Passa a TIM da Iliad: le offerte di Aprile 2021

Passare a TIM da Iliad è possibile e può risultare molto vantaggioso. L'operatore, infatti, propone diverse soluzioni pensate per i clienti Iliad che non sono soddisfatti della propria offerta e cercano una nuova tariffa da attivare. Ecco tutte l e offerte "passa a TIM" da Iliad del mese di aprile 2021 e come fare per attivarle.

Tra le offerte TIM del mese di aprile 2021 troviamo alcune soluzioni ideali per tutti i clienti Iliad in cerca di una nuova tariffa, più conveniente ed in grado di offrire una connessione Internet mobile migliore. Da notare, inoltre, che chi passa a TIM può sfruttare le offerte convergenti “fisso + mobile” ed ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria SIM.

Ecco, quindi, quali sono le migliori soluzioni “Passa a TIM” da Iliad del mese di aprile 2021 e come fare ad attivarle.

TIM Wonder SIX

Per i clienti Iliad che puntano a cambiare operatore, TIM propone l’offerta esclusiva TIM Wonder SIX. Si tratta di un’offerta “tutto compreso” davvero molto conveniente che può essere attivata direttamente online, tramite il sito dell’operatore, con consegna della SIM a casa senza costi aggiuntivi.

TIM Wonder SIX è, al momento, una delle offerte di telefonia mobili più convenienti in assoluto e può essere attivata esclusivamente richiedendo la portabilità da Iliad o da alcuni operatori virtuali. La tariffa in questione include:

minuti ed SMS senza limiti verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 70 GB in 4G (velocità massima di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload); in caso di esaurimento del bundle dati, la connessione si blocca fino al successivo rinnovo mensile, senza alcun addebito extra

(velocità massima di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload); in caso di esaurimento del bundle dati, la connessione si blocca fino al successivo rinnovo mensile, senza alcun addebito extra Giga illimitati per chattare con WhatsApp ed altre app di chat

in roaming in UE: minuti ed SMS senza limiti verso tutti e fino a 6 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile ogni mese

possibilità di abbinare alla SIM uno smartphone da acquistare a rate scegliendo tra i vari modelli presenti nel listino TIM e le varie formule d’acquisto (acquisto a rate con addebito su conto o carta di credito, finanziamento con anticipo zero); l’acquisto a rate può avvenire, dopo l’attivazione della SIM, recandosi in un negozio TIM per scegliere lo smartphone di proprio gradimento

TIM Wonder SIX presenta un costo di 9,99 euro al mese con primo mese gratuito per tutti i nuovi clienti. Per attivare l’offerta è prevista una spesa iniziale di 25 euro con 20 euro di traffico prepagato sulla SIM (da utilizzare per coprire il costo dei primi due mesi dell’offerta) e 5 euro di attivazione.

L’offerta, come sottolineato in precedenza, è attivabile direttamente online. Il cliente può scegliere la video-identificazione con pagamento della spesa iniziale tramite carta oppure l’identificazione tramite corriere (l’intestatario della SIM dovrà essere presente alla consegna in questo caso) con possibilità di pagare anche in contanti.

Per attivare TIM Wonder SIX è possibile raggiungere il sito TIM, cliccando sul link qui di sotto, e poi scegliere il tasto Attiva Subito. L’offerta, ripetiamo, è un’esclusiva online.

Attiva qui TIM Wonder SIX »

Per completare l’attivazione dell’offerta di TIM è necessario fornire:

i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

il numero di telefono della SIM da passare a TIM (l’operatore di provenienza deve essere Iliad o un operatore virtuale)

il codice seriale ICCID della SIM (ecco come individuare il codice seriale ICCID della SIM )

) l’indirizzo di spedizione della SIM

La nuova SIM sarà inviata tramite corriere da TIM. La consegna è prevista nel giro di pochi giorni lavorativi. Come sottolineato in precedenza, nel caso in cui si opti per l’identificazione tramite corriere, l’intestatario della SIM sarà tenuto ad essere presente al momento della consegna (non è possibile delegare un soggetto terzo). Da notare, inoltre, che la SIM sarà attiva da subito mentre la portabilità del numero richiederà circa 2 giorni lavorativi per essere completata.

Come ottenere Giga illimitati gratis con TIM

Chi passa a TIM, ad esempio scegliendo l’offerta TIM Wonder SIX, ha la possibilità di ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta. Per poter sfruttare questa possibilità è necessario attivare TIM Unica, la promozione esclusiva per i clienti TIM di rete fissa. In sostanza, basta avere un abbonamento Internet casa di TIM per poter attivare gratuitamente TIM Unica e sbloccare i Giga illimitati per la propria SIM senza alcun costo extra. Da notare, inoltre, che chi attiva TIM Unica riceverà anche 3 mesi gratis di Disney+ (dal valore di circa 27 euro). La promozione TIM Unica prevede che il costo mensile dell’offerta mobile venga incluso nella bolletta di rete fissa.

