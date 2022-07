Passa a Kena Mobile: primo mese gratis e 300 GB per l'estate, ecco l'offerta

Il listino di offerte Kena Mobile si rinnova e diventa ancora più interessante e conveniente. La nuova offerta disponibile da oggi e fino al prossimo 2 di agosto mette a disposizione il primo mese gratis per i nuovi clienti . C'è poi l'opzione Kena Summer che mette a disposizione 300 GB da utilizzare in estate ad un prezzo davvero contenuto. Ecco i dettagli completi della nuova offerta:

Le offerte “passa a Kena Mobile” diventano ancora più convenienti. Per i nuovi clienti, infatti, si moltiplicano le opportunità di risparmio con la possibilità di attivare tariffe con un bundle completo di minuti, SMS e Giga. C’è poi la possibilità di beneficiare del primo mese gratis, per alcune offerte in promozione fino al 2 agosto, e di attivare l’opzione Kena Summer con 300 GB extra per navigare in estate, disponibile fino al 26 luglio.

Ecco, quindi, tutti i dettagli relativi alle nuove offerte di Kena Mobile:

Passa a Kena: tutte le offerte di luglio 2022

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA INCLUSI COSTO MENSILE Kena 5,99 70 GB Promo Online minuti illimitati

500 SMS

70 GB 5,99 euro al mese con primo mese gratis Kena 7,99 minuti illimitati

500 SMS

150 GB 7,99 euro al mese Kena 7,99 Nuovi Numeri minuti illimitati

1000 SMS

100 GB 7,99 euro al mese Kena 9,99 Nuovi Numeri minuti illimitati

1000 SMS

150 GB 9,99 euro al mese Kena 11,99 minuti illimitati

1000 SMS

100 GB 11,99 euro al mese

Scegliere Kena Mobile conviene sempre di più. La nuova offerta a disposizione degli utenti è Kena 5,99 70 GB Promo Online. La tariffa in questione mette a disposizione:

minuti illimitati

500 SMS

70 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

L’offerta di Kena Mobile presenta un costo periodico di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita. Da notare, che fino al prossimo 2 di agosto, Kena 5,99 70 GB Promo Online è disponibile con primo mese gratuito. Il primo addebito, quindi, è previsto per l’inizio del secondo mese dell’offerta.

Da notare, però, che quest’offerta non è disponibile per tutti ma può essere attivata solo richiedendo la portabilità del numero da:

Iliad

un operatore virtuale tra Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Welcome Italia, Wings, Withu

Per richiedere Kena 5,99 70 GB Promo Online è possibile fare riferimento al sito dell’operatore, disponibile dal link qui di sotto:



Da non perdere, per chi cerca più Giga al mese, è Kena 7,99. L’offerta in questione mette a disposizione:

minuti illimitati

500 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

Kena 7,99 presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 1,99 euro. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile solo con portabilità da:

Iliad

un operatore virtuale tra Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Welcome Italia, Wings, Withu

L’attivazione avviene direttamente online:



Chi non può attivare Kena 5,99 e Kena 7,99 può optare su Kena 11,99. L’offerta propone:

minuti illimitati

1000 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

L’offerta è disponibile con portabilità da qualsiasi operatore e presenta un costo di 11,99 euro al mese con attivazione gratuita. Per richiedere l’offerta è possibile fare riferimento al sito dell’operatore:



Ci sono poi le offerte disponibili con attivazione di un nuovo numero di cellulare. Tali offerte sono ideali per poter attivare una nuova SIM da utilizzare in estate. Tra le proposte troviamo Kena 7,99 Nuovi Numeri che include:

minuti illimitati

1000 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

Il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione di 6,99 euro.



C’è poi Kena 9,99 Nuovi Numeri che mette a disposizione:

minuti illimitati

1000 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

L’offerta costa 9,99 euro al mese con attivazione gratuita



300 GB extra con Kena Summer per tutti i clienti dell’operatore

Fino al prossimo 26 di luglio, inoltre, tutti i clienti Kena Mobile hanno la possibilità di richiedere l’attivazione di Kena Summer. L’opzione ha un costo di 1,99 euro una tantum e può essere attivata direttamente dall’app Kena Mobile nell’apposita sezione dedicata alle Opzioni per arricchire la propria offerta. Con Kena Summer si possono ottenere 300 GB extra da utilizzare per i 90 giorni successivi all’attivazione. In questo modo, l’operatore mette a disposizione un bundle aggiuntivo da utilizzare in estate.