giga al mese.

2. TIM Advance 4.5 G

La promozione per navigare sulle reti fino a 700 Mega di TIM ha un canone di 19,99 euro al mese. Chi attiva questa tariffa avrà a disposizione:

minuti e sms illimitati in Italia

roaming Ue incluso

40 Giga al mese

Con questa offerta è possibile attivare gratuitamente l’opzione TIM UNICA se si ha attivo un piano internet casa di TIM. UNICA è il servizio che permette di avere Giga Illimitati sul proprio smartphone e su altri 5 numeri TIM della famiglia.

3. TIM Advance 5 G

Le offerte Advance in 5 G sono tra i piani più costosi presenti nel catalogo del gestore, queste tariffe consentono però di accedere alle migliori performance delle reti TIM. La spesa mensile prevista per questo pacchetto con navigazione su rete 5 G è di 29,99 euro, nel canone sono compresi:

50 Giga

minuti e sms senza limiti in Italia

4. TIM Advance 5 G Unlimited

Il canone più esoso tra quelli proposti da TIM è quello del pacchetto con minuti, sms e Giga illimitati. Per chi acquista questa offerta il costo dell’abbonamento mensile all inclusive è di 39,99 euro.

L’offerte TIM Advance 5 G Unlimited comprende:

Giga illimitati

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

250 minuti con numeri stranieri

Acquistare i modelli di smartphone 5 G

Se si vuole passare a TIM attivano uno dei piani 5 G è bene verificare se il servizio di rete è già attivo nella vostra città. In secondo luogo dovrete valutare se il vostro cellulare è adeguato ai collegamenti con questa tipologia di connessione.

Un vecchio smartphone 4 G non riuscirà a sostenere la velocità di collegamento della rete più veloce, la navigazione risulterà dunque lenta e a singhiozzo. Per poter utilizzare a pieno il potenziale delle linee 5 G i clienti dovranno quindi cambiare il proprio smartphone.

Per agevolare questo upgrade tecnologico il gestore propone delle offerte smartphone incluso, si tratta di piani d’acquisto a rate riservati ai clienti con tariffe TIM attive. Per esempio tra i modelli di cellulare adatti alla navigazione 5 G ad Ottobre sono disponibili:

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5 G – costo 1.329,90 euro – con offerta 30 rate da 40 euro

Samsung Galaxy Note 20 5 G – pagamento in un’unica soluzione 1.079,90 euro – oppure 30 rate da 32 euro

Samsung Galaxy S20 + 5 G – unica rata da 1.129,90 euro – oppure 30 rate da 32 euro

Apple iPhone SE – 499,90 euro – 30 rate mensili da 17 euro

La condizione necessaria per poter acquistare i nuovi smartphone a rate è che il cliente abbia attivo un piano Casa di TIM.

Tra i prodotti in vendita negli store di TIM sono disponibili anche il Motorola Rarz 5 G e lo Xiaomi Mi 10 Lite 5 G, ma per questi modelli non è prevista la possibilità di suddividere il pagamento in più rate.

Informazioni utili per entrare in TIM

Per passare da Iliad a TIM sarà necessario fornire in fase di attivazione dell’offerta il proprio documento di identità, il codice fiscale e il seriale della sim. Per poter mantenere lo stesso numero di telefono infatti TIM inoltrerà a Iliad i dati relativi alla vostra utenza e chiedere la portabilità del numero.

Quando si opera un cambio di gestore mantenendo però il vecchio contatto telefonico è necessario attivare una sim del nuovo operatore, poi serviranno 48 ore per permettere il trasferimento dei dati della vecchia scheda e la riattivazione del numero.

Per poter seguire il processo di attivazione e gestire la propria offerta in totale autonomia sarà necessario registrarsi sull’app My TIM. Per poter completare questa operazione sono richiesti l’indirizzo mail valido, una password e la linea mobile o fissa di TIM attiva. La mail e la linea dovranno coincidere a quelle presenti sul contratto per riuscire a finalizzare la procedura.