TIM Unica presenta i seguenti vincoli:

per ogni linea fissa TIM è possibile abbinare fino ad un massimo di 6 SIM TIM con cui avere Giga illimitati gratis

in caso di roaming in UE, la SIM per cui è stata attivata TIM Unica potrà beneficiare di 6 GB al mese gratis (per TIM Wonder SIX , quindi, i GB gratis in roaming diventeranno 12 GB al mese)

Per poter attivare TIM Unica è possibile:

recarsi in un negozio TIM

chiamare al 187

richiedere l’attivazione del servizio tramite il sito TIM

Per i clienti TIM Unica ci sono ulteriori vantaggi:

accesso alla polizza assistenza salute gratuita TIM myHealth disponibile fino al 30 giugno 2021

attivazione dell’offerta TIMVISION e Disney+ (con primi tre mesi gratis) a 7,99 euro al mese e TIMVISION Box incluso

per gli utenti Under 16 c’è la possibilità di attivare TIM Junior con TIM Unica con minuti illimitati verso 2 numeri amici e Giga illimitati a 4,99 euro al mese

per gli utenti over 60 c’è la possibilità di attivare l’offerta TIM 60+ con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 euro al mese

servizio per navigare in sicurezza TIM Safe Web Plus incluso gratuitamente

Le offerte Internet casa di TIM

Per massimizzare i vantaggi delle offerte TIM, come l’ottima TIM Wonder SIX riservata ai clienti Iliad, è necessario scegliere TIM anche per la connessione Internet di casa. L’offerta da tenere in considerazione in questo caso è TIM Super Fibra. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega TIM VISION incluso; al costo di 14 euro al mese è possibile attivare l’opzione Mondo Intrattenimento che include anche Netflix Standard (due accessi in contemporanea e contenuti in HD) e Disney+

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile dell’offerta. La proposta di TIM è attivabile direttamente online, dopo la verifica della copertura. Una volta completata l’attivazione della linea fissa, i clienti TIM di rete mobile potranno ottenere Giga illimitati richiedendo i vantaggi di TIM Unica. Ecco il link per attivare l’offerta.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

I clienti che non sono raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC, possono ugualmente accedere alla banda ultra larga di TIM, senza dover accontentarsi della rete ADSL. L’offerta da sfruttare, in questo caso, è TIM Super FWA che consente di ottenere ugualmente i Giga illimitati con TIM Unica. Questa soluzione permette un accesso ad Internet senza limiti e fino a 100 Mega in download tramite rete Fixed Wireless Access (FWA), tecnologia che rientra nella categoria delle connessioni “fibra mista radio”.

In pratica, una connessione FWA prevede che l’ultimo tratto del collegamento, quello che mette in comunicazione l’abitazione dell’utente con la centralina stradale dell’operatore, avvenga in modalità wireless sfruttando l’attrezzatura fornita dal provider stesso. Si tratta di una soluzione ottima per sfruttare una connessione in grado di offrire prestazioni superiori rispetto alla rete ADSL che si limita a 20 Mega in download (nel migliore dei casi).

TIM Super FWA include:

una linea telefonica con chiamate a consumo; le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali hanno un costo di 2 euro al mese

una connessione illimitata tramite rete FWA con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload; attivando l’opzione Super Velocità (+2 euro al mese) è possibile portare la velocità di connessione fino a 100 Mega in download e 50 Mega in upload; da notare che dopo i primi 930 GB di connessione in un mese la velocità sarà limitata a 1 Mega fino al rinnovo mensile successivo

tramite rete con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload; attivando l’opzione Super Velocità (+2 euro al mese) è possibile portare la velocità di connessione fino a 100 Mega in download e 50 Mega in upload; da notare che dopo i primi 930 GB di connessione in un mese la velocità sarà limitata a 1 Mega fino al rinnovo mensile successivo TIM VISION incluso; al costo di 14 euro al mese è possibile attivare l’opzione Mondo Intrattenimento che include anche Netflix Standard (due accessi in contemporanea e contenuti in HD) e Disney+

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi). Il modem Wi-Fi viene fornito gratuitamente dall’operatore. In base alla copertura, sarà fornito il modem Indoor auto-installante o il modem Outdoor che richiede l’installazione da parte del tecnico TIM al costo di 99 euro dilazionabili in 24 mesi. Richiedendo l’opzione Super Velocità è necessario utilizzare il modem Outdoor.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »